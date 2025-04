Olenka Mejía acusó a Piero Quispe de negar a su hija y su pareja Cielo Berrios: “Tengo audio de él llorando”

Olenka Mejía afirma que Piero Quispe negó a Cielo Berrios y a su hija. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Fuertes revelaciones. La modelo Olenka Mejía rompió su silencio y salió con todo a contar detalles sobre su relación con el futbolista Piero Quispe, luego de que ella afirmara que ambos tuvieron un amorío en el pasado.

En una reciente entrevista, Olenka aseguró estar indignada, no solo por la relación que mantuvieron, sino por cómo Piero la trató en todo ese tiempo. Según la modelo, el futbolista le negó incluso a su hija y a su pareja, Cielo Berrios, algo que la dejó profundamente molesta.

“Tengo audios de él llorando”, asegura Olenka

Olenka no dudó en mostrar su frustración al recordar cómo Piero Quispe, en su momento, intentó acercarse a ella, mientras ocultaba su vida familiar. “En su momento sí me gustó, me parecía una persona excelente. Tengo audios de él llorando, me negó a su hija, me negó a la mujer”, expresó la modelo, refiriéndose a las emociones que Quispe le compartió en sus conversaciones privadas.

La afirmación fue fuerte, ya que la excuñada de Yahaira Plasencia no solo revela un aspecto personal de la relación, sino que asegura tener pruebas en forma de audios donde el futbolista se muestra vulnerable y expresando su dolor, pero también ocultando aspectos importantes de su vida, como su relación con Cielo Berrios y el nacimiento de su hija.

El enojo de Olenka tras conocer la realidad de Cielo Berrios

Uno de los momentos más duros para la modelo fue descubrir que Piero Quispe estaba esperando un hijo con Cielo Berrios, mientras aún mantenía contacto con ella. Según la modelo, después de que Quispe continuara buscando su compañía, invitándola constantemente a México, no dudó en confrontarlo cuando se enteró de la noticia.

“Yo estaba indignada porque le dije: ‘oye huev…, si quieres volver conmigo y me buscas siempre a mí y me mandas pasajes, si quieres que vaya, si quieres verme y todo… ¿qué chu… haces embarazando a una flaca? Y peor, ya dio a luz”, comentó, dejando claro que la situación la hizo sentir completamente traicionada. Según su versión, ella pensaba que las intenciones de Quispe hacia ella eran claras, pero luego de enterarse de su relación con Cielo Berrios y su paternidad, todo cambió.

¿Quién es Olenka Mejía, la modelo que confirma encuentro en hotel con Piero Quispe?. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

El ampay que destapó la verdad sobre su relación

El 1 de abril pasaron las reveladoras imágenes, tanto Olenka como Piero fueron sorprendidos por las cámaras del programa Magaly TV: La Firme, cuando ambos fueron ampayados en el Aeropuerto Jorge Chávez, dentro de un exclusivo hotel.

Según el programa de Magaly Medina, ambos se iban a encontrar en una habitación privada, lo que dejó abierta la posibilidad de que su relación fuera más allá de una simple amistad, como inicialmente había sido afirmado.

Olenka, al ser abordada por las cámaras, admitió haberse encontrado con el futbolista, pero trató de justificar el encuentro diciendo que solo fue para recoger algunos encargos. Sin embargo, más tarde, mostró unos audios donde ella y Piero acordaron su encuentro en el hotel, lo que evidenció que su relación era mucho más cercana de lo que ella había dejado entrever.

En una de las grabaciones, la modelo le pregunta a Quispe si la había extrañado, lo que dejó claro que el vínculo entre ambos iba más allá de lo que se había afirmado públicamente.

Consultado por la prensa en tono directo, Piero Quispe se mostró visiblemente incómodo y negó rotundamente tener cualquier relación con Olenka Mejía. “No sé quién es Olenka, no”, declaró con evidente molestia. Ante la insistencia de los reporteros, el jugador reaccionó con mayor incomodidad.

