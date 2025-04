Asaltan bus lleno de pasajeros, entre ellos varios escolares en El Agustino: “Me pusieron el arma en la frente”

Criminalidad en Lima busca nuevos métodos para realizar sus fechorías. (Fuente: América)

En medio del estado de emergencia, un bus de transporte público que llevaba al menos 20 pasajeros en El Agustino fue asaltado. Tres delincuentes, dos de ellos armados, abordaron el vehículo alrededor de las 6:30 a.m. cerca de la estación El Ángel del Metro de Lima y despojaron de las pertenencias, entre ellas padres de familia que llevaban a sus hijos al colegio.

De acuerdo con las declaraciones de los afectados, los asaltantes actuaron con violencia, apuntando con armas de fuego directamente a los rostros de los pasajeros para intimidarlos y obligarlos a entregar sus pertenencias. Una de las víctimas relató que uno de los sujetos le colocó un arma en la frente mientras le arrebataba su bolso.

“Para entregar las pertenencias nos han tenido que apuntar en el rostro y a otras personas en la cabeza. Yo he sido una de ellas, me ha puesto el arma en la frente y en la cara para poder entregar lo que era mis pertenencias y bueno, en ese momento, uno se bloquea. Yo no quise entregar, pero no sé por qué. Prácticamente, me lo arranchó el bolso”, narró a Latina Noticias.

Las cámaras de seguridad evidenciaron cuando los tres delincuentes corren en plena vía luego de asaltar el bus lleno de pasajeros. Los testigos manifestaron que se fueron con dirección al cementerio. Asimismo, señalaron que los casos de robo han aumentado en la zona y piden mayor presencia policial.

Otro de los pasajeros, quien también fue amenazado con un arma mientras llevaba a su hija al colegio junto a su compañera. “Tuve que calmarla mientras entregaba mi celular”, comentó.

Captura a dos delincuentes

Tras el asalto, la Policía Nacional del Perú logró capturar a dos de los asaltantes; entre los detenidos se encuentra un individuo que ya había sido arrestado anteriormente por un delito similar, pero que fue liberado.

“Es frustrante saber que uno de ellos ya había sido detenido por robo con arma de fuego y que lo soltaron. Esto no puede seguir pasando”, manifestó. Mientras tanto, los sujetos están detenidos en esta jurisdicción.

Este acto se suma a las extorsiones que están inmersos los choferes y cobradores de los buses. Ayer, jueves 10 de abril, se sumaron a un paro para pedir más acciones a las autoridades frente a los asesinatos y ataques.

Ante ello, se programó una reunión entre el Legislativo y los representantes de los transportistas. Entre las medidas más destacadas se encuentra la creación de una unidad especial para delitos flagrantes, una iniciativa que busca agilizar los procesos judiciales al permitir que los delincuentes no sean procesados exclusivamente por el Ministerio Público.

Estrés, ansiedad, angustia y depresión son algunos de los problemas que experimentan los ciudadanos a causa de los altos índices de violencia. (Agencia Andina)

Las propuestas incluyen también la restructuración de la Policía Nacional del Perú, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y capacidad de respuesta ante el crimen organizado. Además, se contempla dotar a las Fuerzas Armadas de facultades para intervenir en situaciones específicas.

Canales de emergencia

En caso de ser víctima de un robo, puedes contactarte con diversos canales oficiales, ya sea de forma presencial, telefónica o virtual.

Línea 105 de la Policía Nacional del Perú: Es el canal telefónico de emergencias para reportar robos, asaltos o cualquier acto delictivo que requiera intervención inmediata. Está disponible las 24 horas del día, todos los días del año.

Denuncia en línea – Policía Nacional del Perú: A través del sitio web www.policia.gob.pe , puedes registrar denuncias por pérdida o robo de objetos personales, documentos, celulares, carteras, entre otros.

Comisarías físicas: Si el robo fue agravado, hubo violencia o tienes sospechosos identificados, se recomienda acudir directamente a la comisaría más cercana para presentar la denuncia formal.