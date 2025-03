Grupo de inteligencia de Rafael López Aliaga opera en total secreto y sin fiscalización: “No la necesitamos”, señala su jefe

Baella no reveló detalles sobre la compra del software utilizado por el GEIM, ni el presupuesto asignado

El general en retiro José Baella, líder del Grupo Especializado de Inteligencia Municipal (GEIM) creado por el alcalde Rafael López Aliaga, reconoció este domingo que el equipo opera sin fiscalización y de manera “completamente independiente” en la lucha contra las extorsiones y la ola criminal que azota la capital.

“Nosotros sabemos hacer nuestro trabajo, no necesitamos que alguien nos supervise o nos diga hasta aquí no vamos, porque entonces estaríamos haciendo algo irregular y estaríamos incurriendo en un delito. No necesitamos fiscalización. Tenemos que sacarnos de la cabeza que la inteligencia es de la DINI (Dirección Nacional de Inteligencia) o de las Fuerzas Armadas. La inteligencia es de todos, es un producto que sirve para tomar decisiones”, declaró al diario Perú 21.

El jefe policial indicó que el GEIM está compuesto por al menos 10 expolicías, entre los cuales se encuentran exintegrantes de la Dirección Antidrogas (Dirandro), la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) y miembros del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), que capturó al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.

Agregó que sus identidades se mantienen en confidencialidad, al igual que la ubicación de la oficina donde operan, la cual utiliza un software cuyo nombre no reveló. “Tenemos una oficina reservada donde está todo el personal. No te puedo decir los nombres porque son gente que está trabajando y tiene que cuidarse. Yo soy el que da la cara y no puedo divulgar quiénes son esas personas”, dijo.

Baella evitó comentar sobre cómo fue la adquisición del software, si hubo un concurso público, quién fue el proveedor o cuánto costó. Tampoco detalló el presupuesto asignado al GEIM, cuya labor principal es “chuponearle la línea al delincuente”, según López Aliaga.

El GEIM, liderado por José Baella, opera de manera independiente sin fiscalización y se enfoca en combatir la extorsión y el crimen en Lima

Cuando se le preguntó directamente si se intervienen teléfonos, intentó eludir la respuesta. “Yo no te puedo decir si es verdad o mentira (que se chuponea), pregúntale al alcalde. Yo no chuponeo, eso está prohibido; no podemos cruzar la línea de la legalidad”, aseguró.

Aunque no quiso revelar la ubicación exacta de la base de operaciones, el diario sugirió que estaría situada en la sede de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, en la Vía de Evitamiento en el Rímac. De acuerdo con el informe, Baella ha recibido S/86,000 de la Municipalidad de Lima por tres órdenes de servicio facturadas entre octubre de 2024 y febrero de este año.

Luego de publicado el reportaje, el jefe policial señaló que los datos están “completamente equivocados” y refirió que, “a través de este grupo, se apoya a la PNP y a la población que viene siendo extorsionada”. López Aliaga, por su parte, compartió el mismo mensaje en su plataforma de X, antes Twitter.

“Le doy autonomía absoluta porque la inteligencia debe ser manejada por un solo hombre que no reporte al alcalde. Él lo que hace es recibir al número telefónico 61010. ¿Qué hace el señor? Tiene un equipo de geolocalización que va y sabe de dónde viene la llamada extorsiva. El sistema es totalmente legal”, aseguró posteriormente en un acto oficial.

Rafael López Aliaga compartió el mensaje del general en retiro José Baella, quien señaló que el reportaje contenía datos "equivocados"

Funciones

Perú 21 informó que el GEIM ha recopilado hasta el momento 95 casos, los cuales han sido entregados a las divisiones policiales correspondientes. Este grupo, administrativamente parte de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, recibe denuncias de extorsión a través de la línea 610-1010 y utiliza un software que recopila datos de los denunciantes, incluidos antecedentes y fotos de redes sociales.

Además, tiene acceso a información pública de los ciudadanos. Con la evidencia recolectada, el equipo procesa la información y la entrega a la PNP para que proceda con las detenciones. Si la denuncia lleva a una captura, se otorga una recompensa de S/10,000.

“Yo no le respondo al gerente de Seguridad Ciudadana, yo me respondo a mí mismo. Es que en inteligencia se tiene que trabajar así, no tiene que saber mucha gente”, justificó Baella. Solo López Aliaga y el teniente alcalde Renzo Reggiardo están al tanto de las actividades del GEIM. Ni Reggiardo ni el área de prensa de la comuna hicieron comentarios al respecto.

Por su parte, el exministro del Interior, Mariano González, advirtió que la PNP es la única institución legalmente autorizada para realizar labores de inteligencia en el país, por lo que la autoridad limeña estaría actuando ilegalmente.

González explicó que la DINI es el ente rector en materia de inteligencia y cualquier iniciativa debe contar con su autorización. Además, descartó que los municipios puedan administrar sistemas de inteligencia.