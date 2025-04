Olenka Mejía muestra foto juntos y pruebas de depósitos que confirmaría su relación con Piero Quispe

Magaly Medina furiosa por medidas de protección a favor de Christian Cueva frente a Pamela López. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

¡La prueba del delito! El escándalo continúa y las revelaciones de Olenka Mejía siguen generando un gran revuelo en el mundo del espectáculo y el fútbol peruano. En su aparición en Magaly TV La Firme este 3 de abril, la empresaria dejó a todos sorprendidos al presentar pruebas que desmienten las declaraciones de Piero Quispe, quien había negado rotundamente cualquier vínculo con ella.

Olenka mostró una foto inédita junto al futbolista y también presentó varios depósitos bancarios que, según ella, demuestran que mantuvieron contacto incluso después del nacimiento de la hija de Piero con su actual pareja, Cielo Berríos.

Lo más impactante de la situación es que, según la información revelada por Olenka, el último depósito realizado por el seleccionado nacional a su cuenta bancaria ocurrió en enero de este año, meses después de que naciera la hija del mediocampista de la selección peruana.

El monto de la transferencia fue de 500 dólares, lo que demuestra que la relación entre ambos no solo fue un asunto del pasado, sino que continuaron en contacto de alguna manera durante el 2023. Esto desmiente las versiones anteriores de Quispe, quien en varias ocasiones había asegurado que no conocía a la excuñada de Yahaira Plasencia de la forma en que ella lo describía.

Olenka no se quedó callada y, al contrario, lanzó una tremenda bomba al aire: “Pero él dice que no me conoce... Me lo depositó como un regalo, hasta donde yo sé. Él me dijo que no estaba con ella (Cielo). Nosotros no nos hemos visto, pero él siempre se mostró agradecido porque cuando estuvimos en el 2022, él no tenía nada”, reveló.

“Yo lo llevaba a sus entrenamientos en Campo Mar y mi familia es testigo”, afirmó la exmodelo, visiblemente molesta por las mentiras que, según ella, Piero ha declarado para las cámaras de Magaly TV La Firme.

Según la modelo, los envíos de dinero que recibió del futbolista eran porque a él tenía esos detalles por sí solo. “Sin que yo se lo pida, en fechas especiales (...) yo no se lo pedía, él lo hacía. Quizá no solo a mí me enviaba plata, sino a todas”, agregó.

La empresaria también reveló que, durante su relación con el futbolista, le ayudó mucho más allá de lo que se había mostrado en los medios. “Lo llevaba a sus entrenamientos, lo apoyaba cuando no tenía dinero, y mi familia sabe todo eso. Yo nunca hice nada para que se me tratara de esa manera”, comentó.

Entregó foto

La otra revelación explosiva fue la foto que la empresaria mostró en el programa de Magaly Medina. Según Olenka, la imagen fue tomada en 2022 y muestra a ambos juntos en un momento que, según ella, estaba lleno de cariño.

A pesar de que la foto había sido perdida en su momento, fue Piero Quispe quien, en un gesto sorpresivo, se la volvió a enviar meses después. “Esa foto la había perdido y Piero me la pasó. Eso fue en el 2022. Yo le creía, aunque no del todo”, aseguró Olenka.

La revelación de esta foto ha generado una gran controversia, ya que contradice la versión de Piero Quispe, quien hasta el momento ha negado cualquier vínculo amoroso o cercano con Olenka Mejía. El futbolista ha sostenido en diversas ocasiones que no tiene ninguna relación con la empresaria.

Como se recuerda, hace solo unos días, la modelo y el futbolista fueron captados ingresando juntos a un hotel cerca del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Este ampay mostró a Olenka y Piero en una situación comprometida, lo que llevó a la empresaria a confirmar, una vez más, que habían tenido una relación amorosa en el año 2022. “Sí, efectivamente, tuvimos algo. No sé por qué ahora Piero lo niega. Yo no lo estoy inventando”, aseguró Olenka en su intervención en Magaly TV La Firme.

Además, la empresaria explicó cómo fue el fin de su relación con el mediocampista. “Terminé con él por mentiras, porque me decía que se iba a jugar play, pero estaba en una famosa encerrona”, dijo Olenka, dejando en claro que la desconfianza fue el principal motivo de la ruptura. Según ella, Piero le había mentido sobre sus actividades y, por esa razón, ella decidió ponerle fin a la relación.

