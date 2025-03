Alcalde de Pataz cuestiona falta de resultados del estado de emergencia: “el crimen tiene cuota de poder en el Estado”

Cuatro personas resultaron fallecidas por el ataque de mineros artesanales, según representante de la empresa. (Fuente: RPP)

En medio de un estado de emergencia que ya está durando más de un año, la actividad de mineros ilegales no ha cesado en la provincia de Pataz (región La Libertad). Solo en los tres primeros meses del año, se han reportado cuatro ataques contra la minera ‘Poderosa’ y dos de ellos ocurrieron este 28 de marzo, en menos de 24 horas.

Para el alcalde de la provincia liberteña, Aldo Carlos Mariños, estas declaratorias ya no significan nada y hace mucho dejaron de tener resultados -si es que los hubo alguna vez- que muestren una lucha frontal contra el crimen.

El incremento del personal policial y militar ya no le inspira seguridad, sino desconfianza, y afirma que en todos estos meses, la PNP y el Ejército han sido ineficientes en su labor y, según él, no han logrado desarticular a las mafias de mineros ilegales en la zona. “Podría haber actos de corrupción o son incompetentes, no hay otra explicación”, afirmó en entrevista exclusiva para Infobae Perú.

Estado de emergencia: “Hay que desconfiar de todo”

— Hace unos días hubo un nuevo atentado contra la minera ‘Poderosa’, pero Pataz ya está en estado de emergencia ¿Cuáles son los resultados más de un año después?

Mira, el estado de emergencia no funciona (...) tenemos una policía, el ejército que está ahorita en el distrito de Pataz. Asumo que estarán haciendo cualquier otra cosa menos buscar terminar con la criminalidad. No se ven resultados. Cuando ocurre un acto como estos y no se puede dar con el culpable. ¿Quién lo hace? Hay que desconfiar de todos. Absolutamente de todo. Investigarlos a todos y ver quién está detrás.

— La presidenta Dina Boluarte dijo luego del atentado que habrá "consecuencias" y que “no hay espacio para la minería ilegal” ¿ve algún avance en ese sentido?

Tanto tiempo la Policía... 200 efectivos en un distrito tan pequeño. ¿No pueden capturar un solo integrante de una banda criminal? ¿No le parece sospechoso? Aquí hay dos cosas: podría haber actos de corrupción o en todo caso son totalmente incompetentes. No encuentro otra explicación.

Un militar en pleno servicio de seguridad y patrullaje en Pataz, fue captado en actividades que van en contra de su misión. De acuerdo a los pobladores, no es la primera vez que se ven actos similares de parte de los uniformados. - Crédito: Infobae Perú

— ¿No hubo relevo del personal militar o policial que está en Pataz?

Ya esa pregunta se le tendría que hacer al Ministro del Interior. De repente están ahí desde un inicio. Es algo que no puedo responder. Es un hecho que toda la Policía y el Ejército han ido a instalaciones de minera ‘Poderosa’ a hacer sus actividades (...) lastimosamente tenemos un Estado que no está para proteger al pueblo, sino intereses meramente particulares.

— ¿Entonces los policías y militares que están en Pataz son corruptos o incompetentes?

Si el Estado no puede terminar con la criminalidad es porque la criminalidad tiene una cuota de poder en el Estado. Espero haber respondido su pregunta.

Nuevo ministro del Interior “merece una oportunidad”

— Usted se enfrentó al ministro Santiváñez y estuvo en el Congreso el día del debate de su censura ¿A qué fue?

Cuando llegamos al Congreso de la República es porque se le invita a la a las Rondas Campesinas de la provincia de Pataz dar una conferencia de prensa (...) Ellas me cursaron un oficio como alcalde para acompañarlas, no sé quién las invitó. Asumo que congresistas

— El señor Santiváñez fue censurado y ahora está en el cargo el señor Julio Díaz Zulueta. ¿Qué espera que se logre en su provincia durante esta gestión?

Todos merecemos una oportunidad. Él puede haber estado en el equipo (del ministro Santiváñez), pero una cosa es ser parte, y otra es ser el líder. Ahora toma decisiones. Primero hay que ver su trabajo. Tengo entendido que trabajó en Pataz. Esperamos que se acuerde del tiempo que pasó por aquí y pueda devolvernos la paz con inversión. Tenemos un proyecto de inversión sobre seguridad ciudadana que presentamos ante el Mininter. Esperamos que el nuevo ministro pueda revisarlo y se destrabe. Primero hay que verlo trabajar

Julio Díaz Zulueta juró como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Juan José Santiváñez.

— ¿Usted lo presentó? ¿En qué consiste?

Correcto, así es. Incluye la construcción de una central de monitoreo, videovigilancia, cámaras en toda la ciudad, equipamiento con vehículos, capacitación. Lo que uno pretende, por el tamaño de la ciudad, es convertirla en una de las ciudades más seguras del país. Contando con toda la tecnología, yo creo que después de la ejecución del proyecto, en un corto plazo, terminaríamos dando resultados. Costaría aproximadamente 6 millones de soles.

— Estaría dispuesto a conversar con el nuevo Ministro del Interior y las rondas campesinas para ver qué se puede hacer al corto plazo en temas de seguridad ciudadana

Sería poco profesional no hablar con él o decir que “va o no va” (...). En el momento que me eligieron como alcalde, dejé de ser Aldo Carlos Mariños y pasé a ser alcalde. No tengo que decidir con base en lo que pienso, sino en lo que piensan los ciudadanos. Podré no estar de acuerdo con muchas autoridades, pero ese es un tema personal. Cuando se tiene que decidir por tu pueblo, tienes que sentarte a conversar con todo el mundo que te invita al diálogo.

Ronderos podrían acordar paro: Promesas incumplidas del gobierno son el motivo

— Frente a las rondas campesinas, usted exigió al MTC y al Gobierno de la presidenta Boluarte que si no se construía una nueva pista y un hospital, todo Pataz se iría a un paro ¿Aún lo piensan acatar?

La provincia de Pataz tiene 204 años de creación. Entendemos que la provincia de Pataz en los últimos 50 años viene produciendo donde están asentadas las mineras más grandes del país, pero no ver un centímetro de carpeta asfáltica y no sentir que haya un Estado que puede reducir el dolor teniendo un hospital. Eso duele ¿Cómo lo entiendes tú o cómo lo entienden todos? Una provincia que tanto le da al país tiene las peores carreteras del país. Su gente tiene que pagar S/ 1.000 o S/ 2.000 para llegar a un hospital en Trujillo y si no los tiene, se muere. Eso te hace sentir miserable

Alcalde de Pataz anuncia ‘bloqueo de oro’ y paro indefinido en la provincia para exigir obra vial al MTC - Alternativa Noticias Huamachuco

Hubo un compromiso del MTC, del MEF, de terminar un expediente técnico para la obra de la pista en diciembre del 2024. No se ha cumplido. El 27 de marzo nos hemos reunido con el ministro (Raúl Pérez Reyes). Él nos pide hasta julio del 2025, pero aceptar eso no lo decido yo, lo deciden las rondas campesinas de la provincia de Pataz.

— ¿Cuándo será esta reunión?

Yo ya convoqué a una reunión para este domingo, para el primer domingo de abril. Ahí les voy a decir lo que me ha dicho el ministro. Ellos decidirán si suspenden el paro convocado para junio o julio, o si deciden continuar con el paro. Como alcalde provincial, aunque me cueste una vacancia o la cárcel, los voy a acompañar porque no puedo dejar solas a las rondas campesinas. Uno prefiere irse a descansar antes que ser cómplice del sometimiento del gobierno central.