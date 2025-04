Alejandra Baigorria defiende su despedida de soltera con figura de Said Palao: “No saben cómo es nuestro amor”

Alejandra Baigorria viajó a Colombia para su despedida de soltera | TikTok/@alejandrabaigorriaalcala

Alejandra Baigorria está a solo unas semanas de su boda con Said Palao, y la emoción por su despedida de soltera la ha llevado a compartir una serie de momentos especiales con sus amigas. Recientemente, la empresaria y ex chica reality viajó a Colombia en compañía de su círculo cercano, pero lo que parecía ser una celebración divertida se convirtió en el centro de críticas en redes sociales debido a un curioso detalle: una figura tamaño real de Said Palao.

Al llegar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Alejandra Baigorria y sus amigas llamaron la atención de los presentes, ya que cada una llevaba maletas con una foto del rostro de Said Palao. Sin embargo, la sorpresa vino cuando la empresaria apareció cargando en sus brazos una figura del deportista hecha en cartón, lo que desató una ola de comentarios en las redes.

Mientras algunos usuarios felicitaron a Alejandra Baigorria por lo que consideraron una celebración divertida y única, otros no tardaron en cuestionar su actitud. Muchos opinaron que estaba pensando más en su pareja que en disfrutar de sus últimos momentos de soltería. Además, hubo quienes continuaron criticando su decisión de casarse con Said Palao.

Alejandra Baigorria respondió a detractora

No tardó mucho en llegar una respuesta de la propia Alejandra Baigorria, quien no se quedó callada ante los comentarios negativos. Una usuaria le preguntó: “¿Por qué las amigas no le aconsejan?”, a lo que la empresaria respondió con firmeza: “¿Sabes por qué? Porque ellas conocen a Said y a mí, no como ustedes que hablan lo que escuchan en tele de gente que no sabe cómo es nuestro amor, esa es la cosa”.

A pesar de la controversia, Alejandra Baigorria sigue celebrando su despedida de soltera a su manera, rodeada de las personas que la apoyan y disfrutando de los días previos a su boda.

Alejandra Baigorria inició las celebraciones de su despedida de soltera.

¿Cuándo es la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao?

Luego de varios intentos de mantener en secreto la fecha de su boda, Alejandra Baigorria finalmente dejó escapar la fecha en un video compartido en sus redes sociales. En el clip, mostró los preparativos de la ceremonia, incluyendo los trajes del padre y hermano de la empresaria, y, sin querer, reveló la fecha exacta de su matrimonio con Said Palao.

Aunque Magaly Medina ya había confirmado previamente el 26 de abril de 2025 como el día del matrimonio, Alejandra prefería mantener silencio al respecto. Sin embargo, al mostrar las invitaciones de boda personalizadas, que incluyen las iniciales de los novios, la fecha quedó claramente visible: 26 de abril de 2025. A pesar de sus esfuerzos por ocultar otros detalles del evento, el dato ya ha quedado confirmado.

Alejandra Baigorria confirma la fecha de su boda, tras revelaciones de Macarena Vélez en 'El Valor de la Verdad'.

Boda no se canceló pese a multa

Alejandra Baigorria se ha visto recientemente envuelta en una controversia legal. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) impuso una multa de aproximadamente S/251,450 a la empresaria por publicidad encubierta y omisión de advertencias sobre ludopatía en sus publicaciones de Instagram.

A pesar del revuelo generado por esta multa, que generó incertidumbre sobre su boda programada para el 26 de abril de 2025, Alejandra Baigorria reafirmó sus planes de casarse con Said Palao. En una entrevista, admitió sentirse abrumada por la preparación del evento, pero confió en su equipo, especialmente en su wedding planner. Reveló que la boda contará con una espectacular torta de tres metros de altura y más de 500 orquídeas hechas a mano.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, será el encargado de casarlos. A pesar de los desafíos, Alejandra mantiene su determinación de que su boda con Said se celebrará tal como lo ha soñado.

Alejandra Baigorria aclara el futuro de su boda con Said Palao