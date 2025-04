Olenka Mejía afirma que Piero Quispe le compró pasajes a México más de 10 veces: “Me buscaba y me invitaba a partidos”

Olenka Mejía afirma que Piero Quispe le compró pasajes a México más de 10 veces. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Fuerte y claro. La modelo Olenka Mejía sorprendió una vez más a los televidentes de Magaly TV La Firme al revelar detalles de la relación que tuvo con el futbolista Piero Quispe. La excuñada de Yahaira Plasencia confesó que mantuvo un romance con el jugador, quien, según ella, le compró pasajes a México más de 10 veces para que lo visitara.

Además, Mejía indicó que, a pesar de haber terminado su relación, Quispe continuó buscándola e invitándola a partidos, lo que generó tensiones entre ellos. Según Olenka, su relación con el seleccionado nacional comenzó a fines de julio de 2022 y terminó en noviembre del mismo año.

Sin embargo, la historia no terminó ahí, ya que, a pesar de la ruptura, el pelotero intentó retomar el vínculo meses después. “En el 2022, a fines de julio, estuvimos en una relación. Se acabó en noviembre de 2022. De ahí, quiso volver conmigo en febrero, marzo. Insistió, como que de nuevo quería volver”, explicó la modelo.

Olenka Mejía afirma que Piero Quispe le ofreció pasajes a México

En otro momento de su conversación con las cámaras de Magaly TV La Firme, Olenka detalló que el futbolista no solo la buscaba, sino que también le ofrecía viajes a México y la invitaba a partidos. “Me buscaba, me invitaba a los partidos, me dijo que quería que yo vaya a México”, agregó, dejando claro que su relación no terminó de la manera que ella esperaba.

Uno de los momentos más explosivos de la entrevista ocurrió cuando la exde Yorch Plasencia reveló su indignación al enterarse del embarazo de Cielo Berrios, la actual pareja de Piero Quispe. La modelo aseguró que nunca estuvo al tanto de la relación de Quispe con Berrios y se mostró sorprendida cuando se enteró de que el futbolista había embarazado a la joven.

“Yo estaba indignada porque le dije: ‘oye huev…, si quieres volver conmigo y me buscas siempre a mí y me mandas pasajes, si quieres que vaya, si quieres verme y todo... ¿qué chu… haces embarazando a una flaca? y peor ya dio a luz”, declaró en tono molesto Olenka, dejando entrever la frustración que sintió al enterarse de la situación.

Le ocultó la relación con Cielo Berrios

Según la versión de Olenka, Piero Quispe ocultó su relación con Cielo Berrios durante todo el tiempo que mantuvieron su vínculo. “Él nunca me dijo que tenía pareja. Yo no sabía que él tenía pareja”, afirmó Mejía, mostrando su sorpresa y descontento con el comportamiento del futbolista.

A lo largo de la entrevista, Olenka Mejía dejó claro que no tiene miedo de hablar sobre su relación con Piero Quispe y los hechos que ocurrieron entre ellos. A pesar de las críticas y especulaciones, la modelo se mostró firme en su postura, asegurando que siempre ha dicho la verdad sobre lo que sucedió.

Piero Quispe niega ampay con Olenka Mejía: “No sé quién es ella”

Piero Quispe reaccionó tajantemente al ser consultado sobre su ampay con Olenka Mejía, afirmando desconocerla completamente. “No sé quién es ella. Sí, niego que haya estado (en el hotel con ella). ¿Tú me has visto, hermano? No me metas a mí en problemas”, comentó el futbolista cuando las cámaras de ATV se le acercaron para consultarle si conocía a la modelo. Todo esto, antes que se mostraran las imágenes.

Olenka Mejía revela que había mantenido una relación con Piero Quispe antes del ampay. IG