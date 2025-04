Beto Ortiz besa a streamer ‘Cristorata’ luego de hacer una colaboración cocinando. | Kick.

Una colaboración que pocos imaginaban se volvió uno de los momentos más virales del streaming en el Perú. El periodista Beto Ortiz y el streamer Cristorata unieron fuerzas para realizar una transmisión en vivo desde la casa del influencer en la plataforma Kick, generando miles de reacciones en redes sociales. Durante más de dos horas, ambos compartieron con los seguidores momentos divertidos, conversaciones personales y un desenlace inesperado que desató una ola de comentarios.

La transmisión empezó con un ambiente distendido y de camaradería. Beto Ortiz, de 57 años, se mostró relajado, cocinando junto a Cristorata, quien con tan solo 21 años es uno de los streamers más populares del país. La dupla capturó la atención del público por la naturalidad de su interacción, combinando el sarcasmo característico del periodista con el desparpajo del joven influencer. Durante la charla, uno de los momentos que causó más revuelo fue cuando Cristorata le preguntó por qué había decidido raparse la cabeza, una pregunta habitual en su contenido para personas calvas.

El conductor de ‘El Valor de la Verdad‘ no se incomodó y respondió con su clásico humor ácido: “Porque es horrible tener las motitas de pelo, como el señor Barriga”. La respuesta provocó risas tanto del streamer como del público. Sin embargo, lo que siguió dejó a muchos boquiabiertos. Cristorata comentó que el look rapado podía dar una imagen de ser una persona “mala”, a lo que Ortiz respondió con una frase que desconcertó al joven: “Puedo ser malo, tú pide no más”. Ante la sorpresa de Cristorata, el periodista remató con otra frase aún más provocadora: “Puedo ser malo o bueno según el gusto del cliente”, lo que generó un mix de risas nerviosas y comentarios explosivos en el chat.

Beto Ortiz le da un beso a Cristorata en pleno stream de comida. (Foto: Captura de Kick)

El momento más comentado llegó al final del stream. Beto Ortiz recordó una promesa que, según él, Cristorata le había hecho antes de aceptar participar en el directo. “Tú me ofreciste, así que cumple tu palabra”, dijo en tono juguetón. Cristorata, algo desconcertado, respondió entre risas: “Pero Beto, con cámara yo no puedo dar un beso”. El comunicador insistió con picardía: “¿Por qué no?”, lo que provocó un ambiente de tensión cómica. Entre carcajadas, Cristorata aseguró que era tímido y no se sentía cómodo. Sin embargo, el periodista se acercó lentamente y, antes de que terminara la transmisión, le dio un beso en la mejilla al joven, quien reaccionó sorprendido y divertido mientras cerraban el stream.

El fragmento fue rápidamente recortado y difundido en redes sociales como TikTok, X e Instagram, donde los usuarios se dividieron entre los que aplaudieron la espontaneidad del momento y los que lo consideraron polémico. Lo cierto es que la transmisión mostró una faceta poco conocida de Beto Ortiz y consolidó a Cristorata como un creador de contenido capaz de conectar con todo tipo de personalidades.

¿Por qué Beto Ortis salió de Willax TV?

Beto Ortiz anunció oficialmente su salida de Willax Televisión tras decidir no renovar su contrato para el año 2025, despejando así los rumores sobre una posible ruptura con sus colegas Milagros Leiva y Phillip Butters. A través de sus redes sociales, el periodista explicó que su renuncia fue voluntaria y se presentó el pasado 9 de diciembre directamente al propietario del canal, Erasmo Wong, quien aceptó su decisión. Como parte del acuerdo, se determinó que el programa ‘Beto a Saber’ no continuaría el siguiente año y que su última emisión no saldría al aire el 18 de diciembre de 2024, como originalmente estaba previsto.

Ortiz también reveló que él y Wong decidieron comunicar públicamente su salida para frenar las especulaciones que se habían intensificado luego de que Willax retirara toda la publicidad de su programa. El periodista recalcó que su desvinculación fue en buenos términos y resultado de un consenso, desmintiendo así cualquier versión que sugiriera conflictos internos como causa de su partida.