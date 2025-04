Carloncho amenazó a Marianita con despido durante tensa pelea en Radio Moda: “Es mi programa y punto”

Carloncho y Marianita discutieron en vivo | TikTok/@la_mejor_dupla_radial

En un tenso y polémico momento en el aire, Carlos Banderas Gómez, más conocido como Carloncho, y Mariana Espinoza protagonizaron una acalorada discusión en plena transmisión de su programa en Radio Moda. El incidente, que ocurrió meses antes de que el expresentador de TV fuera acusado de maltrato laboral por sus excompañeros, ha cobrado relevancia luego de ser difundido por un usuario en TikTok, revelando la tensión existente en la emisora.

En la grabación, Carloncho le recriminó a Mariana Espinoza, también llamada Marianita, por su actitud y la manera en que respondía a las bromas que él le hacía en el aire. “Marianita se pica mucho con la parodia que le hicimos. Entiendo todo lo que tú dices Marianita, pero tú me dices cosas que son muy fuertes y que nadie se atrevería a decirlas acá”, expresó el locutor. Incluso, comparó su comportamiento con el de otros compañeros, sugiriendo que sus colegas nunca se atreverían a replicar de la misma manera. “¿Tú crees que La Chinita se atrevería?”, le preguntó.

Marianita, lejos de amedrentarse, defendió su postura y justificó su comportamiento diciendo que tenía el derecho de responder a las bromas de Carloncho: “Es sencillo, tú me vacilas tanto, que yo también tengo derecho de vacilarte”, respondió. Su argumento era que, al recibir constantes bromas de su compañero, ella también debía poder devolverlas. El expresentador de América TV, sin embargo, insistió en que nadie le había dado el permiso para actuar de esa forma: “¿Quién te ha dicho que tú tienes derecho?”.

El conflicto escaló rápidamente, con Carloncho sugiriendo que Marianita no tenía el lugar ni la autoridad para hacer lo que hacía: “¿Y quién te dio ese lugar para que tengas el atrevimiento?”, le preguntó, dejando claro su desacuerdo con su comportamiento. Marianita, por su parte, replicó que fue justamente su jefe quien, al vacilarla constantemente, le dio la confianza para que respondiera de la misma manera: “Tú mismo, al vacilarme a mí”.

Carloncho amenazó con despido

En otro momento de la discusión, Carloncho afirmó que el programa era “su show” y que él era quien dictaba las reglas. “Este es El Show de Carloncho. No es que quiera ser abusivo, pero así es el formato de mi programa”, explicó, reafirmando su postura de control absoluto sobre las dinámicas del programa. Marianita, sin embargo, le recordó que, si él vacilaba a todos, ella también tenía derecho a hacerlo.

Debido a esto, Carloncho sugirió que las personas podrían ser “sacrificadas” por su comportamiento dentro del programa. “Y en la vida también hay gente que puede sacar a alguien del programa por atrevida”, insinuó, haciendo una amenaza velada sobre la continuidad de Marianita en el programa. La joven locutora, impactada por la acusación, se defendió diciendo que no estaba siendo atrevida, sino simplemente igualando la dinámica de bromas. “Yo no estoy siendo atrevida porque estoy haciendo lo mismo que tú haces”, dijo.

“Para mí sí estás siendo atrevida, bastante atrevida. Encima eres cachosa, eso es lo que más cólera me da. Porque ni siquiera lo dices en el contexto de la broma. Eres pica pica, pero te vas a quejar y haces un drama con lágrimas. Lo que a mí me molesta es que te tomes esas atribuciones que te tomas ahora. Entonces te digo: si no te gustan las cosas del programa, habla con la gerencia y que te traspasen a otra radio. Este es mi programa y punto. No quiero ser dictador, pero mi programa siempre ha sido así”, se le escucha decir al exconductor de ‘En boca de todos’.

Acto seguido, Marianita aseguró que, aunque Carloncho era su jefe y fue quien la ayudó a conseguir ese puesto en la emisora radial, no iba a quedarse callada ante sus bromas como sus demás compañeros. “Yo te puedo respetar muchísimo. Siempre agradecida por la oportunidad que me has dado y todo lo demás. ¿Pero qué quieres? ¿Que todo el tiempo te esté diciendo gracias, gracias, gracias o te esté rindiendo pleitesía? Tampoco es pues. Sino te doy mi sueldo, 50, mitad mitad. No te entiendo, ¿qué más puedo hacer?”, manifestó.

La discusión se volvió aún más tensa cuando Carloncho comenzó a gritar, interrumpiendo a Marianita: “¿Me vas a dejar hablar o matamos al loro?”. La entonces trabajadora de Radio Moda, aunque sorprendida, intentó mantener la calma y le respondió con un simple: “Ya, está bien”.

Sin embargo, Carloncho no cedió y continuó con su actitud condescendiente. “Te estoy diciendo que tú te pones en esa situación, porque si lo pones en ese contexto de que yo soy picón y no dejo que me vacilen, estás equivocada”, le dijo, refiriéndose a la interpretación que Marianita tenía del conflicto.

Cabe resaltar que Mariana Espinoza ya no forma parte de Radio Moda; y en marzo de 2025, en una entrevista con ‘Amor y Fuego’, confirmó que la actitud de Carloncho hacia los empleados era problemática.

