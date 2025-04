Marisol rompe en llanto al escuchar el apoyo de su hijo y su madre tras polémica con Christian Cueva

Marisol llora al ver mensajes de apoyo de su madre e hijo. América TV

Marisol no pudo contener las lágrimas durante su participación en el programa Esta Noche cuando recibió un emotivo mensaje de su hijo y su madre, quienes le brindaron apoyo en medio de las duras críticas que ha enfrentado por su cercanía con el futbolista Christian Cueva. La cantante, visiblemente emocionada, agradeció a su familia y a sus seguidores por estar a su lado en este complicado momento, cuando las especulaciones sobre una posible relación amorosa con “Aladino” tomaron fuerza tras la difusión de los chats entre ambos.

Durante la conversación, Marisol contó que siempre se ha resistido en que su familia la vea mal, pero en esta situación que enfrenta, le ha resultado difícil. “Uno no se puede amilanar ante nada ni nadie, pero como ser humano tengo sentimientos y por momentos me he sentido mal y he querido decaer, pero aquí estamos”, compartió la cantante, con la voz quebrada.

Estas palabras reflejaron la presión que ha sentido y viene sintiendo a raíz de las acusaciones que surgieron tras la filtración de los mensajes con Cueva.

Madre e hijo le dedican video

Con el fin de que entienda que no está sola, la Chola Chabuca le mostró unos videos de su madre e hijo expresando el gran amor que sientes por ella, además de su apoyo incondicional.

“Este video es para mi hija Marisol, que la quiero mucho, la amo. Es una hija maravillosa, es la que me cuida, me ve, es mi compañera. Le deseo lo mejor, que siga trabajando. De todo corazón ruego a Dios que no le pase nada y que esté bien. Con todo mi amor, hijita para ti”, dijo la madre de ‘La Faraona’, quien estaba bastante conmovida.

Sin embargo, el video que le hizo estallar en llanto es cuando escuchó a su hijo. “Este video lo grabo para mi mamá, para decirle lo mucho que la quiero. Para agradecerle por todo lo que ha hecho por mí, por apoyar en mis estudios y en el deporte, por apoyarme en lo que siempre me ha gustado. Gracias, mamá. Gracias por apoyar a mis hermanos, a mi hermano también, en su carrera. Te quiero mucho”, dijo el pequeño.

En medio de lágrimas, Marisol confesó que estaba bastante sorprendida por la intervención de su madre e hijo. Además, resaltó que ha hecho de todo para que siempre estén orgullosos de ella. “He tratado y trato de ser la mejor mamá del mundo, la mejor hijo, con errores. Gracias”, dijo muy conmovida.

Aclara vínculo con Christian Cueva

Marisol, en su intervención, aprovechó para aclarar que nunca existió una relación amorosa con el futbolista, y reiteró que solo lo había visto en dos ocasiones.

“Nunca pasó nada amoroso entre nosotros. Fue un error no poner límites y permitir que me hablara más de la cuenta, pero jamás pasó de eso”, aseguró. A pesar de las especulaciones, ‘La Faraona’ dejó en claro que no había nada más que una amistad y que las palabras subidas de tono en los chats no reflejan un romance oculto.

La cantante también se disculpó públicamente con su familia, especialmente con su madre, por la incomodidad que esta situación ha causado. La cantante de cumbia reconoció que este escándalo no solo la afectó a ella, sino también a los suyos, y mostró su agradecimiento por el apoyo que sigue recibiendo de su círculo cercano y de sus seguidores.

A pesar de las críticas y el escarnio público, Marisol se mostró agradecida por el respaldo de su público, que no la ha dejado sola en medio de la tormenta mediática. En este programa, la cantante también tuvo la oportunidad de reencontrarse con Pamela López, donde se saludaron con beso en la mejilla y hablaron cara a cara sobre los chats con Christian Cueva.

