Cronograma de las Elecciones 2026: fechas se deben tomar en cuenta y leyes pendientes de cara a los próximos comicios

Cronograma para Elecciones 2026 - Canal N

La presidenta Dina Boluarte dirigió un mensaje a la nación en el que anunció la convocatoria a elecciones generales para el 2026. Acompañada por los representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), confirmó que los comicios se llevarán a cabo el 12 de abril del próximo año.

Además, recordó que el próximo año los ciudadanos volverán a las urnas para escoger al próximo mandatario, así como a los diputados, senadores y representantes del Parlamento Andino. “Los peruanos tenemos una cita con la historia y elegiremos a las autoridades en una elecciones limpias, transparentes y ordenadas”, mencionó.

A casi un año para las elecciones, se han dado a conocer las fechas decisivas del proceso electoral, según información de El Peruano, difundida por Canal N.

Los comicios electores se llevarán a cabo el próximo 12 de abril - Créditos: Andina.

Fechas claves para las elecciones 2026

2 de agosto: Límite para presentar alianzas.

1 de septiembre: Inscripción de alianzas electorales.

31 de octubre: Candidatos a elecciones primarias.

13 de noviembre: Límite para remitir padrón electoral.

30 de noviembre: Elecciones primarias y de delegados.

7 de diciembre: Elección de candidaturas por delegados.

13 de diciembre: Aprobación de padrón electoral.

23 de diciembre: Límite para presentar lista de candidatos.

12 de abril del 2026: Elecciones generales.

7 de junio del 2026: Segunda vuelta de elecciones.

El límite para presentar la lista de candidatos es el 23 de diciembre - Créditos: Andina.

Congreso podrá aprobar leyes electorales hasta el 12 de abril

Tras el anuncio de las elecciones, se reavivó el debate sobre las reformas electorales aún pendientes de aprobación. En una entrevista con Canal N, Fernando Rospigliosi Capurro, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, señaló que el Parlamento tiene plazo hasta el 12 de abril de 2025 para seguir aprobando leyes electorales, es decir, un año antes de los comicios de 2026.

Cronograma de las Elecciones 2026: fechas que se debe tomar en cuenta (Créditos: Canal N)

El legislador precisó que “se pueden plantear proyectos de modificación electoral, pero es muy difícil que lleguen a concretarse”. “Por otro lado, aún hay algunos en el Pleno. Por ejemplo, está el de permitir el voto con pasaporte para peruanos en el exterior y otro, ya aprobado en primera votación, que busca establecer mecanismos para el reconteo de votos”, mencionó

“Este último incluye la disposición de que las cédulas permanezcan en manos de la ONPE por un período determinado. Falta su aprobación en segunda votación para su ejecución”, añadió.

Fernando Rospigliosi recalcó que, “en cuanto a otros proyectos, algunos ya han sido aprobados no solo en la Comisión, sino también en el Pleno del Congreso y requieren una segunda votación. No es imposible que un proyecto entre a la Comisión de Constitución la próxima semana, sea aprobado y promulgado antes del 12. No es imposible, pero sí muy difícil”.

¿Cuáles son los partidos inscritos?

Hasta el momento de la convocatoria a Elecciones Generales, el Jurado Nacional de Elecciones ha registrado un total de 41 partidos políticos habilitados para participar en los comicios. Sin embargo, esta cantidad podría disminuir si se conforman alianzas electorales que integren a dos o más organizaciones políticas.

Acción Popular

Ahora Nación

Alianza para el Progreso

Avanza País-Partido de Integración Social

Batalla Perú

Fe en el Perú

Frente Popular Agrícola FÍA del Perú

Fuerza Popular

Juntos por el Perú

Libertad Popular

Nuevo Perú por el Buen Vivir

Partido Aprista Peruano

Partido Ciudadanos por el Perú

Partido Cívico Obras

Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú

Partido del Buen Gobierno

Partido Demócrata Unido Perú

Partido Demócrata Verde

Partido Democrático Federal

Partido Democrático Somos Perú

Partido Frente de la Esperanza 2021

Partido Morado

Partido País para Todos

Partido Patriótico del Perú

Partido Político Cooperación Popular

Partido Político Fuerza Moderna

Partido Político Nacional Perú Libre

Partido Político Perú Acción

Partido Político Perú Primero

Partido Político Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!

Partido Político Popular Voces del Pueblo

Partido Político PRIN

Partido Popular Cristiano-PPC

Partido Político SíCreo

Partido Unidad y Paz

Perú Moderno

Podemos Perú

Primero la Gente-Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso

Progresemos

Renovación Popular

Salvemos al Perú