Mario Vargas Llosa murió a pocos días de cumplir 89 años: vida y anécdotas del peruano universal que ganó el Premio Nobel de Literatura

El escritor peruano, Mario Vargas Llosa, cuenta una anécdota sobre Gabriel García Márquez

Hoy, domingo 13 de abril, Mario Vargas Llosa falleció a los 89 años de edad. Su perdida se da a pocos días de celebrar su cumpleaños, llevado a cabo el viernes 28 de marzo. Su obra ha logrado cautivar a miles de lectores en todo el mundo y ha logrado posicionar la lengua española en lo más alto de la labor literaria, de la cual ya se encuentra retirado.

Para lograr trabajos tan recordados como ‘La casa verde’ y la ‘Travesura de la niña mala’, el autor viajó por diversas partes del mundo, y así como universal es su vida, también son sus anécdotas. Entre las más recordadas se encuentra la vez en que atestó un golpe en el rostro de Gabriel García Márquez, otro de los exponentes del ‘Boom Latinoaméricano’, el recordado movimiento de la década de 1960, donde ilustres escritores como Julio Cortazar y Carlos Fuentes cobraron relevancia internacional.

La noche del 12 de febrero de 1976, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez protagonizaron un dramático enfrentamiento en el Palacio de Bellas Artes de México, que puso fin a su cercana relación. (Composición Infobae Perú)

Hasta ahora no se conoce el real motivo de este altercado; sin embargo, de ese momento se obtuvo una de las fotografías más recordadas de ‘Gabo’, donde posa sonriente para el fotógrafo Rodrigo Moya Moreno.

Así como esta experiencia, el autor nacionalizado español tiene otras que retratan una vida realmente significativa. Después de todo, Mario Vargas Llosa estuvo a punto de convertirse en presidente del Perú en 1990 y ha logrado hitos como ser el primer escritor de idioma español en ser reconocido como miembros de la Academia Francesa de la Lengua. El rótulo de ‘inmortal’, que reciben los integrantes de este gremio, no fue en vano.

El escritor peruano Mario Vargas Llosa recuerda una anécdota de Blanca Valera

Vargas Llosa ‘Mil Oficios’

Vargas Llosa inició su relación con las letras a muy temprana edad. Es bastante conocido que a los 15 años comenzó a colaborar con los diarios ‘La Crónica’ y ‘La Industria’. No obstante, esta no es la única experiencia laboral que tuvo en su juventud.

En una entrevista con RPP, que en algún momento tuvo que tener hasta siete ‘trabajos alimenticios’, como él los llamaba, mientras estudiaba en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Entre estos oficios se encontraba el trabajo de fichar tumbas los fines de semana en el Cementerio Presbítero Maestro de Lima. “Había unos cuarteles del cementerio de los que se habían perdido los registros. Me encargaron que hiciera la lista de los muertos. Me iba los fines de semana a fichar a los muertos, y recuerdo que me pagaban por muerto”, recordó

La ciudad y los perros tuvo origen en Madrid

Uno de los libros más emblemáticos del autor peruano es ‘La ciudad y los perros’, donde relata la historia de un grupo de alumnos del Colegio Militar Leoncio Prado, una de las escuelas más conocidas de la capital y el lugar donde él mismo estudió.

"La ciudad y los perros" en la edición conmemorativa de la Real Academia Española publicada en el 2012. (Foto: RAE)

En una entrevista para un portal mexicano, comentó que el texto le tomó “mucho trabajo”, ya que la novela lo ayudó a descubrir el tipo de escritor que quería ser. Asimismo, reveló que su origen estuvo en España.

“Comencé a escribir la novela en Madrid, en una pequeña tasca, cerca del retiro donde yo me iba a leer y a escribir luego de las clases del doctorado que estaba haciendo en la complutense, y la terminé tres años después en París”, mencionó.

Su distanciamiento con Borges

En el 2022, durante una muestra dedicada al escritor argentino Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa confesó que un error, del que hasta ahora se lamenta, suyo provocó un distanciamiento entre ambos.

Todo comenzó cuando logró acceder a una entrevista personal con el autor de ‘Ficciones’, en su departamento en Buenos Aires. Luego del diálogo, que tanto había esperado, el peruano escribió un artículo al respecto donde mencionaba, a modo de detalle, que había notado una gotera en la vivienda del argentino.

“Entonces, él diría que por ahí había aparecido un peruano, que seguramente era vendedor de casas, y que había tratado de persuadirle una casa porque la anterior tenía goteras (...). Creo que nunca me perdonó, por más que mi texto estaba lleno de reverencias, cariño y admiración. Esto provocó una distancia muy grande entre él y esa cosa pequeñita que era yo, de tal modo que nunca más lo vi hasta que visité su tumba”, comentó.

La ‘campaña sucia’ de 1990

Mario Vargas Llosa siempre estuvo ligado a la política, tal como se puede notar en sus obras. Por ello, no sorprende que en 1990 decidiera encumbrarse en una aventura que lo iba a colocar muy cerca del más alto cargo que se puede ostentar en el país: la presidencia.

No obstante, un personaje que también marcaría una época en el país lo impediría. Alberto Fujimori, por ese entonces considerado un ‘outsider’ ganó la contienda, dejando la idea en muchos peruanos sobre qué habría pasado si el galardonado escritor hubiera salido victorioso. Al fin y al cabo, Vargas Llosa proponía liberalizar la economía y reducir el gasto estatal, programa que luego siguió el nuevo mandatario seguiría y expandiría.

Durante esa campaña se creó una maquinaria de difamación y desinformación alrededor del candidato del Frente Democrático (Fredemo). La prensa de ese entonces hizo un escándalo de su confesión que había fumado marihuana, por ejemplo.

En 1988, el escritor Mario Vargas Llosa dio un paso inesperado hacia la política, lanzándose como candidato presidencial, un movimiento que sacudió el panorama político peruano y buscó cambios fundamentales. (Andina)

Este pasaje fue discutido brevemente en una entrevista que le realizó Beto Ortiz, tiempo después de su derrota. “La guerra sucia fue terrible, entre 1987 y 1990, la política experimentó un baño de mugre, creo que es sí, es cierto eso. Creo que todos incurrimos en esa lamentable claudicación”, dijo.

Cuando recibió el Premio Nobel de Literatura

Otro suceso que marcó su vida, sin duda, fue el anuncio de que había ganado el premio Nobel de Literatura en el 2010. En una columna para el diario El País, Mario Vargas Llosa relató cómo recibió la noticia cuando se encontraba en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, junto a su exesposa.

Ese día, se despertó a las 5:00 horas, como solía hacerlo, y se dispuso a leer y repasar las actividades que iba a realizar durante el día. En un momento, Patria Llosa ser acerca a él con el teléfono en la mano para pasarle una llamada: se trataba del secretario de la Academia Sueca. El representante le confirmó en ese momento que le habían concedido el Premio Nobel de Literatura y que la noticia se haría pública en tan solo 14 minutos.

Con su 'Elogio de la lectura y la ficción', Mario Vargas Llosa celebró la libertad y el arte de narrar. Su partida deja un vacío, pero su obra sigue iluminando. (Andina)

Con temor a que se tratase de una broma, como le había sucedido al escritor italiano Alberto Moravia, esperaron a que la premiación se hiciera oficial. En ese tiempo, cuenta que recordó sus conversaciones con Albert Camus, sus primeros años en Madrid, en su familia, y los lugares donde había vivido.

Una hora después, a las seis en punto de la mañana, Mario se dio cuenta de que las radios, la televisión y el internet ya daban por cierta la noticia, y que su nombre iba a quedar grabado para siempre en la historia de la humanidad.