Pamela López responde con fuerza a la carta notarial de Pamela Franco: “Usted es la amante de mi esposo”

Pamela López, aún esposa del futbolista peruano Christian Cueva, respondió de forma contundente a la carta notarial enviada por Pamela Franco, actual pareja del deportista. Días antes, la cantante de cumbia había solicitado a la trujillana que se retractara de las declaraciones que hizo sobre ella en el programa ‘El Valor de la Verdad’, argumentando que estas afectaban su honor y reputación.

En su respuesta, Pamela López fue tajante y aclaró que no tiene intención de retractarse de lo que había dicho previamente. En el documento, se dirigió directamente a Pamela Franco, expresando:

“Señora Pamela Franco. Al respecto, me permito aclarar los siguientes puntos: Si su honor está dañado no es a causa de mis expresiones, es de público conocimiento que usted mantiene una relación de pareja con mi aún esposo Christian Cueva. Es decir, usted es la amante. Y es su condición de amante, la que afecta su honor. No son por opiniones o afirmaciones mías que su honor está mancillado, es a causa de su propia conducta, que usted misma ha reconocido en televisión nacional”.

Pamela López respondió a la carta notarial enviada por Pamela Franco | Captura América TV

Seguidamente, Pamela López adjuntó las declaraciones de Pamela Franco en el programa ‘Mande Quien Mande’, donde la actual pareja de Christian Cueva reconoció abiertamente haber sido la amante del futbolista mientras él aún mantenía su matrimonio con la madre de sus hijos. Con esto, la trujillana dejó en claro que no se trata de un ataque personal, sino de una referencia a lo que ya se había hecho público en el 2024.

“Así mismo, le aclaro que el término ‘amante’ no es un insulto, es una palabra descrita en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, cuyo significado es: ‘Persona que mantiene con otra una relación amorosa fuera del matrimonio’”, explicó Pamela López, reafirmando su postura.

Pamela López rechazó la carta notarial de Pamela Franco, asegurando que no se retractará en televisión | Captura Panamericana TV

Finalmente, dejó claro que no acepta las acusaciones de difamación que Pamela Franco le había hecho, alegando que sus declaraciones no constituían un delito. “En virtud de lo expuesto, rechazo cualquier acusación de difamación en mi contra, por cuanto mis declaraciones no constituyen una imputación difamatoria, sino el ejercicio legítimo de mi derecho a expresarme dentro de un contexto lúdico y mediático. En ese sentido, estando amparada por los hechos, la ley y la jurisprudencia, NO ME RECTIFICO, porque sus acusaciones no tienen sustento en lo realmente acontecido”, sentenció.

La vez que Pamela Franco admitió haber sido la “amante”

A inicios del 2024, con el estreno de la nueva temporada de ‘Mande Quién Mande’, Pamela Franco fue la invitada especial del programa. En aquel momento, la cantante se encontraba en el centro de la atención mediática debido al escándalo generado por el ampay de Christian Domínguez y los rumores de un romance clandestino con el futbolista Christian Cueva.

Durante la entrevista, Pamela Franco sorprendió al admitir públicamente que mantuvo una relación sentimental con Christian Cueva cuando él ya estaba en pareja con Pamela López. “Me involucré con él en el año 2018, fue en idas y vueltas. Era un tema bastante complicado. Él entraba en temas de mentiras, me decía una cosa, mostraba otra cosa. En ese momento de mi vida, creí el mismo cuento que muchas han creído. Hoy en día, volteó y digo ‘¿qué me pasó?’”, expresó.

En 'Mande Quien Mande', Pamela Franco reconoció públicamente haber sido la amante de Christian Cueva | Captura América TV

La cantante, visiblemente afectada, expresó su arrepentimiento y pidió perdón a Pamela López, esposa de Christian Cueva, por haberse involucrado en su relación. “Lo sé, lo acepto, por eso que estoy sentada acá, diciendo una verdad para decir que a estas alturas, no lo quería hacer. Es algo que me avergüenza absolutamente”, dijo. También reflexionó sobre las consecuencias de sus actos, especialmente ahora que es madre y busca construir una familia. “Sé que hubo personas lastimadas. Hoy, que soy mamá, entiendo mucho más”.

“Que me perdone la señora Pamela López por el daño que le causé en ese momento. uno en ese momento no mide las decisiones de sus actos, de sus decisiones. La verdad es que nada es justificable para un acto de esa magnitud”, añadió la cantante de cumbia, quien hoy mantiene un romance con Christian Cueva.