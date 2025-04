Alfonso López Chau permitió que la Asamblea Universitaria de la UNI sesione irregularmente, según Contraloría

Rector de la UNI renunció la semana pasada para concentrarse en su anunciada candidatura presidencial.

El líder de Ahora Nación y precandidato presidencial de las Elecciones 2026, Alfonso López Chau, permitió que se llevara a cabo una sesión irregular de la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en febrero de este año, según un informe de Contraloría al que accedió Infobae.

El órgano de control detectó que la sesión extraordinaria de la Asamblea Universitaria del pasado 14 de febrero se llevó a cabo sin cumplir el reglamento, “lo cual podría generar nulidad de la misma y la ineficacia de sus actos administrativos”.

Y es que el reglamento de la Asamblea establece que, al momento de la convocatoria, se debe incluir como punto de agenda el acta de la sesión anterior. Sin embargo, esto no ocurrió.

El 14 de febrero solo se llevaron a cabo dos puntos de agenda: la “Conformación de la Comisión AD HOC de la Reforma Estatutaria” y la “Conformación de las Comisiones Permanentes de la Asamblea Universitaria”.

Convocatoria a la Asamblea Universitaria de la UNI observada por la UNI.

Esto hecho fue advertido incluso en la misma sesión por la vicerrectora académica Shirley Emperatriz Chilet Cama, quien además alertó que la citación especificaba que el encuentro se desarrollaría de manera presencial; sin embargo, se permitió la participación y votación virtual.

“Lamentablemente, no se ha adjuntado el acta de la sesión de asamblea universitaria anterior para su correspondiente aprobación, siendo esto una deficiencia no subsanable en este acto”, dijo la vicerrectora académica. Planteó una cuestión previa para que la sesión se reprograme hasta que se cuente con el acta.

En este punto, según el informe de control, la secretaria general y el vicerrector de investigación, Arturo Fernando Talledo Coronado, indujeron al error. La primera por afirmar que no era obligatorio adjuntar el acta por tratarse de una sesión extraordinaria y el segundo por asegurar que la Asamblea Universitaria, vía votación, puede exonerar el referido requisito.

“Yo creo que la asamblea tiene carácter de máxima autoridad y, por lo tanto, podríamos decidir ahora en una votación simple si exoneramos del requisito del acta para esta sesión o no. ¿Cierto? Yo creo que podemos pasar a votación, señor rector”, dijo el vicerrector de investigación.

López Chau respondió: “Pasamos a votación, para ver ese mismo pedido, para ver si exoneramos, como lo ha dicho el doctor Arturo Talledo, para llevar a cabo lo que está permitido”. La mayoría, incluido el rector de la UNI, votó porque la reunión continúe pese a que no se cumplió con el reglamento, concretándose de esa manera la irregularidad.

La Contraloría, a pedido de la vicerrectora académica, analizó la situación y comprobó la existencia de una irregularidad.

“Es importante recalcar que el acto administrativo válido es aquel que es dictado conforme al ordenamiento jurídico, es decir será emitido respetando los requisitos establecidos en la Ley, el Estatuto y el Reglamento”, sentenció el informe de control.

Informe de control que observa la asamblea universitaria que López Chau permitió sesionar.

Se le notificó a López Chau con el documento para que en un plazo de 5 días hábiles informe al Órgano de Control Institucional de la UNI las acciones preventivas o correctivas a implementar para que no vuelva a repetirse la “situación adversa identificada”.

Oficio enviado al rector de la UNI, Alfonso López Chau

Renunció a la UNI

La semana pasada, Alfonso López Chau presentó su renuncia a su cargo de rector de la UNI. Esto con el fin de iniciar su campaña presidencial para las Elecciones 2026. De acuerdo con la misiva, la dimisión se hará efectiva el 7 de mayo de 2025.

“Durante estos años, he tenido el privilegio de escuchar a muchos más jóvenes, estudiantes y egresados de esta casa de estudios y de otras universidades, quienes están llenos de propuestas y soluciones a los problemas del Perú. En este sentido y, conforme con mis principios y valores, he sido interpelado a cumplir el sagrado deber de todo peruano, el mismo que me conduce a aceptar responsabilidades morales superiores”, se lee en la carta de López Chau.