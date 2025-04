USMP anuncia clases presenciales pese a paro de transportistas, y padre de alumno critica: “Deben velar por los estudiantes”

Universidad San Martín de Porres ratificó sus clases presenciales y actividades administrativas con normalidad pese a paro de transportistas. (Foto: Infobae Perú/ USMP/Agencia Andina)

Mañana, jueves 10 de abril, al menos 20 mil vehículos suspenderán sus operaciones durante 24 horas como parte del paro de transportistas en contra de las extorsiones y el incremento de la inseguridad en Lima y Callao, así lo confirmó Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) organización de convocó a la medida de fuerza.

Ante esta situación, numerosas universidades estatales y privadas han anunciado que, como medida de protección para sus estudiantes, personal docente y administrativo, sus actividades se llevarán a cabo de manera virtual o remota. Sin embargo, la Universidad San Martín de Porres (USMP) confirmó que sus clases y actividades se realizarán con normalidad y de manera presencial.

A través de un comunicado compartido en su página oficial de Facebook, la casa de estudios informó a su comunidad estudiantil sobre esta decisión e indicó que se otorgarán horas de tolerancia para quienes puedan enfrentar dificultades de transporte.

“La Universidad de San Martín de Porres comunica que, ante el anuncio del paro de transportistas previsto para el día de mañana, jueves 10 de abril de 2025, continuará con sus actividades académicas y administrativas con normalidad. Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, profesores y personal administrativo, se establecerá una tolerancia y flexibilidad horaria para todos los que integran la comunidad educativa de esta casa superior de estudios.”, se lee.

Universidad San Martín de Porres confirmó clases presenciales durante paro de transportistas. (Foto: FB/@USMPoficial)

Padre de alumno y usuarios critican a la USMP

El polémico anuncio no tardó en ser criticado severamente por usuarios, estudiantes y padres de los alumnos, quienes indicaron que la ‘tolerancia’ que la casa de estudios facilitaría no es suficiente. Además, señalaron que la decisión no protege a los estudiantes y es una “falta de empatía’ con la comunidad estudiantil y les pidió cambiar su postura.

“Les escribe un padre de familia para decirles que ustedes deben velar por la comunidad estudiantil. La tolerancia a la que hacen referencia no garantiza la seguridad del alumnado (...) Su comunicado no hace más que poner en riesgo a nuestros hijos y al personal administrativo. Tal parece que el rector de la universidad no tiene conocimiento de este equivocado mensaje, que no guarda relación con la situación que vivimos. Esperemos que puedan recapacitar”, comentó el padre de un estudiante.

Varios usuarios de la comunidad de la USMP expresaron su preocupación y desacuerdo en redes sociales por la decisión de la universidad de mantener las clases presenciales durante el paro de transportistas. Un usuario señaló que muchos estudiantes viven en zonas donde la manifestación podría volverse violenta, argumentando: “No se puede arriesgar a los estudiantes, muchos viven en zonas donde la paralización es violenta. Un día de clases virtuales no daña a nadie. Mejor que los alumnos falten a que les pase algo grave”.

Otra madre de familia expresó su frustración, escribiendo: “Mi hijo vive en Jicamarca, ¿cómo es posible que la universidad no tenga empatía con los estudiantes?”. Otros usuarios también mostraron su descontento, con comentarios como: “Qué poca empatía con lo que estamos viviendo, me apena leer este comunicado de mi alma mater”, y “¿Qué les cuesta decir que las clases serán virtuales? Cómo les gusta exponer a los alumnos y su personal”. Además, uno más criticó: “Que se reconsidere esta decisión, no es posible que otras casas de estudio faciliten las clases virtuales y la USMP solo brinde tolerancia”.

Universidad San Martín de Porres es critica en redes sociales por anunciar clases virtuales pese a paro de transportes. (Foto: Infobae Perú/FB/@USMPoficial)