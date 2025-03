¿Aída Martínez ‘echa’ a Shirley Arica con Mario Hart?: “Se metió al baño y escuché golpes”

Aída Martínez aseguró que besó a Mario Hart la misma noche del encuentro con Shirley Arica (Magaly TV La Firme)

Martínez relató que, mientras todos tomaban en el departamento, Shirley desapareció por un rato. “Volteé y no había Shirley. Estaba en el baño y creo que escuché unos golpes”, afirmó. Esta declaración sugiere un posible encuentro íntimo entre Arica y Hart en el interior del baño, aunque no hay confirmación directa de lo que ocurrió dentro.

La también influencer agregó que el departamento donde se encontraban era de tipo dúplex, con una habitación que tenía vista hacia la sala. Esto permitió a los demás presentes percatarse de la ausencia de Shirley, quien estuvo encerrada en el baño por un tiempo prolongado. Aunque Martínez no precisó cuánto tiempo duró ese encierro, su tono dio a entender que fue lo suficiente como para llamar la atención del grupo.

Shirley Arica estuvo en una fiesta junto a Mario Hart, Cristian Domínguez y Aída Martínez en Barranco (Magaly TV La Firme)

El testimonio de Martínez cobra relevancia porque se contrapone con lo dicho por Shirley Arica en su paso por “El valor de la verdad”, el programa de Beto Ortiz. En esa entrevista, Arica admitió haber besado a Cristian Domínguez, pero restó importancia al encuentro. “Sí, chapamos y ya. Tan insignificante que ni me acuerdo cómo fue”, dijo. Luego aclaró que no hubo una segunda cita porque “no me puso”, expresión que utilizó para explicar que no hubo atracción suficiente.

En esa misma edición de “El valor de la verdad”, Shirley hizo referencia a Aída Martínez, indicando que su ex amiga “se le había insinuado”. Al parecer, esa fue la chispa que llevó a Martínez a responder públicamente con una versión mucho más detallada sobre un episodio diferente, involucrando a Mario Hart.

Según Aída, ella también tuvo un acercamiento con Hart esa misma noche. “Sí, he chapado con Mario Hart”, dijo sin rodeos. Detalló que el grupo estaba tomando alcohol y que ella y Mario terminaron besándose antes de dirigirse al departamento. La afirmación fue directa, sin evasivas, y pareció tener como objetivo “darle el vuelto” a Arica por la insinuación que hizo en televisión nacional.

La influencer afirmó que Shirley Arica se encerró con Mario Hart en el baño durante varios minutos

La polémica escaló cuando Aída cuestionó que Shirley no contara todo lo ocurrido esa noche. “Tú me vas a echar, yo también te voy a echar”, dijo, en un tono que mezcló ironía y molestia. Para Martínez, los detalles omitidos por su ex amiga cambian el enfoque de lo contado por Arica, quien presentó su versión como un episodio intrascendente.

La situación fue comentada también en Magaly TV La Firme, donde Magaly Medina analizó las contradicciones entre ambas versiones. “Con esas amigas, ¿para qué quiero enemigas?”, fue uno de los comentarios que soltó la conductora en referencia al cruce de declaraciones.

Mientras Shirley relativizó su encuentro con Mario Hart al decir que “no la impresionó” y que “no hubo segunda cita”, Aída Martínez sugirió que lo que ocurrió en el baño no fue precisamente “un chapecito”. Aunque ninguna de las dos ofreció una descripción explícita de lo ocurrido entre Hart y Arica, el subtexto apunta a que fue más que un simple beso.

Estas nuevas revelaciones abren un nuevo capítulo en las tensiones entre ambas figuras públicas, quienes en su momento compartieron una amistad que hoy parece completamente fracturada. Además, vuelven a colocar a Mario Hart en el centro de la conversación mediática, a pesar de que él no ha ofrecido declaraciones al respecto.

Por ahora, ni Shirley Arica ni Mario Hart han respondido públicamente a las palabras de Aída Martínez. La atención mediática se mantiene sobre ellos mientras se espera una eventual aclaración o réplica.