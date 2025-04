Mamá de Elías Montalvo afirma que conocía romance de Peter Fajardo con su hijo y lo recordó con tiernas palabras

Mamá de Elías Montalvo afirma que conocía romance de Peter Fajardo con su hijo y tuvo tiernas palabras hacia él. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

En la reciente emisión de El Valor de la Verdad, Elías Montalvo no solo respondió a intensas preguntas sobre su vida personal, sino que también permitió a su madre, Zaida Estrella, expresar sus sentimientos sobre su relación con Peter Fajardo, productor de Esto es Guerra.

En un momento emocional, Elías confesó que, a pesar de los altibajos que vivió con Fajardo, todavía lo extraña. Lo que más sorprendió a los televidentes fue la cálida postura de su madre, quien no dudó en elogiar al productor y dar su bendición a su relación, revelando la cercanía que existió entre él y su hijo durante su tiempo juntos.

Elías Montalvo, quien estuvo acompañado de su madre y dos amigos cercanos en el programa, habló abiertamente sobre su romance con Peter Fajardo. El tiktoker, que durante algún tiempo mantuvo una relación con el productor de Esto es Guerra, reconoció que la historia tuvo momentos de idas y vueltas, pero lo que más llamó la atención fue su sinceridad al confesar que aún guarda sentimientos hacia él.

Aunque no pudo responder directamente si se había enamorado de Fajardo, Elías dejó en claro que lo extraña, una confesión que despertó la emoción de su madre, quien también estuvo involucrada en la historia.

En medio de la conversación, una de las amigas cercanas de Elías, quien lo acompañó en el programa, habló de lo cercana que fue la relación de Fajardo con ella y con la familia de Montalvo.

“Los lindos momentos que han compartido, también lo conozco, lo conocí cuando salía con Elías, Oscar también, la mamá también, una persona siempre vas a tener recuerdo de eso. Extrañas esos momentos también”, expresó la amiga, refiriéndose al tiempo que Fajardo pasó con ellos, destacando el cariño que había existido entre las partes.

Sin embargo, fue la madre de Elías, Zaida Estrella, quien sorprendió a todos con sus declaraciones. Ante la pregunta de Beto Ortiz sobre si le hubiera gustado que su hijo continuara con Fajardo, Zaida no dudó en responder afirmativamente. “Es una muy buena persona. ¿Hubiera preferido que Elías siga con él? Sí”, dijo, dejando en claro que siempre consideró al productor como una buena opción para su hijo.

Para Zaida, lo más importante era la forma en que Peter trataba a Elías: “Fue una persona que demostró mucho sentimiento y mucho cariño hacia Elías”, agregó, destacando la parte más humana de Fajardo y cómo él había sido para su hijo.

Sin embargo, Elías hizo una aclaración contundente sobre sus sentimientos. Si bien reconoció que Fajardo había sido una gran persona en su vida, también dejó en claro que lo extraña, pero no a la persona en la que se convirtió en los últimos tiempos.

“Considero que, tal cual, ha sido una buena persona y, más allá de que extrañe, extraño esa persona que fue y que era. No la persona que sentí que no me respaldó en el momento que debía”, expresó Elías, refiriéndose a los momentos difíciles que vivió durante su participación en Esto es Guerra. En particular, el joven tiktoker hizo alusión al accidente que sufrió durante un juego de altura, un episodio en el que sintió que Fajardo no estuvo a su lado cuando más lo necesitaba.

Elías Montalvo hizo un balance de lo que fue su relación con Fajardo, reconociendo tanto los aspectos positivos como las dificultades que surgieron. Para él, la historia con el productor de Esto es Guerra fue una de aprendizaje, y aunque ahora ya no mantiene contacto con él, los recuerdos de la persona que fue siempre quedarán con él.

