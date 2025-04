Noel Schajris rechaza extorsión a artistas previo a su show en Lima: “Tenemos que disfrutar la música sin miedo”

Noel Schajris ofrecerá un concierto íntimo en el Teatro Canout, donde la cercanía con el público será clave.

El próximo sábado 12 de abril de 2025, el reconocido cantante y compositor Noel Schajris se presentará en el Teatro Canout de Lima, en un concierto íntimo que promete ser una experiencia única y memorable. Con más de 20 años de carrera artística, primero como parte del exitoso dúo Sin Bandera junto a Leonel García y luego en su carrera en solitario, el artista argentino-mexicano ha logrado conquistar al público peruano con su talento.

En una entrevista con Infobae Perú, Noel Schajris reveló su profundo cariño por el país, con el que afirma tener una conexión especial. “Perú es una parada imprescindible en cada gira”, afirmó el cantante. “Me siento como en casa aquí, el cariño de la gente es único. Cada vez que vengo, me siento más cercano a ustedes”, añadió emocionado. También mencionó cómo, en sus últimos años, se ha dedicado a otros proyectos, pero siempre encuentra tiempo para regresar a Perú. “Desde el año pasado que estoy bien abocado a otras facetas de mi vida, como mi sello Dynamo Producciones y mi familia, pero cuando hago gira, Perú es imprescindible”, explicó.

El cantante también se refirió a su etapa como coach en ‘La Voz Perú’ en 2022, donde tuvo la oportunidad de no conocer a varios artistas peruanos, sino también de vivir un tiempo en nuestro país. “Vinieron los chicos (sus hijos) y me acompañaban algunas semanas, estábamos en el hotel viviendo. Alucinaban con la comida. Es como salir de casa pero sin hacerlo, porque acá me hacen sentirme en casa en todas partes. Es una belleza”, recordó.

“Las amistades que generé en La Voz Perú son para toda la vida. Christian, Daniela y Eva, con Cristian (Rivero) también, son personas maravillosas”, dijo Schajris. Además, agradeció la oportunidad de conocer a artistas talentosos como Veruska Verdú, quien actualmente es parte de su sello discográfico.

Noel Schajris conoció a grandes artistas peruanos durante su paso por La Voz Perú.

Por otro lado, no dudó en referirse a Tony Succar, productor peruano que ganó el Grammy a Mejor Álbum Tropical Latino por su disco “Alma, corazón y salsa (en vivo en el Gran Teatro Nacional)”. “Lo adoro, que lo quiero muchísimo. Ganó su Grammy americano, súper merecidísimo. Él vendiendo ya sus vinilos y sus discos físicos. Él siempre dice que lo ha inspirado para dar ese paso. Así que es un honor inmenso. Es un tipazo, tiene un gran corazón”, expresó Noel Schajris.

Un momento que sorprendió a sus seguidores fue cuando Noel Schajris compartió escenario con Christian Yaipén, líder de la orquesta Grupo 5, durante su concierto en el Parque de la Exposición en diciembre de 2024. En ese evento, Schajris interpretó cumbia, un género que le tiene un especial cariño. “La cumbia es la columna vertebral de Latinoamérica. Yo crecí con ella en Argentina, y para mí es un patrimonio musical que debemos preservar”, comentó Noel. “Es una maravilla, una belleza. El Grupo 5 ha sido una institución que lleva más de 50 años poniéndola en lo más alto”, añadió el artista, expresando su admiración por la orquesta y su líder, Christian Yaipén. “Él es un pibe tan jovencito y con tanta claridad, con un corazón de oro. He podido conocer a toda su familia en Chiclayo, es gente linda”.

Noel Schajris regresa a Lima para ofrecer un concierto íntimo en el Teatro Canout.

Inolvidable concierto y próximo lanzamiento

En cuanto a su próximo concierto en el Teatro Canout, Noel Schajris destacó que la diferencia principal respecto a su última presentación en el Parque de la Exposición radica en el ambiente más íntimo del teatro. “La diferencia estará en la cercanía con el público. En un lugar más pequeño y personal, la espontaneidad y la interacción con la gente es más profunda”, afirmó. “Es un ambiente único, más íntimo, donde puedo disfrutar de la música y sentir la energía del público. Me encanta acercarme a la gente”, agregó.

El concierto será una gran oportunidad para disfrutar de sus más grandes éxitos, pero también para experimentar algo nuevo. “Siempre hay algo nuevo. Lo que pasa siempre es único, irrepetible”, señaló. Schajris también habló de su próxima música, que incluirá una mezcla de géneros. “Estoy regrabando mi disco ‘Uno no es uno’ desde mi sello Dynamo Producciones, sale en mayo y va a sorprender porque es muy rockero, con tintes bluseros y de country. Además, hay una canción inédita”, comentó.

El cantante habla sobre su amor por Perú y la conexión especial con su público.

Apoyo a artistas tras muerte de Paul Flores

Noel Schajris también se refirió al asesinato de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, ocurrido en marzo de 2025. A pesar de no vivir en Perú, expresó su apoyo y solidaridad con los artistas que han alzado la voz para exigir mayor seguridad. “Me empapé de ese contexto y de lo que está pasando. Y por supuesto que apoyo todo lo que los compañeros artistas están haciendo para despertar conciencia”, comentó. Además, hizo hincapié en la importancia de disfrutar de la música sin miedo.

“Tenemos que disfrutar la música sin miedo. No podemos dejar que el miedo venza nunca y no dejemos de vivir, no dejemos de disfrutar la vida y, por supuesto, pedirle a las autoridades que hagan siempre lo que tienen que hacer”, añadió.

Aunque el ex Sin Bandera mencionó que no vive en Lima y no es testigo de la ola de extorsiones que afectan al país, enfatizó la relevancia de la seguridad para todos los artistas y la ciudadanía en general. “Yo voy a Perú cada tanto y no vivo el día a día, entonces para mí es un poco difícil opinar, pero pero obviamente apoyo a mis compañeros artistas en todo lo que están reclamando”, concluyó con firmeza.

Schajris reflexiona sobre la seguridad en los conciertos tras el asesinato de Paul Flores.