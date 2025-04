El patrimonio cultural de Puno en peligro: casonas coloniales colapsan entre lluvias intensas y el abandono gubernamental

Lampa, conocida por su arquitectura colonial, enfrenta la pérdida sistemática de sus casonas debido a factores climáticos y abandono institucional. (Composición: Infobae / Radio Ayaviri)

Entre muros de adobe agrietados y techos vencidos por el peso de las lluvias, la ciudad de Lampa contempla cómo se desmoronan fragmentos de su pasado. Enclavada en el altiplano puneño, esta localidad conocida por el tono particular de sus construcciones coloniales vive una amenaza constante: la pérdida silenciosa de su arquitectura más antigua. Las casonas, que en otro tiempo marcaron el paisaje urbano con elegancia sobria, ahora sobreviven como ruinas expuestas a los embates del clima y al olvido.

Las lluvias intensas y las granizadas no hacen distinción entre las estructuras en pie y las que ya han cedido. Año tras año, la temporada de precipitaciones deja secuelas visibles en paredes de barro y techos con tejas que no resisten más. La humedad se infiltra y el adobe se convierte en polvo. Mientras tanto, las respuestas institucionales avanzan con lentitud, cuando no con indiferencia. La situación despertó la preocupación de los vecinos, quienes observan cómo cada temporada significa una pérdida más en el paisaje que identificó por siglos a la llamada ciudad rosada.

“Así es, tal como lo has indicado, varias casonas coloniales colapsan paulatinamente a consecuencia de las lluvias que se presentan en el altiplano y en la provincia de Lampa”, expresó el corresponsal de RPP Noticias. “Los vecinos también agregaron que las casas coloniales fueron modernas en su época, construidas a base de adobe, barro, techos con tejas, ventanas y puertas de madera trasladadas desde otros países de América”.

A esto se suma el abandono progresivo. Las edificaciones no solo pierden estabilidad, también pierden valor ante los ojos de las autoridades. En la práctica, esto se traduce en ausencia de medidas preventivas, falta de presupuesto y escasa articulación institucional.

Casonas coloniales en riesgo inminente

Las lluvias intensas, granizadas y nevadas son el principal agente físico del deterioro, debilitando las estructuras de adobe y techos de teja. (Radio Ayaviri)

El deterioro no es una novedad en Lampa. Desde hace años, varias construcciones antiguas han mostrado signos de debilitamiento, aunque en los últimos meses el daño se hizo más evidente. Las bases de adobe muestran fisuras, los techos se hunden y en algunos casos las casas tuvieron que ser demolidas por sus propios dueños, ante el temor de un derrumbe. Julio Hañari, poblador de la zona, lo explicó así: “Algunas de ellas ya colapsaron a consecuencia de las granizadas, lluvias y nevadas últimamente, causando el deterioro de las paredes y techos que se derrumban paulatinamente”.

Cada vivienda que cae representa una historia perdida, una pieza más del rompecabezas urbano que se fragmenta sin posibilidad de retorno. En la actualidad, muchas de estas casonas no solo son espacios vacíos o en desuso. Algunas están habitadas por familias que conviven entre paredes inestables, maderas que crujen y techos que amenazan con venirse abajo.

Patrimonio sin resguardo

Puno: lluvias reportadas entre el 1 y 11 de marzo superaron el valor climático mensual. Foto: Senamhi

Las casonas de Lampa no son solo parte del paisaje urbano, sino testimonios de una época en que la arquitectura combinaba funcionalidad con estilos europeos adaptados a los materiales y clima del altiplano. La madera, el adobe y la teja fueron los elementos más usados para levantar edificaciones que sirvieron como viviendas, espacios administrativos o almacenes. Con el tiempo, estos lugares pasaron a formar parte de la memoria colectiva de la ciudad, representando una parte esencial de su desarrollo histórico.

Esta situación revela una carencia estructural: la ausencia de estrategias públicas que reconozcan la importancia de conservar espacios que forman parte del relato histórico de ciudades intermedias como Lampa. El deterioro se acelera y, mientras tanto, no se observa un plan integral que considere no solo la restauración de las casonas, sino también su puesta en valor como parte del circuito cultural y turístico de la región.

