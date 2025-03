Congresista Kelly Portalatino denuncia que extorsionadores amenazan a su hermano

Kelly Portalatino denuncia que su hermano ha recibido amenazas de muerte por parte de extorsionadores desde Chile. Canal N

La congresista Kelly Portalatino ha denunciado públicamente que su hermano ha sido víctima de extorsión y amenazas de muerte. En una entrevista con Canal N, Portalatino relató con preocupación la situación que está atravesando su familia, especialmente su hermano, quien ha recibido amenazas explícitas de extorsionadores que aseguran conocer detalles de su vida y la de su familia. La congresista no solo expresó su solidaridad con otras víctimas de extorsión, sino que también criticó fuertemente la falta de acción de las autoridades encargadas de la seguridad, especialmente la Policía Nacional de Perú, que hasta el momento no ha logrado capturar a los responsables.

El origen de las amenazas: mensajes y llamadas

De acuerdo con Kelly Portalatino, las amenazas comenzaron a principios de marzo, cuando su hermano empezó a recibir mensajes de texto y llamadas de extorsionadores. Los mensajes provenían de un número de teléfono con código de Chile y estaban firmados por una persona que se identificaba como “Johnson”. En los mensajes, los delincuentes le indicaban a su hermano que no tomara a broma la situación, y que si no cooperaba con ellos, su vida y la de su familia correrían un grave peligro.

La congresista compartió con Canal N algunos de estos mensajes, en los que los extorsionadores afirmaban conocer la dirección de la casa y el negocio de su hermano. “Mira, si no colaboras, te vamos a meter en problemas. Tu familia está en peligro”, fue uno de los mensajes que leyó Portalatino. En otro mensaje, los extorsionadores amenazaron con destruir su negocio y poner en riesgo la vida de sus seres queridos.

La congresista critica la falta de respuesta efectiva de la Policía Nacional frente a las amenazas contra su familia. (Canal N)

Un llamado a la acción: la indignación de Kelly Portalatino

Con evidente indignación, la congresista expresó que muchas familias, empresarios y emprendedores en Perú están siendo afectados por la extorsión. “Es indignante. Este tipo de situaciones las viven muchas madres, emprendedores y empresarios. Nos tocó vivirlo en carne propia y la respuesta de las autoridades ha sido nula”, señaló Portalatino.

La legisladora explicó que su hermano es un pequeño empresario que administra un negocio dentro de su casa. Aseguró que la situación de extorsión no solo afecta a su familia, sino a muchas otras en el país, que viven con el constante temor de ser víctimas de la delincuencia organizada.

Además, Portalatino subrayó la falta de eficacia de las autoridades para actuar ante estos casos. Según su testimonio, a pesar de que se llevó a cabo un operativo en Chimbote, donde se realizaron diversas investigaciones y se identificaron a los responsables, el extorsionador sigue en libertad. “¿Cómo es posible que el extorsionador esté libre? ¿Cómo es posible que no se haya logrado su captura después de un operativo?”, cuestionó la congresista.

Los extorsionadores enviaron mensajes detallados con información sobre el negocio y la vida personal del hermano de Portalatino. (Canal N)

Las amenazas se intensifican: la vida de su familia en peligro

A medida que avanzaban los días, las amenazas a la familia de Kelly Portalatino se intensificaron. Los extorsionadores, que continuaban utilizando números de teléfono de Chile, aseguraban tener información detallada sobre la vida de la víctima. Además de los mensajes, los delincuentes enviaron imágenes de armas de fuego, demostrando que no dudaban en cumplir sus amenazas. “Ya sabemos todo de ti. Dame una respuesta o vamos a proceder. Si no haces lo que te pedimos, vamos a actuar. Y esto no es un juego”, decían los mensajes, lo que generó gran alarma en la familia de la congresista.

Los extorsionadores no solo amenazaron a su hermano, sino que también atacaron a su familia, mencionando incluso a sus hijas y asegurando que ellas también estaban en peligro. Este tipo de amenazas despierta un clima de inseguridad generalizado, especialmente entre los pequeños empresarios, quienes a menudo se ven obligados a ceder a las exigencias de los delincuentes para proteger a sus seres queridos.

La crítica a la Policía Nacional de Perú: incapacidad para actuar

Una de las principales preocupaciones de Kelly Portalatino es la falta de respuesta eficiente por parte de las autoridades. Con base en lo dicho por la congresista, la Policía Nacional de Perú no ha tomado medidas rápidas ni efectivas para garantizar la seguridad de su familia ni para detener a los responsables de las amenazas. Portalatino no solo cuestionó la falta de capacidad en la respuesta policial, sino también la posible existencia de corrupción dentro de la institución, lo que permitiría que los extorsionadores continúen operando con impunidad.

Kelly Portalatino expresó su indignación por la impunidad de los delincuentes que siguen libres tras un operativo fallido. (Canal N)

“Estamos expuestos a ser víctimas de estos delincuentes. ¿Cómo es posible que personas como este extorsionador sigan libres después de ser identificados? Este es un claro ejemplo de la falta de eficiencia y capacidad de las autoridades”, afirmó la congresista. Para ella, no solo es necesario un cambio de ministros, sino una reestructuración profunda dentro de las fuerzas policiales y una revisión de las estrategias para combatir la extorsión y el crimen organizado.

El impacto de la extorsión en las familias peruanas

Las declaraciones de Kelly Portalatino ponen de manifiesto una realidad que muchas familias peruanas viven a diario: la extorsión es un problema que afecta a todos los niveles de la sociedad. Pequeños empresarios, emprendedores, artistas e incluso familias comunes se ven obligados a enfrentar este flagelo, que les pone en riesgo tanto a ellos como a sus seres queridos.

La situación que enfrenta la congresista no es aislada, y su denuncia resalta la urgencia de abordar este tipo de delitos con seriedad. La inseguridad, el temor constante y la falta de respuesta eficaz por parte de las autoridades son factores que agravan aún más esta crisis. A medida que las amenazas de extorsión se siguen extendiendo por todo el país, muchos peruanos se sienten cada vez más vulnerables y desprotegidos.