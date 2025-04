Elías Montalvo confiesa que Hugo García fue su ‘crush’ y que malinterpretó sus gestos: “Quería hacerme una novela”

Elías Montalvo confiesa que Hugo García fue su ‘crush’ y que malinterpretó sus gestos. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Fuertes revelaciones. El modelo Elías Montalvo sorprendió a los televidentes de El Valor de la Verdad este 6 de abril al revelar detalles inéditos sobre sus sentimientos hacia Hugo García, exintegrante de Esto es Guerra.

Durante su intervención, Elías confesó que estuvo enamorado de Hugo mientras ambos compartían el set del popular programa de competencia, aunque era plenamente consciente de que su amor era un “amor prohibido”.

El joven tiktoker relató que fue durante una transmisión en vivo en México cuando, al ser preguntado sobre quién le gustaba de Esto es Guerra, reveló que su “crush” era Hugo García. “Yo estaba en México y en un live me preguntan, estaba con una margarita y caminando por la playa y me preguntan ‘quién te gusta de Esto es Guerra’. Dije Hugo García. Rebotó en los medios, diarios, programas”, relató Elías, aclarando que esa confesión se hizo pública de inmediato.

Elías Montalvo confiesa que Hugo García fue su ‘crush’ y que malinterpretó sus gestos. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

A lo largo de la conversación, Elías compartió que, aunque Hugo García siempre lo trató con mucha amabilidad y cariño, el sentimiento que él experimentaba no era correspondido. “Tenía una buena comunicación con Hugo como compañeros, me abrazaba, como un hermanito. Es que yo era el problema. Yo estaba pensando otras cosas, ya, un poco malinterpretaba estas acciones”, explicó Elías, reconociendo que, aunque los gestos de Hugo podrían haber sido parte de una relación amistosa, él los interpretó de manera diferente debido a sus propios sentimientos.

Sin embargo, Montalvo fue muy claro al señalar que sabía que Hugo García no compartía la misma orientación sexual. “Tenía en cuenta que no podía ser porque es hetero y no se podía dar nada más. Yo quería hacerme mi novela en mi cabeza”, aseguró Elías, dejando claro que, aunque hubo una atracción de su parte, sabía que era una relación que nunca podría materializarse.

Elías Montalvo confiesa que Hugo García fue su ‘crush’ y que malinterpretó sus gestos. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Elías recordó cómo, en ese mismo “live”, confesó abiertamente que Hugo era la persona que más le atraía de EEG. “Al día siguiente, la noticia rebotó en los medios”, recordó Elías, señalando que su declaración había sido recibida con sorpresa, aunque, según él, Hugo no la tomó a mal. A pesar de la cordialidad y el cariño que existía entre ambos, Elías dejó claro que no considera a Hugo su amigo, sino más bien su compañero de trabajo en Esto es Guerra. “No lo considero mi amigo, era mi compañero. Frecuentábamos en el horario laboral, pero más allá de eso, no”, aseguró Montalvo.

Elías Montalvo reconoció que, aunque los gestos cariñosos de Hugo eran probablemente una muestra de amistad, él los malinterpretó debido a su propia ilusión. “Sí, era cariñoso conmigo. Teníamos una buena comunicación como compañeros y quizá él me veía como un hermanito, venía y me abrazaba. Yo era el del problema”, confesó Elías, agregando que fue él quien construyó una historia en su cabeza, a pesar de que nunca hubo señales claras de interés romántico por parte de Hugo García.

Finalmente, Elías concluyó con una reflexión sobre lo sucedido, reconociendo que en ese momento se hizo una historia en su mente, pero que la realidad era muy diferente. “Yo quería hacerme la novela en mi cabeza”, dijo Elías, cerrando su intervención sobre este tema con una sonrisa, mostrando cómo con el tiempo ha podido reflexionar sobre esa etapa y las emociones que vivió en su paso por Esto es Guerra.

Elías Montalvo confiesa que Hugo García fue su ‘crush’ y que malinterpretó sus gestos. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV