Asesinato de Paul Flores: dictan nueve meses de prisión preventiva para presunto cómplice en el crimen

El Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte dictó una prisión preventiva de nueve meses contra Jorge Reyes Miranda (27) por los presuntos delitos de tenencia ilegal de municiones y tráfico ilícito de drogas. Reyes habría sido el conductor que transportó a Mariano Altamirano y al sicario del cantante del grupo musical Armonía 10.

Según el Ministerio Público, Reyes fue señalado como parte de un operativo en el que participó un testigo protegido conocido como «Marianito». La acusación se basa en que Reyes habría transportado al sicario responsable del asesinato del cantante. Sin embargo, la defensa del acusado argumentó que las evidencias encontradas en su vehículo, como las municiones y las sustancias ilícitas, fueron plantadas por la policía. No obstante, el fiscal encargado del caso rechazó esta hipótesis, indicando que no había evidencia que corroborara la afirmación de la defensa.

En el comunicado difundido en las redes sociales del Ministerio Público, se lee: “El fiscal provincial Gary Martín Rojas Auqui sustentó como principales elementos de convicción que vinculan al investigado con los delitos imputados: el acta de intervención policial, el acta de registro vehicular, la declaración de los efectivos intervinientes, la pericia balística forense, el examen preliminar químico de drogas, entre otros. Asimismo, sustentó que la prognosis de la pena superaría los 5 años, y que el investigado no posee arraigo domiciliario, laboral ni familiar, por lo que existe peligro de fuga.”

Reyes fue detenido con drogas y municiones

Reyes fue detenido el 23 de marzo por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras mostrar un comportamiento sospechoso durante una revisión de rutina. Los oficiales encontraron en su vehículo 12 municiones de diversos calibres, 10 envoltorios de cocaína, 26 bolsas de marihuana y 9 bolsas con polvo de cocaína. Su detención ocurrió tras el análisis de los hallazgos en su vehículo y se decidió la medida cautelar de prisión preventiva hasta el 22 de diciembre de 2025.

Durante la audiencia, se reveló que Reyes es consumidor de cannabinoides, pero no de PBC ni cocaína, drogas que fueron halladas en la guantera de su vehículo. El fiscal destacó que, aunque Reyes no es consumidor de estas sustancias, es probable que las poseyera para su distribución ilegal. También se detalló que las 12 municiones encontradas en su poder estaban en perfecto estado de funcionamiento, pero Reyes no contaba con el permiso necesario de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) para su porte.

“Mariano”: presunto autor del asesinato

La noche del 24 de marzo, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró capturar a Mariano Antonio Altamirano Ramos, alias ‘Mariano’, presunto autor del atentado contra el bus de la agrupación Armonía 10. La detención, ocurrida el 24 de marzo, se dio después de un exhaustivo trabajo de inteligencia. Mariano es el cuarto sospechoso en ser arrestado por su implicación en el ataque, que también resultó en la trágica muerte de Paul Flores ‘Russo’. Junto con él, otros tres individuos fueron detenidos en la misma operación, todos vinculados a la banda criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, liderada por Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’.

Según el abogado de Armonía 10, Hugo Laurente, durante el atentado, los criminales dispararon varias veces contra el bus. Tres de los disparos impactaron la carrocería, pero fue uno de ellos, a la altura del copiloto, el que terminó quitándole la vida a Paul Flores. Laurente explicó que la orquesta había recibido resguardo policial hasta finales de febrero, cuando la protección fue retirada debido a un cambio en la dirección del grupo ‘Los Halcones’, encargado de su seguridad. Este cambio podría haber permitido a los delincuentes conocer la falta de resguardo y aprovechar la oportunidad para llevar a cabo el atentado.

El seguimiento al bus de Armonía 10 antes del ataque fue minucioso. Los delincuentes monitorearon el trayecto de la orquesta desde el paradero San Carlos hasta la estación del tren en San Juan de Lurigancho, y comenzaron a disparar incluso antes de llegar a la unidad. La falta de protección policial y la presunta filtración de esta información fueron factores clave que facilitaron el ataque, dejando claro el modus operandi de la banda criminal detrás del atentado.