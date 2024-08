El ampay de Daniela Nuñez Dodero: ¿quién es y por qué enfrenta acusaciones de infidelidad?

Daniela Nuñez Dodero es captada con otro hombre en Colombia | Ric La Torre

Las figuras televisivas no son las únicas que son ampayadas en situaciones comprometedoras. Daniela Nuñez Dodero, reconocida influencer y creadora del blog de moda The Velvet Secret, ha generado controversia luego de ser captada en una discoteca de Colombia bailando y abrazando a otro hombre. Este episodio ha causado revuelo, especialmente porque la youtuber contrajo matrimonio con Renzo Cipolla hace un mes en una ceremonia en el Valle del Urubamba, Cusco.

El escándalo en torno a Daniela Nuñez Dodero estalló cuando el influencer de espectáculos Ric La Torre compartió imágenes de la fashion blogger en el bar Alquímico, donde aparentemente continuaba celebrando su casamiento con sus amigas. En los videos, se puede ver a la creadora de The Velvet Secret bailando reggaetón de manera cercana con un hombre identificado como Vittorio de Carlo. También fue captada caminando de la mano por el local con el mismo sujeto, quien la abrazaba por la cintura con evidente confianza.

“Pero eso no es todo. Hay un momento en donde la captan colgándose de él. Según lo que me cuentan, se habría ido hacia el rinconcito. Los vieron sentados”, comentó Ric La Torre en sus plataformas. Estas declaraciones alimentaron la controversia y dispararon los rumores de infidelidad por parte de Nuñez Dodero, intensificando el debate en redes sociales.

Daniela Nuñez Dodero fue captada en una discoteca de Cartagena, Colombia, en actitud cercana con otro hombre, lo que desató rumores de infidelidad. Foto: Ric La Torre

Daniela Nuñez Dodero se defiende

En medio de las acusaciones de infidelidad, Daniela Nuñez Dodero se pronunció públicamente luego de que se difundieran imágenes de ella en una discoteca en actitud cercana con otro hombre. A través de sus redes sociales, la influencer aclaró que los videos publicados por Ric La Torre fueron “captados fuera de contexto” y que Renzo Cipolla ya está enterado de lo sucedido.

“No se muestra cuando bailo con mis amigas toda la noche y con diferentes grupos de personas como es normal en una disco. Renzo y y yo ya hemos hablado, y estamos en la misma página. No sé que más decirles, solo que estoy apenada de cómo se percibe y lo puedan pensar, así siempre diga que no me importa lo que diga el resto, hoy siento lo contrario”, comentó en su canal de difusión de Instagram.

Daniela Nuñez Dodero rompe su silencio ante sus imágenes bailando con otro hombre en Colombia.

Ante la confusión generada por sus primeras declaraciones, la creadora de The Velvet Secret emitió un nuevo comunicado en el que aclaró que su matrimonio con Renzo Cipolla se basa en acuerdos mutuos de confianza. En este contexto, explicó que bailar con otra persona no representa una traición para ellos, subrayando que cada pareja tiene sus propios códigos y límites en la relación.

“Mi relación con Renzo se basa en la confianza mutua, y ambos entendemos y respetamos que el acto de bailar con otras personas no implica una falta de respeto ni infidelidad. Las especulaciones de que pasó más de lo que se ve son simplemente especulaciones y no es algo real. Se saca de contexto, ya que son videos de un momento de toda una noche de celebración con amigas. Si bien lo que ven de mi relación por redes son momentos de nosotros, no compartimos detalles de nuestra vida privada, nuestros códigos como nuestra manera de pensar ya que es algo de a dos y nos apoyamos mutuamente en todas las circunstancias”, señaló.

Finalmente, Daniela Nuñez Dodero agradeció a sus seguidores por las muestras de apoyo en este difícil momento y destacó que ella y Renzo Cipolla se encuentran “en una relación sana”. “Estamos felices por nuestra unión legal”, sentenció.

El pronunciamiento oficial de Daniela Nuñez Dodero. Instagram/danielanunezdodero

Italiano echa a Daniela Nuñez Dodero

Vittorio de Carlo, el italiano con quien Daniela Nuñez Dodero fue captada en una discoteca, avivó los rumores de infidelidad al compartir un enigmático mensaje en sus historias de Instagram en medio de la controversia. “Donde hubo fuego, cenizas quedan”, escribió, insinuando que pudo haber algo más que un simple baile con la creadora de contenido peruana, lo que ha generado aún más especulaciones y comentarios en redes sociales.

Italiano publicó comprometedor mensaje. Instagram/vittorio.decarlo

¿Quién es Daniela Nuñez Dodero?

Daniela Nuñez Dodero es una destacada influencer y diseñadora de moda peruana que ha ganado una sólida reputación en el mundo digital gracias a su estilo único y visión creativa. Es ampliamente conocida en redes sociales por haber creado The Velvet Secret, un blog de moda que ha capturado la atención de miles de seguidores interesados en las últimas tendencias y consejos de estilo.

Daniela Nuñez Dodero, reconocida influencer y diseñadora de moda peruana, creadora del exitoso blog The Velvet Secret. Instagram/danielanunezdodero

A lo largo de su carrera, Daniela ha logrado construir una comunidad considerable, contando con más de 300 mil seguidores en Instagram y más de 400 mil suscriptores en su canal de YouTube. En estas plataformas, se dedica a compartir con su audiencia no solo ideas de outfits, sino también su perspectiva personal sobre el diseño y la creatividad.

Daniela Nuñez Dodero está casada con Renzo Cipolla, fotógrafo de modas venezolano y fundador de la productora Estudio H, partner del blog de moda y estilo The Velvet Secret. La pareja tiene más de ocho años de relación amorosa y, aunque al inicio aseguraban que no tenían planeado casarse, se unieron en matrimonio civil en Cusco, el pasado 28 de junio de este año. A la boda asistieron diversos creadores de contenido como Natalia Merino, Didi Ibarra, entre otros.

Daniela Nuñez Dodero se casó por civil con Renzo Cipolla en Cusco. Su boda fue ampliamente comentada en las redes sociales. Instagram/danielanunezdodero