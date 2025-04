Esta es la carrera que te paga 2.260 soles mensuales por estudiar: Estos son los requisitos para el próximo proceso

La sede principal de la Academia Diplomática se encuentra en jesús María - crédito Andina

El Ministerio de Relaciones Exteriores realiza cada año su proceso de admisión a la Academia Diplomática del Perú (ADP) donde aproximadamente 25 jóvenes de entre 18 y 30 años logran acceder al Servicio Diplomático del país. Durante el periodo de dos años que se debe estudiar, los alumnos reciben dos sueldos mínimos al mes, lo que equivale a 2.260 soles.

Los estudiantes que logren graduarse, aprobando todas las asignaturas, así como en la sustentación de una tesis y en el caso práctico, recibirán el título profesional de Diplomático de Carrera y el grado de Maestro en Diplomacia y Relaciones Internacionales.

Finalmente, serán inscritos en el escalafón del Servicio Diplomático, en la categoría de Tercer Secretario. Luego, podrán ascender a Segundo Secretario, Primer Secretario, Consejero, Ministro Consejero, Ministro y Embajador.

Sede de la Cancillería, en el Centro de Lima. (Foto: Andina)

¿Cuáles son los requisitos y condiciones?

Además de ser peruano de nacimiento, y no superar los 30 años al 31 de marzo del año de postulación, hay otras tres condiciones que se deben cumplir:

Tener el grado de bachiller o título profesional en una universidad licenciada por la Sunedu .

No haber sido expulsado de ningún centro de estudios superiores o institutos armados.

No registrar antecedentes penales ni policiales.

Asimismo, hay dos requisitos que se solicitan a los aspirantes. En el caso de que la persona haya estudiado en el exterior, se debe presentar una copia certificada por la secretaría general del alma mater del diploma de grado de bachiller o título profesional. El diploma deberá estar legalizado por el consulado correspondiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores o con el sello de la apostilla, y traducido al idioma castellano, de ser el caso.

La Academia Diplomática del Perú está adscrita al Ministeroi de Relaciones Exteriores - crédito Academia Diplomática del Perú

Además, de forma opcional se pueden presentar otros documentos, títulos académicos, libros y trabajos de investigación que puedan ilustrar al jurado sobre el interés en la carrera.

Este es el proceso de inscripción

El primer paso para la inscripción es pagar 600 soles en la plataforma de Págalo.pe o en una agencia a del Banco de la Nación, en Lima Metropolitana o en provincias. Se debe indicar el código de tasa N.º 04520 y el número de DNI. Luego, hay que recibir el voucher o descargarlo según corresponda.

Cuando el proceso este activo, hay que ingresar al link que aparecerá en la página web de la Academia Diplomática. Ahí se encontrará una ficha que tendrá que ser llenada.

No obstante, estarán exonerados de este cobro, los beneficiarios del Programa de Reparaciones en Educación. De ser el caso, se debe presentar el Certificado de Acreditación de inscripción en el Registro Único de Victimas (RUV) en lugar del voucher.

Cada año ingresan entre 20 y 25 profesionales a la Academia Diplomática del Perú - crédito: Academia Diplomática del Perú

Luego de completar la ficha, se recibirá un enlace al correo electrónico con los accesos a la ficha virtual. En este espacio se pondrán nuevamente los datos y se adjuntarán los documentos señalados en los requisitos. Esta información tendrá el carácter de declaración jurada, por lo que mentir tendrá consecuencias legales. Finalmente, se tiene que descargar la ficha de postulante.

¿Cómo se postula?

De acuerdo a la sección Avisos y Resultados de la web de la Academia Diplomática del Perú, que aparece en la página web, se tiene que aprobar estas pruebas de carácter eliminatorio:

Conocimientos.

Concepto escrito.

Inglés.

Psicotécnica.

Psicológica.

Médicas

Concepto oral (entrevista ante un jurado).

En el caso de desaprobar alguno de estos exámenes, solo se podrá volver a postular una vez hasta los 30 años. Sin embargo, esto no aplica para quienes pasen todas las pruebas, pero no lleguen a alcanzar vacantes por la nota conseguida. Las evaluaciones de conocimiento, concepto escrito y concepto oral tienen una calificación, mientras que en las demás solo se consigna si la persona es apta o no apta.

Polémicas en la Academia Diplomática

Un grupo de al menos 20 postulantes ha denunciado que el reciente proceso de admisión a la Academia Diplomática del Perú (ADP), la única institución que permite el ingreso al servicio diplomático en el país, habría estado marcado por irregularidades que comprometen la transparencia y la meritocracia. Según informó El Foco, las acusaciones incluyen la descalificación de aspirantes con altos puntajes por motivos no relacionados con su desempeño académico, la participación de una empresa sin experiencia en la aplicación de pruebas psicotécnicas y la supervisión de la evaluación de inglés por parte de profesores no colegiados.

Loos denunciantes señalaron que el proceso de selección habría favorecido a ciertos postulantes con vínculos familiares o económicos privilegiados. Uno de los casos más controvertidos involucra a una aspirante, hija de un embajador, quien habría recibido un trato especial al permitírsele retomar el examen de inglés en un horario distinto tras enfrentar problemas durante la evaluación inicial. Estas acusaciones han generado preocupación entre los postulantes afectados, quienes consideran que se vulneraron los principios de equidad y justicia en el proceso.

Ante la gravedad de las denuncias, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República han iniciado investigaciones para esclarecer los hechos. El abogado Hernán López López, en representación de los postulantes perjudicados, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía. En su declaración, López afirmó que varios de los mejores puntajes en las pruebas de conocimientos y concepto, consideradas las más importantes del proceso, fueron descartados sin justificación válida.

El canciller Elmer Schialer ha afirmado de que estas denuncias son falsas, ya que no se conoce la identidad de los denunciantes.