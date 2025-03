Armonía 10, Corazón Serrano y más agrupaciones no asistirán a marcha contra la inseguridad: “Se ha politizado”

Agrupaciones no cumbia no asistirán a marcha contra la inseguridad de este 21 de marzo. (Foto: Captura de IG)

El asesinato de Paul ‘Russo’ Flores, vocalista de la orquesta Armonía 10, a manos de una organización criminal dedicada a la extorsión, ha generado gran indignación en la sociedad. La trágica noticia intensificó el malestar ciudadano ante la creciente ola de violencia en el país, impulsando llamados a la acción en redes sociales.

Diversos colectivos ciudadanos convocaron a una marcha nacional contra la inseguridad, programada para el viernes 21 de marzo. En Lima Metropolitana, la concentración se llevará a cabo en la Plaza San Martín, a partir de las 5 de la tarde.

Desde el inicio del 2025, la criminalidad ha cobrado más de 400 vidas, lo que ha llevado a la ciudadanía a exigir medidas efectivas por parte de las autoridades. A través de redes sociales, los organizadores de la protesta han difundido mensajes que reflejan el descontento generalizado, como: “Marcha nacional contra la ineficiencia en la lucha contra la inseguridad. ¡Para que no nos sigan matando!”.

Convocan a marcha contra la inseguridad este viernes 21 de marzo en la Plaza San Martín. Artistas aseguran su presencia.

Otro de los afiches que circula en internet expresa un llamado urgente a la unidad: “Paro nacional este 21 de marzo. Ni un hermano menos, ni un hijo menos, ni un familiar menos”. Aunque la convocatoria aún no ha sido oficializada en todas las regiones, se espera una gran participación ciudadana en esta jornada de protesta.

Asimismo, diferentes artistas de la televisión indicaron que también asistirían a esta marcha contra la inseguridad ciudadana; sin embargo, los que estarán ausentes serán las agrupaciones de cumbia. Aunque en un primer momento se tenía previsto que también lleguen a la marcha, ahora han indicado que no asistirán.

A través de sus redes sociales, agrupaciones como Armonía 10, Corazón Serrano, Hermanos Yaipén y más, señalaron que su objetivo con estas marchas es que los tres poderes del Estado tomen acciones inmediatas contra la ola de criminalidad, además de asegurarles que puedan trabajar sin el temor de ser extorsionados y asesinados.

Armonía 10 y más agrupaciones de cumbia no asistirán a la marcha contra la inseguridad. (Captura de IG)

Armonía 10 y más agrupaciones de cumbia no asistirán a la marcha contra la inseguridad. (Captura de IG)

Armonía 10 y más agrupaciones de cumbia no asistirán a la marcha contra la inseguridad. (Captura de IG)

Las agrupaciones de cumbia también dan a conocer por qué decidieron no asistir a esta importante marcha, según ellos, esta concentración se ha visto politizada, por lo que han desistido participar. Por ello, señalaron que su convocatoria se moverá para el 28 de marzo.

Armonía 10 toma radical decisión sobre su futuro

La agrupación Armonía 10, liderada por Walther Lozada, ha tomado una drástica decisión tras recibir amenazas de muerte y extorsiones luego del asesinato de su vocalista Paul Flores. Según su mánager, Agustín Távara, la orquesta ha decidido no volver a presentarse en Lima debido al alto riesgo que representa la creciente ola de criminalidad en la capital.

El pasado 18 de marzo, Távara hizo públicas una serie de amenazas recibidas a través de WhatsApp, en las que delincuentes exigían un pago inicial de 70 mil soles, además de cuotas mensuales, a cambio de garantizar la seguridad de los miembros de la agrupación. Pese a que el caso ya está en manos de las autoridades, la situación ha empeorado, obligando a la orquesta a suspender indefinidamente sus presentaciones en la ciudad.

En declaraciones para Latina, el mánager confirmó la determinación de la banda y enfatizó que la seguridad de sus integrantes es la principal prioridad. “La orquesta no tocará más en Lima mientras persista esta ola de crímenes y extorsiones. No hay presentaciones programadas y no las habrá hasta que la situación mejore”, expresó, dejando en claro la gravedad del problema que enfrenta el grupo.