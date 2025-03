Nuevo esquema RIA eliminaría pagos semestrales de CTS y gratificaciones: ¿Cómo afectaría los salarios?

Un informe de Edwin Montesinos para Economía / Infobae Perú.

El pasado lunes 27 de enero el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo publicó la resolución que detallaba la agenda temprana que tendrían para este 2025. Se trata de el instrumento de mejora regulatoria que permite a las entidades del estado que identifiquen los problemas de sus sectores para adoptar posibles intervenciones. Así, para este año, la agenda temprano incluye doce items en su lista, y está liderada por un tema que ya tenían el MTPE pendiente desde el 2023 (se encontraba en la agenda de este año y del 2024): la ampliación del esquema de Remuneración Integral Anual (RIA).

“Acceso Restringido a la Remuneración Integral Anual (RIA). El alto umbral salarial actual (2 UIT, equivalentes a S/10 mil 700 en 2025) limita el acceso a este esquema, afectando la flexibilidad laboral y la capacidad de las empresas para atraer y retener talento”, señala este listado.

Tal como señala el Mg. Elmer Huamán, docente de la carrera de Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola, para Infobae Perú se trata de un esquema remunerativo por el cual el trabajador y el empleador acuerdan que, en un solo pago, se cancelen sus pagos mensuales y sus beneficios laborales. Pero el exviceministro de Empleo, Fernando Cuadros, señala que hay ciertas controversias con este, ya que permitiría que se eliminen la CTS y las gratificaciones “solapadamente”.

La RIA explicada

Los trabajadores formales en Perú usualmente están bajo el esquema común de salarios, bajo el que reciben cada mes un sueldo, en mayo y noviembre reciben el pago de la compensación por tiempo de servicios (CTS) y en julio y diciembre reciben sus gratificaciones. Su ingresos se mantiene constante cada mes, pero estos suben cuando reciben estos depósitos con origen en estos derechos laborales.

Pero bajo existe otro tipo de pagar sueldos. Este es el esquema de remuneración integral anual que, como explica Elmer Huamán a Infobae Perú, suma todos estos montos recibidos para desembolsarse en un gran pago. “Si bien es una remuneración integral, en la práctica suele fraccionarse en 12 armadas mensuales”, acota el experto.

Es así que los pagos de CTS y gratificaciones ya no se percibirían en los meses antes detallados, sino que se sumarían al sueldo mensual, por lo que, en teoría, los trabajadores recibirán un mayor ingreso mes a mes, pero que no involucraría un aumento en lo que ganan al año. Si se toman en cuenta un sueldo de S/2.000, por ejemplo, se podría aproximar del modo en que muestra este gráfico:

Si se trata de un trabajador que percibe el sueldo mínimo, ahora de S/1.130, por ejemplo, esto no afectaría este nuevo monto que se aprobó a fines del 2024. “La CTS más las gratificaciones divididas entre doce se sumarían a la RMV”, aclara por su lado Fernando Cuadros. Así, no es que cada mes un trabajador bajo este régimen podría recibir solo el mínimo y no incluirse la CTS y gratificación. Sin embargo, sí hay otras preocupaciones para los de más ingresos.

Las ventajas de la RIA

Según el experto Huamán, el esquema de la Remuneración Integral Anual (RIA) generaría liquidez mensual para el trabajador “en caso de que reciba una remuneración integral fraccionada, ya que, además de su remuneración mensual, recibirá una porción de su gratificación legal, de su compensación por tiempo de servicios, etc. Esto les otorga más capacidad económica para sus diversos gastos”.

Asimiso, considera que no habría afectación negativa para estos. “Los beneficios laborales no se dejan de pagar, sino que se pagan en una oportunidad distinta. No es que el trabajador ya no reciba gratificación legal en julio, sino que esta se le pagó en sextos entre enero y junio. Lo mismo ocurriría con otros beneficios, como la compensación por tiempo de servicios, que ya no se depositaría en mayo y noviembre, sino que se pagaría directamente al trabajador mes a mes”, explica.

Por el lado del empleador esto también supondría gran beneficio, según Huamán, ya que le permitiría a las empresas asumir el costo de los beneficios laborales de manera mensual, “gestionando estos costos de forma ordenada y evitando complicaciones contables en mayo, julio, noviembre y diciembre. En esos meses, el empleador enfrenta sobrecostos, pues no solo paga la remuneración mensual, sino también beneficios adicionales”.

Sin embargo, para Fernando Cuadros, exviceministro de Empleo, sí habrían más ventajas para las empresas, y según su experiencia las desventajas para los trabajadores serían mayores.

Sobre la CTS y gratificaciones

El pasado jueves 13 de marzo la Confederación Nacional de Trabajadores del Perú (CGTP) marchó en protesta contra las constantes vulneraciones al Derecho al Trabajo y Derecho a la Libertad Sindical que “permanentemente ejecutan los empresarios y el gobierno de Dina Boluarte”, según señaló a Infobae Perú, Gustavo Minaya, secretario adjunto del gremio.

Sin embargo, había un tema más, que era expresa también gran rechazo a la propuesta del Ministro de Trabajo de implementar el RIA (Remuneración Integral Anual), con lo cual se “pretende desaparecer las gratificaciones, la CTS de los trabajadores, en especial de los jóvenes y de aquellos que accedan como nuevos trabajadores en algún puesto de trabajo”, alertó entonces.

En la teoría, la RIA no debería implicar menores ingresos ni “eliminación” de la CTS y gratificaciones. “Se afirma esto porque, probablemente, solo se analiza el hecho de que los trabajadores no verán sus depósitos de CTS en mayo y noviembre ni recibirán otro sueldo por gratificación en julio y diciembre. Sin embargo, estos montos sí se perciben, aunque en fracciones mensuales, lo que implica que estos beneficios se pagan incluso de manera adelantada a la oportunidad de pago vigente”, opina Elmer Huamán.

En la práctica, sin embargo, la controversia está a donde apunta el exviceministro de Empleo, Fernando Cuadros: esto le daría una herramienta para que empresas puedan ajustar a trabajadores a estos esquemas, pero con un sueldo menor. Es más, no solo pueden ser trabajadores nuevos, como señalaba Minaya del CGTP, sino podría ser usado para empleados que ya estén en un esquema usual de pagos y que las empresas busquen cambiar a este esquema pero con un menor sueldo.

“Tienes un trabajador que gana S/2.500 soles al mes, y aparte recibe sus beneficios, CTS, gratificaciones. Lo que pueden hacer es decir ‘mira, te sustituyo por un trabajador que su sueldo ya no va a ser S/2.500, sino va a ser S/2.000 soles. Entonces, en vez de calcular los beneficios sobre S/2.500, los voy a calcular sobre S/2.000 soles. Entonces eso implica, pues, evidentemente, un ahorro para la empresa de S/500 de sueldo mensual y también del porcentaje correspondiente de los beneficios que va a ser calcularían sobre S/2.000, ya no sobre S/2.500. Es una manera de de buscar ‘licuar’ beneficios y reducir costos laborales”, alerta el exviministro de Empleo.

Puede parecer complejo de entender, pero así se explica el caso ejemplificado por Fernando Cuadros:

Si tu sueldo es de S/2.500 , recibías tus beneficios de CTS por aproximadamente S/2.916,67 (S/1.458,33 cada mayo y noviembre), y un sueldo entero como gratificación (S/2.500 más en cada caso, en total S/5.000 al año) en julio y diciembre. En total, ganas al año alrededor de S/37 mil 916,67 sumando todo esto

Pero cabe la posibilidad de que esta herramienta sea usada por empresas para reducir costos laborales agresivamente . Si ganabas S/2.500, ahora podrían escoger pagarte S/2.000 y hacer el cálculo de beneficios tomando este monto.

Así, podrían escoger pagarte ahora S/2.527,78 cada mes y justificar haber hecho el cálculo en base a S/2.000. Lo que te daría una CTS de aproximadamente S/1.166, 67 dos veces al año y una gratificación en julio y diciembre de S/2.000. Pero todo esto se juntaría en la remuneración integral anual de S/30 mil 333,33, y se pagaría en 12 pagos de S/2.527,78

“Es una forma bien asolapada de manipular los ingresos. Si antes le pagabas S/2.500 al mes más sus beneficios, ahora le dices al trabajador ‘yo te voy a seguir pagando S/2.500 al mes’, pero esos ya van a tener incluidos los beneficios”, sintetiza el exviceministro de Empleo.

Afectaría a los trabajadores “inestables”

Esta remuneración integral anual ya se puede aplicar a trabajadores que ganen al menos 2 UIT (S/10 mil 700) al mes, ¿por qué en esos casos entonces no se ha “abusado” de esta herramienta? Cuadros señala que es porque estos trabajadores de altos ingresos son más difíciles de reemplazar y por ende tiene mayor poder de negociación. También si están sindicalizados, esta es una forma de que no se cometan abusos y se respeten acuerdos tomados entre empleadores y trabajadores.

El exviceministro señala que dos de cada tres trabajadoresen el sector formal privado tienen un contrato temporal. La RIA ampliada a trabajadores de menores ingresos sería menos riesgosa y menos abusada si “la mayoría de trabajadores tuviera un contrato estable”. Si fuera así “ya no los podrías amenazar con no renovar el contrato porque tendrías que probar una causa de despido justa. Si es que no acepta tus condiciones, como empresa tendrías que pagar una indemnización por despido”, explica Cuadros.

“El problema es que el trabajador, al ser la mayoría de casos temporal inestable, no tiene como defenderse. Ahora, si la mayoría trabajadores estuvieran sindicalizados también tendrían como defenderse. Probablemente esto no perjudique a los estables, pero son una minoría. Pero sí perjudicaría a la mayoría, que son los temporales, sobre todo donde no hay sindicatos”, alerta.

El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, sin embargo, ha respondido que el “rumor que dice que estamos impulsando la desaparición de la CTS y otros beneficios laborales” es falso. “Lo digo de manera enfática y con toda contundencia, para que no quede ninguna duda. Eso es completamente falso. Desde este sector, promovemos las políticas de previsión social y pueden revisar mis declaraciones al respecto. También estamos a favor de la CTS, que beneficia eventualmente a quienes se quedan sin empleo, y así tienen un fondo para vivir en esa etapa”, afirma.

Aún el MTPE no ha ampliado la RIA, pero como informó la entidad al presentar su agenda temprano para este año, “durante los años 2023 y 2024, se recabó información sobre el perfil del trabajador que en la actualidad percibe una Remuneración Integral Anual (RIA)”. Así, en noviembre de 2024, la Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL) de la Dirección General de Promoción del Empleo DGPE) brindó dicha información y con esta se ha elaborado un proyecto normativo que se encuentra en revisión.

El Ministerio de Trabajo tiene todo este año para dar una “solución”, hasta el 30 de diciembre de 2025, y definir si amplían la RIA. El “envío de sugerencias, comentarios o recomendaciones de los y las empleadores/as y trabajadores/as, o sus respectivas organizaciones, de las entidades públicas o privadas y de la ciudadanía en general” se podrá remitir hasta el 30 de septiebre a través del correo electrónico: comentariosdnt@trabajo.gob.pe.