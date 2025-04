Marisol y su clara advertencia a Christian Cueva: “Si hay algo más, que lo muestre”. Willax TV. 'Amor y Fuego'

Marisol, conocida como “La Faraona”, dejó en claro su postura sobre los recientes mensajes que Christian Cueva le envió a principios de este año, los cuales insinúan que hubo algo más que una simple amistad entre ambos.

La cantante llegó al set del programa ‘Amor y Fuego’ y no dudó en desafiar al futbolista a que muestre las pruebas si realmente existió algo más allá de una relación amistosa. A lo largo de la entrevista, la intérprete también aprovechó la ocasión para romper su silencio y aclarar varios puntos sobre su vínculo con el futbolista.

Los mensajes que encendieron la polémica

Durante la última edición de ‘Amor y Fuego’, se leyeron los mensajes amenazantes que Christian Cueva envió a Marisol en enero de este año, en los cuales dejó entrever que su relación con la cantante había sido más cercana de lo que ambos habían reconocido públicamente. Sin embargo, Marisol no se dejó intimidar por los mensajes y, visiblemente firme, le hizo un claro desafío al futbolista.

“Donde dice: ‘De la misma manera te voy a desmentir’, con eso él está dando a entender otras cosas, pero que lo haga pues ¿no? Que lo haga, yo he mostrado mis chats. Si él dice que hay algo más, que lo haga, que lo muestre. No tengo nada que ocultar”, afirmó la norteña, dejando claro que está dispuesta a enfrentar cualquier acusación con pruebas concretas.

Marisol aclara que solo tuvo una amistad con Christian Cueva

Marisol también aprovechó la oportunidad para contar cómo conoció a Christian Cueva. La cantante reveló que su primer contacto con el futbolista se dio gracias a su colega Toño Centella, quien fue quien los presentó. Según Marisol, después de ese primer encuentro, ambos perdieron contacto y no hubo más interacción durante un tiempo.

“No fue algo más que una simple presentación, y hasta ahí llegó. No pasó de ser una amistad”, comentó Marisol, refiriéndose a los rumores que han surgido sobre una posible relación más cercana entre ellos.

A lo largo de la entrevista, Marisol insistió en que nunca habló mal de Christian Cueva y que su intención nunca fue perjudicarlo ni exponerlo de ninguna manera. La cantante dejó claro que siempre lo vio como un amigo y que, en ningún momento, intentó coquetear con él ni buscar algo más allá de una relación amistosa.

“¿Cuándo yo he hablado de él? Es la primera vez que me siento en un programa para hablar de este tema, jamás me he referido a él. Si ustedes buscan, mis canciones son de hace años y son por las cosas que a mí me han pasado en la vida”, destacó Marisol, defendiendo su integridad y asegurando que sus canciones siempre han estado basadas en experiencias personales y no en situaciones mediáticas.

El reto a Christian Cueva

El momento más tenso de la entrevista llegó cuando Marisol le lanzó el reto directo a Christian Cueva. La cantante reiteró que, si el futbolista tiene pruebas de que hubo algo más entre ellos, debía mostrarlas al público. “Yo no tengo nada que ocultar”, aseguró Marisol, reafirmando su postura de ser transparente y mantener la claridad sobre lo que ocurrió entre ambos.

Esta declaración fue recibida con gran sorpresa por los conductores del programa, quienes se mostraron sorprendidos por la firmeza de la cantante en abordar el tema. La entrevista fue una clara muestra de que Marisol no tiene miedo de enfrentarse a las acusaciones y está dispuesta a aclarar todo lo que se ha dicho sobre ella y su relación con Cueva.

Marisol niega estar enamorada de Christian Cueva

A lo largo de la conversación, Marisol dejó claro que no estuvo enamorada de Christian Cueva, algo que muchos habían especulado debido a la naturaleza de sus interacciones. La cantante explicó que la relación siempre fue de amistad y que su principal interés era colaborar profesionalmente con el futbolista.

“Lo mío siempre fue amical. Antes de eso, había la grabación de una canción. Yo quería grabar con él. Le permití que me diga ‘amor’ porque yo quería grabar con él. Estaba en ese momento la selección, el furor del fútbol, y yo quería grabar... Tal vez le permití algunas cosas”, explicó, aclarando que su interés en la colaboración musical fue el motor principal de la relación.

