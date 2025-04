USMP cambia de decisión y opta por clases virtuales ante paro de transportista

La Universidad de San Martín de Porres optó por clases virtuales tras las críticas sobre su postura inicial ante el paro de transportistas. (Composición Infobae/USMP)

El miércoles 9 de abril de 2025, la Universidad de San Martín de Porres (USMP) sorprendió a su comunidad estudiantil con un cambio significativo en su postura frente al paro de transportistas anunciado para el día siguiente, jueves 10 de abril. A pocas horas de haber comunicado que las actividades académicas y administrativas continuarían de manera presencial, la universidad emitió un nuevo comunicado anunciando que todas las clases se llevarían a cabo de manera virtual.

Este giro generó confusión y preocupación entre los estudiantes y padres de familia, quienes habían recibido con descontento la primera decisión de la universidad de mantener las clases presenciales, a pesar de la inminente paralización del transporte en Lima y Callao.

La medida responde a las preocupaciones de seguridad por las protestas que afectarán el transporte en Lima y Callao. (USMP)

Contexto del paro de transportistas

El paro de transportistas, convocado por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), está relacionado con las crecientes preocupaciones sobre la extorsión y la inseguridad que enfrentan los conductores en Lima y Callao. Según Martín Valeriano, presidente de Anitra, más de 20 mil vehículos suspenderán sus operaciones durante 24 horas, lo que afectará significativamente el transporte público en la ciudad.

Ante la magnitud del paro, que se perfila como uno de los más grandes en la historia reciente de la capital, muchas universidades, tanto estatales como privadas, tomaron la decisión de suspender las actividades presenciales y trasladarlas al formato virtual. La seguridad de los estudiantes, profesores y personal administrativo es una de las principales preocupaciones en este tipo de situaciones, especialmente considerando la posibilidad de que las protestas derivaran en actos violentos.

La universidad suspendió las clases presenciales luego de recibir diversas críticas de estudiantes y padres. (Foto: Infobae Perú/ USMP/Agencia Andina)

La primera postura de la USMP

Horas antes del cambio de decisión, la USMP había informado a través de un comunicado publicado en sus redes sociales que no suspendería las clases presenciales. En su primer mensaje, la universidad aseguró que las actividades académicas y administrativas continuarían con normalidad y ofreció una “tolerancia” para aquellos que pudieran enfrentar dificultades para llegar a la institución debido a la paralización del transporte.

“La Universidad de San Martín de Porres comunica que, ante el anuncio del paro de transportistas previsto para el día de mañana, jueves 10 de abril de 2025, continuará con sus actividades académicas y administrativas con normalidad. Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, profesores y personal administrativo, se establecerá una tolerancia y flexibilidad horaria para todos los que integran la comunidad educativa de esta casa superior de estudios”, se leía en el comunicado.

Esta postura inicial no fue bien recibida por parte de estudiantes y padres de familia, quienes expresaron su preocupación en las redes sociales. Muchos argumentaron que la “tolerancia” propuesta por la universidad no era suficiente para garantizar la seguridad de los estudiantes, sobre todo aquellos que viven en zonas donde la paralización podría tornarse violenta. El padre de un alumno expresó en un mensaje público que la universidad debería haber considerado la suspensión de clases presenciales y pasar a la modalidad virtual, para evitar poner en riesgo a la comunidad educativa.

Universidad San Martín de Porres confirmó clases presenciales durante paro de transportistas. (Foto: FB/@USMPoficial)

Reacción de la comunidad

Las críticas no se hicieron esperar. Usuarios en las redes sociales de la universidad mostraron su descontento por la falta de empatía de la institución, apuntando que en una situación de riesgo como la del paro de transportistas, lo más responsable era realizar las clases de manera virtual, tal como lo habían hecho otras universidades.

“Mi hijo vive en Jicamarca, ¿cómo es posible que la universidad no tenga empatía con los estudiantes?”, escribió una madre en los comentarios. “Qué poca empatía con lo que estamos viviendo, me apena leer este comunicado de mi alma mater”, comentó otro usuario, mientras que una estudiante señaló que no se podía arriesgar a los estudiantes, muchos de los cuales viven en zonas donde las manifestaciones podrían volverse violentas.

Universidad San Martín de Porres es critica en redes sociales por anunciar clases virtuales pese a paro de transportes. (Foto: Infobae Perú/FB/@USMPoficial)

El giro de la USMP

Ante la presión generada por las críticas y la creciente preocupación de la comunidad, la universidad rectificó su postura. En un comunicado posterior, emitido solo unas horas después de su primer mensaje, la USMP anunció que, debido a la “radicalización” del paro de transportistas, todas las actividades académicas y administrativas se llevarían a cabo de manera virtual el 10 de abril de 2025.

“Ante la inminente radicalización de las medidas del anunciado paro de transportistas que pondrían en riesgo la integridad física de nuestra comunidad educativa y, principalmente, la de nuestros estudiantes, comunicamos que el día de mañana, jueves 10 de abril de 2025, todas las actividades académicas y administrativas se desarrollarán de manera virtual, sin perjuicio del cumplimiento de las labores programadas”, indicó el comunicado.

Este cambio fue bien recibido por los estudiantes y padres de familia, quienes celebraron que finalmente la universidad priorizara la seguridad de la comunidad educativa.