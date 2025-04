Marisol y Pamela López se saludaron con beso y hablaron de chats con Christian Cueva: “Reconozco mi error”

Así fue el encuentro de Pamela López con Marisol. América TV

El tan esperado reencuentro entre Pamela López y Marisol, conocido como “La Faraona”, tuvo lugar en el set del programa Esta Noche de la Chola Chabuca, generando gran expectación entre los televidentes. Notoriamente nerviosas, se saludaron con un beso en la mejilla y, en medio de un ambiente tenso, mantuvieron una conversación cara a cara sobre Christian Cueva, un tema que había generado una serie de especulaciones en los medios y en las redes sociales.

Pamela López no pudo evitar expresar su sorpresa al ver los chats que ‘La Faraona’ había difundido con su aún esposo, el futbolista Christian Cueva. “El padre de mis hijos siempre me ocultó sus amistades, nunca me dijo que conocía a Marisol”, señaló la trujillana visiblemente afectada.

Por su parte, la cantante de cumbia reconoció que su error fue no poner límites en su interacción con el futbolista, sin embargo, le aclaró que nunca hubo un ‘affaire’. “Nunca nos vimos en una casa, en un hotel... mi error fue permitir las palabras cariñosas”, aseguró Marisol, explicando que los chats contenían ciertos comentarios subidos de tono, pero que no fueron más allá de una simple cercanía.

Marisol reafirmó su postura y le pidió a Pamela que no malinterprete lo sucedido. “Quizá en los chats puedes ver algunas palabras subidas de tono, pero jamás hubo un affaire”, insistió la cantante.

Marisol se reencontró con Pamela López en medio de polémicas sobre Christian Cueva. América TV

La respuesta de Pamela López sobre chats de Marisol con Cueva

A pesar de las sospechas generadas por los chats filtrados, Pamela López confesó que creía en la palabra de Marisol y estaba segura que su relación con Cueva jamás fue más allá que esas conversaciones. “Yo te creo, no creo que haya habido algo más”, dijo Pamela, aunque dejó claro que lo que le sorprendió fue la intensidad y el tono de las conversaciones reveladas.

Tras aclarar los malentendidos, Pamela y Marisol se dieron un fuerte abrazo. La cantante, visiblemente emocionada, aprovechó para darle su apoyo incondicional a la aún esposa de Christian Cueva.

“A mí ella me parece una persona súper. Hemos conversado de muchas cosas y siempre le he dado mi apoyo, y siempre seguirá recibiendo mi apoyo. No me voy a distanciar. Aquí estoy para poder apoyarle como madre y mujer”, expresó Marisol, mostrando un lado más humano y cercano a su colega.

Pamela López y Marisol se reencuentran tras escándalo con Christian Cueva. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Christian Cueva le echó la culpa a Marisol sobre chats

En otro momento, Pamela López contó cómo se enteró de las conversaciones entre Marisol y su esposo. La mediática figura contó que encontró algunas conversaciones en el celular de Christian Cueva de él con Marisol, pero curiosamente, estas habían sido borradas.

“Encontré una conversación borrada y el cobarde le echó la culpa”, dijo Pamela, revelando que Cueva intentó justificar los mensajes diciendo que Marisol solo le había escrito para pedir un saludo.

Pamela López cuenta que Christian Cueva le echó la culpa a Marisol reas encontrar chats. América TV

La trujillana explicó que, en un intento por comprender la situación, decidió acercarse a la cantante durante la boda de Brunella Horna y Richard Acuña. “Intenté hacer contacto visual con Marisol toda la noche, pero no noté nada que me generara suspicacias. Cuando Marisol invitó a Christian a subir al escenario, no me pareció que hubiese una intención amorosa entre ellos”, agregó la trujillana.

No descartan volver a trabajar juntas

El reencuentro entre ambas artistas no solo fue una oportunidad para aclarar los malentendidos, sino también para abrir la puerta a una posible colaboración futura. Pamela López no descartó trabajar nuevamente con Marisol, afirmando que, a pesar de las tensiones, su relación sigue siendo cordial.

Además, la trujillana explicó que ya había respondido a la carta notarial que Marisol le envió, pero prefirió no ahondar más en el tema.

Marisol le envía carta notarial a Pamela López negando vínculo con Christian Cueva: “Nunca tuve nada con el padre de tus hijos”.