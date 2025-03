Misha renuncia en vivo a radio Moda y culpa a Carloncho: “Es una mie***”. | Instagram.

El locutor Misha sorprendió a su audiencia al anunciar en vivo su renuncia a Radio Moda, dejando fuertes acusaciones contra su compañero Carloncho. En medio de su despedida, el comunicador aseguró que su salida no se debía a la búsqueda de nuevos proyectos, sino a un ambiente laboral hostil generado por el reconocido conductor.

“No estoy listo para lo que quiero decir, pero ya se acaba el tiempo y van a venir los invitados. Me sorprende que durante todo el programa no se haya dicho nada, pero para la gente que no lo sabe, hoy es mi último día en la radio. Lo digo ahora porque tengo que firmar unos papeles y luego no me va a dar el tiempo”, expresó en plena transmisión, dejando desconcertados a sus oyentes.

El locutor dejó en claro que su partida estaba directamente relacionada con la misma situación que, según él, llevó a la salida de otros excompañeros de la emisora, como Renzo Winder, Marianita y la ‘Chinita’ Kim. “Hoy es mi último día y quizá más adelante se diga que me fui para buscar nuevos proyectos, pero no es así. Quiero agradecer a toda la gente y creo que se merecen que de mi parte reciban un despido y mis agradecimientos”, señaló.

Locutor Misha renunció a la radio por culpa de Carloncho. (Foto: Captura de IG)

Sin embargo, la parte más polémica de su despedida llegó cuando Misha decidió revelar el verdadero motivo de su salida. Sin rodeos, acusó a Carloncho de maltratar a sus compañeros de trabajo y de generar un ambiente tóxico en la radio, por lo que decidió dar un paso al costado.

“La verdadera razón por la que me estoy yendo es por la misma razón que en algún momento se fueron Renzo Winder, Marianita y la ‘Chinita’ Kim; es exactamente lo mismo, y es que a través del tiempo me di cuenta que Carloncho es una mie***. Te lo digo aquí y en tu cara, como las veces que me ha tocado hacerte el pare, por cada vez que aquí en interno has insultado, mentado la madre, has hecho llorar a mis compañeras”, sentenció con firmeza.

Tras lanzar esta acusación, Misha aprovechó sus últimos segundos al aire para despedirse de su público, asegurando que no se retractará de nada de lo dicho, al mismo estilo de la renuncia de Víctor Caballero, más conocido como Curwen. “Para despedirme, los quiero mucho a todos mis oyentes y como dijo Curwen, no me retracto ni me retractaré absolutamente nada de lo que digo. Es mi último minuto aquí y me voy para que disfruten de los invitados”, finalizó.

Luego de este impactante anuncio, el ahora exlocutor utilizó sus redes sociales para reafirmar su postura y señalar que todo lo que dijo al aire era cierto. Además, adelantó que en un futuro próximo contará su versión completa de los hechos, aunque no sabía si lo hará en sus propias redes o a través de un podcast de internet, pues varios de estos programas virtuales se han puesto en contacto con él para que cuente su verdad.