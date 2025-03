“No eres culpable”: indignación, disculpas y mucha empatía de parte de los usuarios tras dolorosas confesiones de Macarena Vélez

Macarena Vélez confiesa que sus padres no la defendieron tras ser víctima de agresión sexual: "Eran amigos". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

El domingo 23 de marzo, Panamericana TV emitió la tercera edición de El Valor de la Verdad, programa conducido por Beto Ortiz. En esta oportunidad, Macarena Vélez hizo dolorosas confesiones sobre su vida personal, donde fue víctima de abuso y bullying. Sin embargo, lo más sorprendente es la falta de acción de sus padres al saber que la exchica reality, cuando tenía 14 años, había sido agredida sexualmente por un hombre de su entorno familiar.

“En esas épocas frecuentaba a unas amigas. Su familia me acogió bien y un día estábamos en la casa de playa y regresamos y estaba súper insolada, estaba completamente roja y quería echarme algo para sentirme mejor y el papá de ellas me dijo que tenía una crema de aloe vera para la irritación y que vaya. Yo me acosté, me levanté el polo y él me echó, me quedé paralizada y me... No pude moverme, me quedé callada, no pude hacer nada“, dijo Macarena en medio de lágrimas, cuestionándose por qué no se defendió y lamentando que la haya agredido un hombre que era amigo de la familia, a quien consideraba mucho.

En otro momento, Macarena Vélez indicó no recibió el apoyo de sus padres cuando vivió esta terrible situación. “Mi papá no estaba, lo supo, peor no pudo hacer mucho desde dónde estaba”, dijo la modelo. Ante ello, un sorprendido Beto la interrumpió: “Perdóname, pero un padre que se entera que a su hija de 15 años le han hecho eso, así está en e África regresa y lo mata a patadas”.

Por su parte, la madre de Macarena, Milagros Montoya, contó que encaró al hombre y su esposa, después de ello decidió cortar amistad con ellos. Sin embargo, para Beto Ortiz, su inacción se debió al qué dirán de los demás, de su entorno. “¿No te arrepientes de no haber sido más severa?, le preguntó el periodista. “Sí, debí de serlo y no escuchar lo que me decían”, respondió la señora. “Debiste poner una denuncia”, interrumpió Beto mucho más firme, pero no querías hacer escándalo”. “Sí, bueno, qué te puedo decir. En ese momento me nublé, y tampoco supe que había sido así”, respondió Milagros Montoya, tratando de justificarse.

Usuarios se solidarizaron con Macarena Vélez tras dolorosas confesiones en El Valor de la Verdad. Panamericana TV

La disculpas y solidaridad de los usuarios

Estas confesiones de Macarena Vélez calaron en el corazón de los usuarios de las redes sociales, quienes también pudieron escuchar que la propia madre de la influencer la llamaba ‘gorda’ con el fin de que deje de comer. Sin embargo, este calificativo, más los ataques que recibía de parte de otras personas, generó en la modelo muchas inseguridades, desatando un cuadro de bulimia. Las disculpas de los cibernautas y las palabras de aliento no se hizo esperar.

“En algún momento me burle de como editabas tus fotos para verte más delgada, lo admito, pero me arrepiento tanto Macarena... Cómo dicen uno no sabe lo de nadie, eres muy fuerte, valiente, me acabas de dar tremenda lección, sana tus heridas, y gracias por abrirte de esa manera”, señaló una usuario, haciendo un me culpa por haberla atacado.



“Te abrazo Maca. Lamentable que una mamá ponga por encima a la pareja, amigos, etc, que a su propia hija. Tienes un gran corazón Maca”, “Lamento mucho la mamá que te tocó”, “Ay Maca, todo mi cariño para ti. Dios te bendiga y te brinde la paz que necesitas”, “Tienes todo mi apoyo, Macarena”, “Te mando un abrazo fuerte, hermosa Maca, desde ya eres toda una guerrera”, son algunos de los mensajes en redes.

Otros, además de ser empáticos con Macarena, pidieron que se revele el nombre del hombre que la agredió sexualmente. “Deberían de exponer al tipo. No es posible que ese hombre siga caminando en la calle como si nada tiene que pagar por lo que hizo”, se puede leer.

Macarena Vélez recibe mensajes de apoyo tras fuertes declaraciones.

Además, le pidieron que no se eche la culpa de lo que sucedió, ni mucho menos, tape los errores de sus padres. “Eres una chica bellísima que nadie te diga lo contrario, eso primero. Segundo, en las cosas que te pasaron, tal vez estuviste en el lugar y momento equivocado. Tal vez te faltó un poco de acompañamiento, pero bien dicen que la calle es la universidad de la vida... Uno aprende de los tropiezos y eso nos hace más fuertes. Finalmente, sigue adelante y cuéntame como un fan más”, señaló un usuario.

“Siempre me pareciste una chica genuina, sin maldad. Siempre contestas sin rencor y alturadamente. A pesar de todo lo que sufriste sigues siendo fuerte y positiva. Cuidas y proteges a tu madre a pesar de que es ella quien debió hacerlo. Sin embargo no juzgas. Tienes un buen corazón Maca”, acotó otra seguidora.

“Las madres nunca serán perfectas, Macarena, no tapes los errores de tus padres, no te eches la culpa a ti de todo lo que te sucedió”, “Maca no eres culpable de nada, así que hermosa adelante y siga brillando”, escribieron.

Macarena Vélez devela en EVDLV traumas que la marcaron: Su lucha con la autoestima y revela episodio de abuso sexual. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV