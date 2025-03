El ´Monstruo’ se adjudicó asesinato de Paul Flores, vocalista de Armonía 10: amenazó con matar a otro cantante si no le pagan

El líder de una peligrosa banda criminal se atribuyó el ataque contra el bus de la conocida agrupación musical ' Armonía 10' que terminó con la muerte del cantante 'El Ruso'. (Crédito: ATV)

La creciente inseguridad en el país se ha vuelto una constante fuente de preocupación para ciudadanos. En medio del lamento por el asesinato de Paul Flores, conocido como ‘El Ruso’, vocalista del popular grupo de cumbia Armonía 10, el líder de una peligrosa banda criminal, ‘Los Injertos del Norte’, conocido como ‘El Monstruo’, se adjudicó el crimen y lanzó una amenaza directa contra Agustín Távara, manager de la conocida agrupación ‘Armonía 10 y Walter Lozada’, exigiendo una exorbitante suma de dinero para evitar más muertes.

El 16 de marzo de 2025, el vocalista de la conocida orquesta de cumbia, Paul Flores, conocido artísticamente como ‘El Ruso’, fue víctima de un ataque a balazos contra el bus que transportaba a los integrantes de la banda. El asesinato enlutó a la industria musical y en la sociedad peruana, dada la popularidad del grupo.

Sin embargo, lo que parecía ser un lamentable incidente relacionado con la violencia en el país tomó un giro aún más inquietante cuando el manager de Armonía 10, Agustín Távara, denunció en el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ una serie de amenazas que él y su equipo habían recibido a través de mensajes de texto. En estos, un individuo que se hace llamar ‘El Monstruo’ se adjudicaba el crimen de ‘El Ruso’ y exigía la cantidad de 70 mil soles (aproximadamente 20 mil dólares) bajo amenaza de matar a otro cantante si no se cumple con la demanda.

Las amenazas del ‘Monstruo’

‘El Monstruo’ no es un nombre nuevo para las autoridades. Según informes de la Policía Nacional, se trata de un delincuente de alto perfil, jefe de los ‘Injertos del norte’, una peligrosa banda criminal dedicada a la extorsión y al cobro de cupos en diversas áreas, incluyendo el mundo de la música. Este grupo se ha especializado en atacar a artistas y bandas reconocidas, como Armonía 10, para imponerles una cuota mensual a cambio de “protección”, lo que genera un clima de temor constante entre los músicos que deben decidir entre pagar o ser víctimas de atentados contra su vida.

Távara mostró algunos de los mensajes y un video inédito que fue enviado por el jefe criminal luego del atentado. En el clip se observa a un motociclista que habría participado en el atentado contra la popular banda musical.

“Ese video es del bus de la otra Armonía 10, de la noche en que ocurrió el atentado. Ahí está la avenida, y si te das cuenta, en la parte superior de la imagen se ve el tren eléctrico, que está en la misma avenida donde sucedió el ataque. Después de eso, me pone: ‘Para que otros no se chanquen el pecho, nosotros hemos sido’”, narró Távara para el citado medio.

El Monstruo es uno de los criminales más buscados

‘Monstruo’ exige 70 mil soles

El programa de noticias ‘Ocurre Ahora’ de ATV, mostro los aterradores mensajes que el ‘Monstruo’ envió para intimidar al grupo musical y exigirle exorbitantes sumas de dinero para no atentar contra la vida de los artistas. Cabe mencionar que las amenazas fueron enviadas a través de un número con prefijo extranjero.

“Te escribe el ‘Monstruo’. Sabes que tu agrupación ya no será la misma que antes. Te seguirás lamentando porque mataré a otro cantante saliendo de su casa. Yo soy un maldito cuando me retan; tardo, pero no olvido. Ustedes me subestimaron, y esas son las consecuencias”, se lee al inicio del mensaje.

“Evita que siga matando a tus cantantes y alíneate conmigo. 70 mil soles y una fecha por mes. Yo no quiero ‘padrinos’. Soy el papá de los papás, así que ya sabes, las cosas claras”, concluye.

Líneas de emergencia PNP

En medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país, el Gobierno del Perú ha activado la Central 111 de la Policía Nacional del Perú (PNP) con el objetivo de hacer frente a la extorsión y ofrecer mayor protección a las víctimas. Este servicio gratuito y confidencial opera las 24 horas del día y está conectado con la Central de Emergencias 105, lo que permite a los afectados enviar pruebas, como audios, videos e imágenes relacionadas con los delitos, facilitando así el proceso de investigación y recopilación de información.

Además de la Central 111, los ciudadanos pueden acceder a otras opciones, como la Línea 1818, especializada en extorsiones, y el número celular 942841978, que proporciona un contacto directo y seguro. Estos canales permiten a las víctimas elegir el medio más conveniente para realizar sus denuncias de manera discreta.