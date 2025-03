Macarena Vélez abandonó Lima con Juan Ichazo horas antes de sus fuertes confesiones en ‘El Valor de la Verdad’

Macarena Vélez y Juan Ichazo viajar antes de emitirse EVDLV. IG

A pocas horas de su esperada aparición en el programa El Valor de la Verdad, Macarena Vélez sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales que había decidido dejar Lima junto a su actual pareja, Juan Ichazo.

La exintegrante de realities mostró imágenes de su escapatoria, disfrutando de un viaje al interior del país con el argentino y su amigo cercano Giancarlo Cossio. En las historias publicadas en su cuenta de Instagram, la influencer se muestra relajada y sonriente, junto a su actual pareja. Ambos posar felices y bastante románticos en la playa Huanchaco, en Trujillo.

Por su parte, Juan Ichazo también publicó imágenes de su viaje junto a Macarena Vélez. De esta manera, la pareja decidió alejarse de todo lo que conllevarían sus declaraciones.

Cabe señalar que tanto Juan Ichazo como Giancarlo Cossio también estuvieron presentes en El Valor de la Verdad, donde expusieron detalles de su amistad y relaciones con la protagonista de este episodio.

Macarena Vélez y Juan Ichazo dejaron Lima antes de la emisión de El Valor de la Verdad. IG

Macarena Vélez y sus fuertes declaraciones

La participación de Macarena Vélez en el programa fue muy esperada. La exchica reality se refirió a su vida amorosa, los conflictos mediáticos que la han rodeado y su relación con figuras públicas como Said Palao y Alejandra Baigorria, a quien - según dijo - consideraba su confidente.

“A Alejandra yo la conozco desde que entré a Combate. Ella estaba en esa época en otra relación, yo también. Y bueno, en una época que yo venía un poco con algunos pleitos o peleas y tal. Se las he comentado y ella me da su posición o me da sus consejos”, explicó la modelo, dejando claro que en ese entonces, confiaba mucho en la rubia de Gamarra.

“A veces uno se equivoca trágicamente a la hora de escoger a los amigos”, reflexionó Macarena, remarcando que llegó a considerarla mucho. “No te puedo decir que era mi mejor amiga, porque claramente no, pero sí la consideraba bastante y la consideraba bastante”, afirmó.

Macarena Vélez afirma que Alejandra Baigorria era su confidente y le contaba sus peleas con Said Palao y recibía consejos. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

En El Valor de la Verdad, la exchica reality tocó temas sensibles de su pasado, como el bullying que sufrió, la agresión sexual que denunció y la falta de apoyo por parte de sus padres cuando les contó. Estas confesiones se convirtieron en el centro de atención para muchos seguidores que esperaban conocer más sobre la vida de la joven.

“En esas épocas frecuentaba a unas amigas. Su familia me acogió bien y un día estábamos en la casa de playa y regresamos y estaba súper insolada, estaba completamente roja y quería echarme algo para sentirme mejor y el papá de ellas me dijo que tenía una crema de aloe vera para la irritación y que vaya. Yo me acosté, me levanté el polo y él me echó, me quedé paralizada y me... No pude moverme, me quedé callada, no pude hacer nada”, dijo Macarena en medio de lágrimas.

“Mi papá no estaba, lo supo, peor no pudo hacer mucho desde dónde estaba”, acotó la joven. Ante ello, un sorprendido Beto la interrumpió: “Perdóname, pero un padre que se entera que a su hija de 15 años le han hecho eso, así está en e África regresa y lo mata a patadas”.

Macarena Vélez confiesa que sus padres no la defendieron tras ser víctima de agresión sexual: "Eran amigos". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV