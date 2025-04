Magaly Medina a Melissa Klug: “No fue ‘EVDLV’, el público no es ingenuo, nadie se ha tragado tu historia”

Magaly Medina a Melissa Klug: “No fue ‘El valor de la verdad’, el público no es ingenuo, nadie se ha tragado tu historia”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Este 31 de marzo, en su programa Magaly TV La Firme, la conductora Magaly Medina no dudó en lanzar duras críticas contra Melissa Klug, quien participó en El Valor de la Verdad. Según la periodista, la intervención de Klug no fue en absoluto una muestra de sinceridad, sino una actuación poco convincente que no logró desmentir las dudas sobre su versión de los hechos.

“Realmente, el valor de la verdad no fue el valor de la verdad”, comenzó la periodista. “Yo creo que muchos hemos podido decir después de ver a Melissa Klug sentada ahí como una bien lechugona, debo decir, bien lechugona, pero podríamos decir que fue verdura”, manifestó con tono irónico, sugiriendo que la empresaria habría intentado presentar una imagen falsa de sí misma.

Melissa Klug expuso chats y un audio con Christian Cueva.

Medina cuestionó específicamente las explicaciones de Melissa sobre los comentarios de Christian Cueva, a quien ella mencionó diciendo “esa cosita es mía”. “Eso de verdad nadie se lo ha tragado, nadie se lo ha comido, nadie”, expresó la conductora. “Sus explicaciones son de lo más barrocas. ¿Cómo va a explicar eso? Que un hombre te diga ‘esa cosita es mía’, y ella dice que era porque tenía una pulsera, una esclava que se le había dado. ¡Una esclava! ¿No ve que es tu esclava?”, añadió, descalificando la justificación de la empresaria.

Magaly también criticó la falta de pruebas y la ausencia de una explicación más detallada por parte de la entrevistada. “Por qué no mostró las historias que podrían respaldar su versión. Respondió a mi historia, ¿qué historia? La del esclava. Muestra la historia de la esclava”, comentó, refiriéndose a las fotos y audios que podrían haber aclarado los detalles del caso. Según Magaly, Klug evitó dar una respuesta contundente que pudiera desmentir las dudas del público.

Magaly Medina arremete contra Beto Ortiz

Otro aspecto que Magaly no dejó pasar fue la conducción de Beto Ortiz, el entrevistador de El Valor de la Verdad. “Beto Ortiz, que es un gran periodista, no cuestionó esas cosas tan elementales que se tienen que cuestionar”, afirmó Medina, insinuando que el exintegrante de ‘Willax’ no profundizó lo suficiente en las respuestas de la popular ‘Blanca de Chucuito’, dejándola hablar sin ser desafiada.

A su juicio, la entrevista pareció más una “novela turca” que una conversación real y profunda sobre los hechos. Con estas declaraciones, Magaly Medina dejó claro que no está convencida de la versión de Klug y que, para ella, El Valor de la Verdad fue más bien una actuación mal lograda.

Finalmente, Magaly destacó que, aunque cada persona tiene su “verdad”, el público no es tonto. “El público tiene mucha experiencia, mucho quilometraje en la vida, y sabe perfectamente cuando algo no suena auténtico”, remarcó, dejando claro que el público no se dejaría engañar por las explicaciones de Melissa Klug.

Melissa Klug arrasa en rating igual que verdad de Pamela López

El programa El Valor de la Verdad (EVDLV), con la participación de Melissa Klug, se consagró como el más visto del último domingo de marzo, logrando un impresionante rating de 13.3 puntos de audiencia en Lima y 11 puntos en Lima y seis ciudades, según los datos de KANTAR IBOPE MEDIA.

Esta cifra consolidó a la “Blanca de Chucuito” como la gran protagonista de la noche, pero su récord de audiencia estuvo cerca del logrado por Pamela López, quien también apareció en El Valor de la Verdad en el estreno de la temporada.

El episodio protagonizado por la examiga de Christian Cueva fue uno de los más esperados de la temporada, con sus revelaciones sobre su relación tormentosa con el futbolista. Durante su participación, alcanzó picos de audiencia de 13 y 14 puntos, superando ampliamente a otros programas en su franja horaria, entre las 10 y las 11 de la noche. La competencia, como Cuarto Poder, que logró 10.4 puntos, Punto Final (5.7 puntos) y Día D (4.8 puntos), no pudo imponerse a las confesiones de la chalaca.

Melissa Klug respondió 20 preguntas de 'El Valor de la Verdad' y se llevó 25 mi soles. Panamericana TV.