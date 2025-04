Milett Figueroa besa a Marcelo Tinelli y genera revuelo por su acento argentino: “Ni Susana Giménez habla así”

Millet Figueroa regresó a Argentina y besó a Marcelo Tinelli | El Trece

Después de pasar dos meses en Perú como conductora de ‘América Hoy’, la modelo peruana Milett Figueroa ha regresado a Argentina, donde se reencontró con Marcelo Tinelli. En el marco de las celebraciones por el cumpleaños del empresario, la exchica reality ofreció una entrevista a medios televisivos, dejando a todos sorprendidos por su acento argentino, cada vez más marcado.

En la entrevista concedida a ‘Puro Show’, Milett Figueroa no dudó en presumis su relación con Marcelo Tinelli. “Gracias por venir a celebrar al hombre más hermoso que hay. Estamos felices, celebrando la vida”, dijo la modelo, destacando lo bien que se siente en su nuevo entorno. Sobre su tiempo en Perú, agregó: “Estuve dos meses fuera porque me ofrecieron estar en un magazine en las mañanas, fue un desafío hermoso. Estamos en negociaciones para ver si se vuelvo, pero yo estoy feliz acá”.

Además, Milett Figueroa reveló cómo su relación con las hijas de Marcelo Tinelli ha evolucionado: “Con las hijas de Marcelo no nos veíamos desde hace dos meses, pero hemos estado en contacto. Siento que no nos hemos visto en mucho tiempo, porque cuando vivía aquí, nos veíamos siempre. Creo no necesito estar dentro de ningún clan para disfrutar del amor de Marce. Me siento recontra querida por ellas, aunque todavía nos estamos conociendo”.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se besaron frente a cámaras | Captura El Trece

Lo que siguió a sus declaraciones fue una muestra pública de afecto con Marcelo Tinelli, cuando ambos se besaron frente a las cámaras, demostrando que su relación sigue más fuerte que nunca, a pesar de la distancia que los separó por unos meses. El conductor argentino, por su parte, aprovechó la ocasión para anunciar que este septiembre celebrarán su segundo aniversario juntos, consolidando aún más su vínculo.

Acento de Milett Figueroa genera burlas

Los comentarios de Rodrigo González y Gigi Mitre sobre el beso de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli no tardaron en generar revuelo. Durante su programa ‘Amor y Fuego’, ambos conductores reaccionaron de manera espontánea al ver el emotivo momento, aunque lo que más llamó su atención fue el acento argentino de la modelo peruana. “Un poco largo estuvo ese beso”, comentó el presentador en un primer momento.

Con su característico tono sarcástico, el popular ‘Peluchín’ no dudó en bromear sobre el cambio en el acento de Milet Figueroa, que parecía haber adoptado un dejo argentino bastante marcado tras su corto tiempo en el país. “Milett habla más como argentina, che. Ni Susana Giménez habla así… ni Moria Casán”, expresó entre risas.

Conductores de 'Amor y Fuego' sorprendidos por acento de Milett Figueroa | Willax TV

Por su parte, Gigi Mitre, conocida por su humor irreverente, no tardó en unirse a las bromas y comenzó a hablar con un acento argentino exagerado, imitando a Milett Figueroa. Entre risas, la conductora de ‘Amor y Fuego’ se burló de la modelo, utilizando algunos giros típicos del país vecino: “¡Qué boludos!”, exclamó, haciendo que la situación fuera aún más cómica para la audiencia.

Milett Figueroa tuvo romántico gesto

Este martes, Marcelo Tinelli celebró su 65° cumpleaños rodeado de su familia más cercana, incluidos sus cinco hijos y su primo Luciano El Tirri, en la intimidad de su hogar. Aunque Milett Figueroa, su pareja, estuvo presente en la fiesta, la modelo no dejó pasar la oportunidad de dedicarle un romántico mensaje a través de sus redes sociales.

A pesar de compartir ese día con él, Milett Figueroa quiso expresarle su amor públicamente, escribiendo: “Feliz vida amor mío. Gracias por ser mi persona favorita todos los días. Te amo hoy y siempre”. Acompañó sus palabras con un video que recopilaba momentos del conductor argentino desde su infancia hasta su relación actual, con cenas, paseos y abrazos compartidos.

Milett le dedicó un video en Instagram a Tinelli por su cumpleaños

Marcelo Tinelli respondió con ternura: “¡Ayyy amor mío! ¡Te amo con todo mi ser! ¡Qué hermoso este video, y qué hermoso poder seguir viviendo esta vida juntos! Te amo, mi vida hermosa”.