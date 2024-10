Rodrigo González confiesa que María Pía Copello nunca tuvo intenciones de tener una amistad con Magaly Medina

Rodrigo González revela detalles inéditos de cómo inició la amistad entre María Pía y Magaly Medina. (Captura: Amor y Fuego)

El presentador de Amor y Fuego, Rodrigo González, sorprendió este 28 de octubre al compartir junto a Gigi Mitre en su programa una serie de detalles inéditos sobre la historia de amistad entre dos de las figuras más populares de la televisión peruana: María Pía Copello y Magaly Medina.

En su relato, González rememoró una conversación que tuvo con la exconductora de ‘Esto es Guerra’ hace años, en la cual le reveló el verdadero origen de su vínculo con la figura de ATV, una amistad que en aquel entonces nadie habría imaginado y que hoy es conocida por todos.

Según el popular ‘Peluchín’, la amistad entre Copello y Medina no surgió de inmediato ni de forma espontánea entre ellas, sino que fue producto de la cercanía entre sus esposos, Alfredo Zambrano y Samuel Dyer, quienes comenzaron a verse con frecuencia.

Rodrigo recordó haberle preguntado a María Pía en una ocasión: “Oye, te has hecho bien amiga de Magaly, ¿no? Porque las veo más cercanas que nunca”. A lo que ella, de forma sincera, respondió que la conexión principal la tenían sus parejas, no ellas.

“Yo voy y todo, pero los que quedan son Alfredo y Samuel. Ellos son los que se hicieron parte”, le explicó Copello, indicando que eran los esposos quienes se reunían regularmente y las incluían en estas salidas.

González subrayó que esta información provino directamente de la propia exconductora infantil, y enfatizó que no era un rumor ni un comentario de terceros. “Eso es algo que es mi testimonio. O sea, a mí nadie me lo ha contado. Así me lo dijo”, aclaró el presentador, destacando la certeza de sus palabras.

Fue causal

El inicio de la amistad, según lo narrado, se dio a través de reuniones y salidas en conjunto donde tanto Magaly como María Pía acompañaban a sus esposos. En esos encuentros se fue forjando una conexión más personal entre ambas mujeres, quienes, hasta ese momento, no tenían una relación estrecha.

“Recuerdo claramente que eso me lo dijo”, afirmó González, explicando que en ese entonces la empresaria veía la amistad como una extensión de la relación de sus esposos. Sin embargo, la cercanía fue aumentando debido a la constancia de las salidas y los viajes en conjunto, consolidando así una relación amistosa que, aunque en sus inicios fue casual, terminó evolucionando hacia una conexión genuina entre las dos.

Con el tiempo, las conductoras comenzaron a construir una amistad sólida, impulsada por la frecuencia de los encuentros y el tiempo compartido en diferentes contextos. “Definitivamente, después de tantas salidas y seguir viajando, ya se le ha gustado”, comentó González.

Rodrigo González expone a empresa que pagó pasaje a Magaly Medina

El reciente escándalo en torno a Magaly Medina y su participación en los premios Martín Fierro 2023 continúa generando controversia. Todo comenzó cuando Laura Bozzo lanzó unas explosivas declaraciones en las que afirmó que Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, había financiado los pasajes de la periodista y su esposo, Alfredo Zambrano, para asistir al evento en Miami.

Uno de los más críticos sobre este tema ha sido el conductor Rodrigo González, quien no ha ocultado su escepticismo respecto a la versión de Magaly. González señaló que la agencia de viajes encargada de gestionar los pasajes de la conductora podría ser “fantasma”, lanzando serias sospechas sobre la autenticidad de la empresa involucrada.

La controversia creció aún más cuando en su programa ‘Amor y Fuego’, ‘Peluchín’ profundizó en la agencia Difference Travel, que supuestamente gestionó los boletos de Medina. A través de una investigación en las redes sociales, el conductor reveló que la presencia de la empresa en plataformas como Instagram era mínima, con solo una publicación desde 2019 y apenas 47 seguidores, lo cual despertó serias dudas sobre la legitimidad de la agencia.

