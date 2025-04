Midis conocía que conservas Karpez había sido denunciada por presencia de gusanos dos semanas antes de intoxicación masiva de alumnos

El Midis conocía sobre una denuncia a la conserva Karpez por contaminación antes del caso de intoxicación de escolares. Foto: Midis

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) tuvo conocimiento que madres de familia de un colegio de Piura habían denunciado presencia de gusanos en conservas Karpez, dos semanas antes de que 80 alumnos de otra escuela de la misma región resultaran intoxicados por consumir este mismo producto.

El 18 de marzo de este año, el portal Noticias la buenaza Chulucanas difundió un video donde madres de la Institución educativa 20054 Santa Cruz, ubicado en el Centro Poblado Santa Cruz KM 48, del distrito de Chulucanas, provincia de Morropón.

La preparación de ese día fue arroz con frijol y conserva de pescado, según las denunciantes. Según el documento al que tuvo acceso Infobae Perú, ellas pudieron observar lo que serían gusanos vivos en la olla donde quedó una porción sobrante de la preparación. Asimismo, indicaron que se abastecían de un camión cisterna de agua y que no saben de su procedencia.

El Midis tenía conocimiento de un antecedente de contaminación de las conservas karpez. Foto: Midis

En consecuencia, el 19 de marzo, persona de salud, dos representantes de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura del Perú (Sanipes), y personal de Wasi Mikuna se acercaron a la escuela para verificar el almacén de alimentos. Una de las observaciones fue que había residuos sólidos en las canaletas del colegio.

En la cocina y almacén encontraron ventanas con heces de mosca, luminarias con insectos voladores, reposteros con residuos de insectos, además de productos sin letreros que los identifiquen.

El personal de Sanipes, según el Midis, solo realizó la verificación externa del producto a 200 unidades. Ellos concluyeron que no tenían ningún defecto que comprometiera su inocuidad. El Fiscal, en este caso, no autorizó el muestreo organoléptico en la institución educativa, por lo que se extrajo muestras para que la institución realice ensayos. El Ministerio Público, por su parte, se llevó 86 latas.

Las conservas Karpez fueron observadas por sanipes y Fiscalía. Foto: Midis

Luego de la incautación, Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación (USME) de Wasi Mikuna emitió el Memorando Múltiple N°D000XXX-2024-MIDIS/PNAEQW-USME. De esta manera se dispone como medida preventiva que el producto no se libere, no se distribuya y no se consuma hasta que se pronuncie Sanipes.

“Se verificó el reporte de liberaciones del presente año, en el cual se tiene que dicho producto fue liberado en la UT La Libertad y UT Piura, siendo un total de 98688 unidades”, señala el documento del Midis. Estos son los datos del alimento observado:

Producto: CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL

Presentación: 0.170 Kg.

Marca: KARPEZ

Lote: KSFBO1FP:18.12.2024FV:18.12.2028

Fecha de producción: 18/12/2024

Fecha de vencimiento: 18/12/2028

RRSS: RSPNPKSACN0321SANIPES

Certificado Sanitario: 01816-2025

Fabricante: PESQUERA KARSOL S.A.C

La marca presente en la intoxicación

En el caso de intoxicación de 80 alumnos en el colegio Elvira Castro de Quirós, de la provincia de Piura, los afectados señalaron que los alumnos habían consumido las conservas Karpez, la cual es producida por la Pesquera Karsol, como se muestra en las imágenes de su página de Facebook que antes presentaban y ahora parecen haber sido eliminadas.

Sobre el último incidente, la empresa aseguró que cumplió con todos los estándares de calidad, por lo que apuntaron a posibles fallas en el almacenamiento como la causa del problema, reportó RPP.

De acuerdo con el director de la escuela, el incidente ocurrió la mañana de este jueves, cuando los alumnos consumieron un desayuno que incluía arroz con conservas de pescado enlatado, distribuido por Wasi Mikuna.

La Pesquera Karsol tenía fotos de la conserva Karpez en su página de Facebook. Foto: Google

En una entrevista con Latina, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga afirmó que existen limitaciones para contratar a un proveedor “idóneo”, ya que algunos fabricantes cambian de razón social. Esto, precisa, complica el seguimiento y que las empresas rindan cuentas.

“Es una cadena que nos pone en una situación de indefensión, porque si bien es cierto denunciamos a los fabricantes; los fabricantes, en este caso, no digo que todos, pero en la mayoría y ustedes lo han visto de cerca, cambian de razón social y estas marcas realmente no tienen una identidad que cuidar”, aseveró.

Descargos de Karsol

Pesquera Karsol hizo pública una carta dirigida a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, donde señala que han tomado conocimiento de la suspensión, por lo que solicitan “se abstenga de adelantar juicios e impulsar irresponsablemente responsabilidad sin antes haber realizado los análisis correspondientes con la finalidad de identificar la contaminación cruzada que dio origen a la intoxicación, debiendo no solo analizar los productos de mi representada, sino también los demás insumos utilizados para el objeto de vuestro programa y sobre todo el personal humano que realizó la preparación de referidos alimentos”.

Agregan que sus productos se “han estado consumiendo con total normalidad, sin que esto genere un perjuicio para la salud pública, siendo responsable vuestra entidad sobre el lucro cesante y daño emergente que viene ocasionando a nuestra empresa y los proveedores de nuestra marca”.