Marisol envía carta notarial a Pamela López negando vínculo con Cueva: “Es mentira, mancilla mi honor y buena reputación”

Marisol le envía carta notarial a Pamela López negando vínculo con Christian Cueva: “Nunca tuve nada con el padre de tus hijos”. (Video: Amor y Fuego)

El escándalo que involucra a Christian Cueva, su aún esposa Pamela López y varias figuras de la farándula local no da tregua. Esta vez, es Marisol, la popular ‘Faraona de la cumbia’, quien decidió tomar acciones legales tras señalada por López como que tuvo una relación más que amical con el futbolista en el programa ‘El Valor de la Verdad’.

Pamela López aseguró en televisión nacional que Marisol habría tenido un affaire con Cueva y que incluso ella misma se lo confesó. Frente a ello, la cantante negó rotundamente tales declaraciones y lo dejó claro en una carta notarial dirigida directamente a López.

“Por todo lo antes expuesto solicito a usted Mayra Pamela López Olorzano se rectifique de las afirmaciones en mi contra... afirmó que yo le había confesado a usted que tuve un affaire con su expareja Cristian Cueva, lo cual es una mentira”, se lee en el documento legal que Marisol hizo llegar a la vivienda de la trujillana.

Marisol niega algún vínculo amoroso con Christian Cueva

Días antes de oficializar su reclamo legal, Marisol ya había lanzado una advertencia en televisión: “Esperaré que te rectifiques, sino tendré que tomar medidas legales y te aclaro que yo nunca tuve absolutamente nada con el padre de tus hijos”, dijo en el programa Amor y Fuego, visiblemente incómoda por la situación.

Marisol asegura que fue un error mantener chats con Christian Cueva: “Lo mío fue amical”. Willax TV: 'Amor y Fuego'.

Ahora, con la carta en mano, ha cumplido su palabra. Marisol exige una rectificación pública inmediata en todos los medios donde se haya difundido su presunto vínculo con el futbolista. El documento señala que estas afirmaciones han dañado su imagen y reputación como figura pública.

El conflicto escaló aún más cuando salieron a la luz supuestos chats privados entre Marisol y Cueva, los cuales dejaron entrever una relación más cercana de lo que ambos han querido admitir públicamente, aunque Marisol insistió en que todo se dio en un contexto de amistad y jamás se cruzaron los límites del respeto.

Sin embargo, Pamela López fue enfática en dejar entrever lo contrario. Además de las conversaciones, se reveló que grabó una llamada telefónica entre ambas, que luego habría sido mostrada con una narrativa sugestiva ante el público.

Ante esto, Marisol expresó su indignación: “Se encarga de difundir de forma injuriosa e incisiva, con un evidente doble sentido, las comunicaciones que hemos tenido usted y yo, incluso grabando una llamada... exponiéndola ante el público para que se den malas interpretaciones y se mancille mi honor y buena reputación”, se lee en otro fragmento de la carta notarial.

Pamela López revela conversación con Marisol donde le indica que Christian Cueva la amenazaba | El Valor de la Verdad

Marisol cuestión a Pamela López: “Usted quiere involucrarme en este show”

La cantante chiclayana se mostró firme al acusar a López de haber actuado con la única intención de ensuciar su imagen frente a la opinión pública: “Su intención no es otra que involucrarme en todo este show para afectar mi imagen”, remarca el documento legal.

Además, la artista recuerda que en algún momento Pamela la consideraba su amiga, por lo que no comprende cómo ahora intenta manchar su nombre. “Usted ya había dicho que yo era su amiga, pero que usted no lo sabía, lo cual resulta contradictorio con sus posteriores declaraciones”, añade Marisol en su defensa.

“Usted afirma que su expareja Cristian Cueva me afanó a mí, hecho completamente falso... cuando usted afirma eso, da a entender que mi persona tuvo algo más que una amistad con su expareja, involucrándome como una posible amante”, concluye la carta enviada por la cantante.

¿Y qué pasó con la carta notarial de Pamela Franco a Pamela López?

La abogada de Pamela López, Rosario Sasieta, salió al frente para respaldar a su patrocinada y respondió con igual firmeza acerca de la respuesta que han dado a la carta que Pamela Franco le envió a la aún esposa de Christian Cueva.

Pamela López y su fulminante reacción a carta notarial de Pamela Franco. Infobae Perú / Captura TV - América Hoy

“De otro lado, si su honor está dañado no es a causa de mis expresiones, es a causa de su propia conducta que usted misma ha reconocido en televisión nacional”, se lee en el documento de respuesta de López a Franco.

Según Sasieta, no hay base legal suficiente para que López deba retractarse de sus palabras. “Lo único que queremos decirle a la señora Franco es que no hay delito y por eso nuestra patrocinada no se rectifica”, aseguró Sasieta.

“Es un contenido altamente potente desde el punto de vista jurídico”, añadió, refiriéndose a las pruebas que sustentan la defensa legal de Pamela López ante las diversas cartas notariales que ha recibido en los últimos días, no solo de Marisol, sino también de Melissa Klug y Pamela Franco.

Marisol y Pamela López, frente a frente este sábado

A pesar de la tensión legal y mediática, ambas mujeres aparecerán este sábado cara a cara en el programa inaugural “Esta noche”, conducido por la Chola Chabuca. Las imágenes promocionales han sorprendido a los televidentes: se ve a Marisol ingresar al set cantando “Yo lo quería” y reaccionar con sorpresa al ver que Pamela López también ha sido invitada.

La expectativa por este encuentro es alta, pues será la primera vez que ambas se vean después de que estalló el escándalo. Se espera que ambas puedan dar su versión frente a cámaras y responder sin filtros a las preguntas de Ernesto Pimentel. Este sábado, todos los ojos estarán puestos en la pantalla para ver cómo se desarrolla este inesperado reencuentro entre la ‘Faraona’ y la ex de Cueva.