Mario Irivarren sorprende con su regalo de bodas para Alejandra Baigorria y Said Palao. (Video: Good Time).

A pocos días de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, que será el 26 de abril, Mario Irivarren ha dejado clara su intención de hacerles un regalo significativo. El competidor de ‘Esto es Guerra’, quien recientemente limó asperezas con la empresaria, anunció que su obsequio será una contribución monetaria destinada a la luna de miel de los novios.

Durante su participación en el programa ‘Good Time’, Irivarren compartió que optó por una donación en efectivo en lugar de un objeto de la lista de regalos. “En esas páginas tú también puedes donar para la luna de miel, entonces yo prefiero hacer mi donación en efectivo”, expresó.

Consultado sobre el monto que planea entregar, fue sincero al estimar una cifra entre 100 y 300 dólares, asegurando que el regalo debe ir acorde a las posibilidades de cada invitado. “¿Mil dólares? Estás hue...Creo que un buen monto es entre sus 100 dólares a sus 300 dólares, en ese rango, dependiendo de la capacidad de cada uno (...) Tienes que tener un aporte voluntario para devolverles el favor. Va a estar en ese rango, me parece aceptable",”, agregó.

Alejandra Baigorria y Onelia Molina dejan el pasado atrás

Otro momento inesperado relacionado con la boda fue la reconciliación entre Alejandra Baigorria y Onelia Molina, pareja de Mario Irivarren. En una aparición en ‘Esto es Guerra’, la empresaria textil no solo entregó la invitación al competidor, sino que también se disculpó con Molina por los desacuerdos del pasado.

Alejandra Baigorria se reconcilió con Onelia Molina y la invitó a su boda. América Tv - EEG.

“Siempre tuvimos nuestras diferencias. Si Mario la escogió y tiene tanto tiempo juntos, y lo veo bien, es porque ella es una buena persona. Me gustaría poder conocernos y forjar una nueva linda amistad. Feliz de que Mario esté con Onelia, la mujer que eligió para su vida”, expresó Baigorria. Además, reconoció que las diferencias dentro de la competencia pudieron haber generado tensiones innecesarias.

“Tuvimos nuestros encontrones de competencia, y si en algún comentario hice que te sintieras mal, quiero pedirte disculpas. Sé reconocer mis errores”, dijo con sinceridad Alejandra.

“Yo soy la más feliz de que hagas feliz a Mario, que es como mi hermano. Nos conocemos hace mucho tiempo y es muy amigo de Said. Me gustaría conocerte y salir los cuatro”, expresó con una sonrisa, dejando claro que su intención era superar cualquier malentendido y comenzar una nueva etapa de relaciones más amables.

Por su parte, Onelia Molina recibió el gesto con agrado y aseguró que está dispuesta a empezar de nuevo. “Me parece súper lindo de tu parte. Sé que no nos hemos llegado a conocer mucho, pero me parece increíble lo que hiciste en el camerino. Te aplaudo y te agradezco porque, dentro de todo, Mario es muy importante para mí. Si quisiste solucionar esto, en verdad, para adelante”, comentó la joven.

Onelia Molina confirma que irá a la boda de Alejandra Baigorria con Mario Irivarren. Ame´rica Tv : EEG.

“Creo que eres una gran persona, haces feliz a Said y les deseo lo mejor. De aquí para adelante, para mí es borrón y cuenta nueva. Me encantaría conocerte más, voy a poner lo mejor de mí y que se lleven bien”, concluyó, dejando claro su disposición a olvidar las tensiones y comenzar una relación más armoniosa.

Mario Irivarren y su emotiva reacción

El acercamiento entre Baigorria y Molina significó un gran alivio para Mario Irivarren, quien confesó que la tensión entre ambas le generaba incomodidad. En ‘Esto es Guerra’, agradeció a su amiga por dar el primer paso y reconoció que temía no poder asistir a su boda debido a la situación.

“Gracias, Ale, por lo que hiciste hoy, para mí ha sido un gesto increíble. No pensé que iba a llegar este momento. Yo vivía contando con ansias el día del matrimonio. Para mí era muy incómodo, Said es uno de mis mejores amigos, al igual que Ale, es como mi hermano, y pensar que yo no estuviera en ese matrimonio era algo que no quería pensar cada día”, comentó.

Su alivio fue evidente, llegando incluso a calificar el gesto de Baigorria como “la mejor noticia del año”. “Iba a ser algo muy triste y doloroso, pero no sabía qué hacer porque sentía a Ale tan cerrada. Cuando Ale se acercó y me dijo que quería hablar con ella, para mí fue la mejor noticia del año”, finalizó.

Luego de recibir la invitación, Onelia Molina no tardó en bromear sobre un objetivo personal para el gran día. “Voy a agarrar el ramo”, dijo entre risas, insinuando que podría ser la próxima en pasar por el altar.