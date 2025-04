‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: Olenka Mejía denuncia a Piero Quispe por amenazas tras ampay

Olenka Mejía da detalles de su denuncia a Piero Quispe

“Olenka Mejía denuncia a Piero Quispe por amenazas. Yo soy una víctima, soy la engañada, no merezco que me llame a amenazarme. No acepto firmar un acuerdo confidencial porque ese acuerdo me amarraba a mí”, menciona en el adelanto.