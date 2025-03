Melissa Klug confirmada en ‘El Valor de la Verdad’: Hablará de Jefferson Farfán, Diego Chavarry y los regalos y chats con Christian Cueva. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Fuerte y claro. Beto Ortiz, conductor del popular programa El Valor de la Verdad, no se ha mostrado sorprendido por las revelaciones de Melissa Klug, quien en su última participación expuso conversaciones privadas con figuras de renombre como Christian Cueva, Jefferson Farfán y Evelyn Vela.

En una reciente entrevista con Trome, Ortiz aseguró que la chalaca no deja nada sin aclarar y que, en su próxima aparición en el programa, responderá a muchas preguntas que habían quedado sin resolver, sorprendiendo a todos con sus declaraciones.

Beto Ortiz afirma que Pamela López ‘escogió’ chats y Melissa Klug se defiende: “Qué importante es escuchar a la otra parte”. Infobae Perú / Captura IG

El periodista detalló que, a diferencia de las anteriores entrevistas, esta vez Melissa viene con pruebas contundentes en mano, dejando claro que no se guarda nada. Según Beto Ortiz, la invitada no solo revelará sus conversaciones con Christian Cueva, sino también con otros personajes del ámbito deportivo y mediático.

“Cuando dice ‘te voy a enseñar la sabana’, no se refiere a la de la cama, se refiere a la sábana de chats”, bromeó Ortiz, destacando la magnitud de las pruebas que Melissa está dispuesta a mostrar.

Beto Ortiz afirma que Pamela López ‘escogió’ chats y Melissa Klug se defiende: “Qué importante es escuchar a la otra parte”. Infobae Perú / Captura IG

Sobre las acusaciones de Pamela López

El tema central de la conversación gira en torno a las acusaciones de Pamela López, quien insinuó que la relación entre ella y Christian Cueva podría haber sido más que una amistad. Melissa Klug, por su parte, ha decidido poner fin a los rumores, presentando los chats completos con el futbolista para aclarar cualquier malentendido.

Beto destacó que, a diferencia de López, quien solo mostró fragmentos de la conversación, Melissa está dispuesta a mostrar la totalidad de los mensajes y no dejar espacio a especulaciones. La situación con la trujillana no es el único tema candente que abordará Melissa en esta entrevista.

Beto Ortiz afirma que Pamela López ‘escogió’ chats y Melissa Klug se defiende: “Qué importante es escuchar a la otra parte”. Infobae Perú / Captura IG

Beto Ortiz también mencionó que la chalaca responderá preguntas sobre Jefferson Farfán y Evelyn Vela, figuras con las que también ha tenido ciertos roces mediáticos en el pasado. El periodista aseguró que, a pesar de las diferencias con estas personalidades, Melissa se ha mostrado más segura y madura, lista para dejar claro su punto de vista sin miedo.

“Este valor de Melissa es más revelador que el anterior. Ella ya está en otra etapa de su vida, más segura de sí misma, más madura, más por encima del bien y del mal”, comentó Ortiz al citado, quien no escatimó en elogios sobre la transformación de la chalaca. Según el conductor, Melissa ha dejado atrás las dudas e inseguridades de años anteriores y ahora responde con firmeza, sin temer las consecuencias de sus palabras.

Beto Ortiz afirma que Pamela López ‘escogió’ chats y Melissa Klug se defiende: “Qué importante es escuchar a la otra parte”. Infobae Perú / Captura IG

Hablará de Evelyn Vela y sus ataques

El tema de Evelyn Vela también fue tocado, y Beto no tuvo reparos en señalar que, en cuanto a su examiga, “de la Vela no queda ni la mechita”. Con esta declaración, Ortiz dejó claro que la entrevista promete ser una de las más fuertes de la temporada, donde Melissa Klug no solo revelará detalles íntimos, sino que también se enfrentará a los personajes que, según ella, han distorsionado la verdad sobre su vida.

La expectación por el programa de este domingo es alta. Los seguidores de El Valor de la Verdad esperan con ansias conocer todas las revelaciones de la empresaria, quien ha demostrado que no tiene miedo de enfrentar la verdad y de mostrar, con pruebas en mano, lo que ha vivido.

Beto Ortiz afirma que Pamela López ‘escogió’ chats y Melissa Klug se defiende: “Qué importante es escuchar a la otra parte”. Infobae Perú / Captura IG