Melissa Klug revela supuesta infidelidad de Pamela López a Christian Cueva con Tenchy Ugaz: “Estaba casado con Sara Manrique”. (Video: El Valor de la Verdad).

Melissa Klug encendió la polémica en su reciente aparición en ‘El Valor de la Verdad’ al revelar detalles inéditos sobre la relación entre Christian Cueva y Pamela López. Según su testimonio, el futbolista le confesó que su esposa le habría sido infiel con el exjugador trujillano Manuel ‘Tenchy’ Ugaz en el pasado.

Klug detalló que el engaño habría ocurrido en una época en la que Ugaz estaba casado con la exvedette Sara Manrique, mientras que Cueva mantenía una relación con Pamela López. “Esto pasó hace mucho tiempo cuando Tenchy Ugaz estaba casado con Sara Manrique y Cueva estaba con la López. De esto te puede dar más detalles Sara Manrique”, afirmó.

Además, mencionó que, en una reunión, el futbolista intentó presentar a su pareja con Manrique, pero López evitó el contacto visual con ella, lo que aumentó sus sospechas.

“Él me dice que habían estado en una reunión, él conocía a Sara Manrique porque era la esposa de este jugador (Tenchy Ugaz) que estaba en todo su apogeo en Trujillo y él todavía no figuraba tanto como él. Me dice: ‘Hemos estado en un cumpleaños y me la encuentro a Sara, la agarró de la mano y le digo: Pamela, te presento a mi amiga Sara Manrique ¿La conoces?‘. Y dice que ella nunca la pudo ver a los ojos".

Melissa Klug señala que Christian Cueva le dijo que estaba atormentado porque Pamela López tuvo otras relaciones con futbolistas. (Video: El Valor de la Verdad).

Además, la empresaria aseguró que Cueva estaba atormentado por los comentarios que recibía sobre supuestas infidelidades de su esposa con otros futbolistas. Según Klug, el mediocampista recibía constantemente rumores de sus propios compañeros de equipo que lo ponían en duda sobre la fidelidad de su pareja.

“Supe muchas cosas que él (Christian Cueva) me contaba, tenían una relación súper tóxica para empezar (...) se perdonaban muchas cosas. Él me comentaba que le contaban muchas personas que ella (Pamela López) tenía relaciones íntimas con muchos futbolistas de donde él jugaba. Él me decía: ‘Me atormenta la cabeza de contarme tantas cosas’”, señaló la chalaca en el programa de Beto Ortiz.

¿Pamela López tuvo otras relaciones con futbolistas?

Melissa Klug fue más allá y afirmó que Cueva le confesó que su esposa habría tenido encuentros con otros jugadores cuando él apenas comenzaba su carrera profesional. Según su relato, en el entorno futbolístico circulaban versiones sobre la vida sentimental de López y, aunque ella no puede corroborar la veracidad de estos rumores, se los hizo saber al futbolista.

“Yo le pasé más o menos la lista de los futbolistas, de los ‘convocados’ de la López, si es verdad o mentira no me consta, es lo que me contó, y hoy en día todos esos futbolistas, que no los voy a mencionar, ya han recuperado su hogar, están bien, con su familia y entonces, mencionarlos, no viene al caso”, aseguró Melissa Klug.

Beto Ortiz afirma que Pamela López ‘escogió’ chats y Melissa Klug se defiende: “Qué importante es escuchar a la otra parte”. Infobae Perú / Captura IG

Asimismo, la popular ‘Blanca de Chucuito’ bromeó con la posibilidad de realizar una edición especial de ‘El Valor de la Verdad’ en Trujillo para conocer más testimonios sobre el pasado sentimental de López. “Por favor, van a salir muchísimas damnificadas (...) con los nombres podríamos hacer un equipo de futsal”, ironizó la empresaria, dejando entrever que la expareja de Cueva habría estado con más personas en dicha ciudad.

Melissa Klug admitió que Cueva le dio un regalo costoso

En otro momento de la noche de preguntas en ‘El Valor de la Verdad’, la popular ‘Blanca de Chucuito’ confirmó que el futbolista Christian Cueva le regaló una cartera Louis Vuitton, como regalo de cumpleaños. Inclusive, se difundió unos audios donde se escuchó la relación amical que había entre ellos.

Asimismo, Klug explicó que con el futbolista tenían una amistad. “Como entramos en confianza, se lo pedí”, afirmó Melissa, pero, también señaló que el regalo le llegó meses después.