Melissa Klug afirma que Christian Cueva le coqueteaba y explica por qué él le dijo ‘¿Es mía esa cosita?’: “Era una esclava”

Melissa Klug sobre coqueteo de Christian Cueva: “Nunca hubo nada entre nosotros”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

En una reveladora entrevista en El Valor de la Verdad, emitida este 30 de marzo, Melissa Klug abordó uno de los temas más comentados en los últimos días: el supuesto coqueteo de Christian Cueva, más conocido como “Aladino”, hacia ella pese a estar casado con Pamela López.

La chalaca, quien es conocida por su exrelación con Jefferson Farfán y actualmente con Jesús Barco, finalmente rompió el silencio y explicó en detalle la famosa frase “¿Esa cosita es mía?”, que Cueva le dijo hace algunos años, dejando claro que no hubo ningún tipo de relación entre ambos.

Todo comenzó con una anécdota ocurrida en 2017, cuando Melissa y Christian Cueva coincidieron en un restaurante propiedad del exfutbolista Cuto Guadalupe, acompañado de otros amigos. En esa ocasión, Klug se percató de una esclava que el futbolista llevaba puesta y que, según sus palabras, le gustó mucho.

“Recuerdo que me fijé en una esclava que él tenía en la mano. En su momento, me llamó la atención porque era muy bonita”, relató Melissa, detallando el origen de todo lo que luego se desató como una especulación mediática.

La situación cobró relevancia días después, cuando Cueva, al ver una publicación de Klug en Instagram en la que aparecía usando dicha esclava, le comentó sobre ese accesorio. Fue a partir de ese comentario que, según Melissa, Christian Cueva le escribió la famosa frase que desató la controversia:

“¿Esa cosita es mía?”. Klug explicó que, en su momento, no le dio mayor importancia a esas palabras y que la situación fue completamente normal dentro de un contexto amistoso.

“No había nada raro, solo era una conversación como las que uno tiene con amigos. Pero claro, cuando Pamela López leyó los chats y lo sacó de contexto, todo cambió. Ella lo interpretó de manera distinta, como si hubiera algo más. Pero les aseguro que no fue así”, manifestó Klug.

Esta afirmación se refiere a la revelación de Pamela López, quien en una entrevista anterior en El Valor de la Verdad mencionó la frase de Cueva, generando especulaciones sobre una posible relación entre ambos.

Melissa aclaró que, en realidad, ese episodio nunca pasó de un intercambio de palabras entre amigos, y que no entiende por qué López, esposa de Christian Cueva, ha continuado con su fijación hacia ella. “Yo ya se lo aclaré en su momento. Le escribí y le dije que no tenía la culpa de que su marido fuera tan coqueto. De hecho, en el restaurante ni siquiera bailé con él. Cuto Guadalupe fue testigo de eso”, señaló.

Lo sacó de contexto

A lo largo de la entrevista, Melissa Klug también expresó su frustración con la manera en que Pamela López ha manejado la situación. Asegura que todo se ha sacado de contexto y que nunca hubo un coqueteo real por parte de Christian Cueva como lo habría dejado entrever.

“Ella lo ha dado a entender como ha querido. Yo no tengo ninguna foto con él en un hotel. No existe esa evidencia. Y si Pamela tiene esas conversaciones, ¿por qué no las muestra? Es obvio que no le conviene, porque su fijación es conmigo”, agregó Melissa, desmintiendo rotundamente cualquier insinuación de una relación más allá de la amistad con el futbolista.

“En el restaurante no siquiera bailé con él y de testigo está Cuto (...) ella lo ha dado a entender como ella lo ha querido. Se lo aclaré en su momento y le escribí. Le dije que no tenía la culpa que su marido sea un coqueto”.

