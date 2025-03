PNP retiró protección a Armonía 10 antes del crimen de Paul Flores: “Jefe policial lo ordenó”, denuncia abogado

Abogado de Armonía 10 revela que Policía les quitó la protección una semana antes del ataque - ATV Noticias

El abogado Hugo Laurente, defensa legal de la orquesta Armonía 10 de Piura, denunció este miércoles que la Policía Nacional (PNP) retiró la protección brindada a la agrupación musical semanas antes del ataque armado que acabó con la vida del cantante Paul Flores, conocido como ‘Russo’.

En diálogo con Ocurre Ahora, Laurente explicó que el cambio devino tras la designación de un nuevo jefe policial en Lima, aunque no proporcionó su nombre. “En Lima recibimos el apoyo. Se llamaba y se hacían las coordinaciones. La PNP acudía a darnos la protección, pero ocurre que hace una o dos semanas atrás hubo un cambio de jefe policial, quien en plena prestación de servicios de protección en una de las presentaciones ordenó que se retiraran los efectivos policiales”, comentó.

El abogado destacó que esta decisión dejó a Armonía 10 sin la seguridad habitual en un momento crítico y añadió que, al momento del ataque, la banda tampoco contaba con seguridad privada. Además, hizo mención de un incidente sospechoso previo al tiroteo, ejecutado por sicarios en moto, según información policial.

“Los videos dan cuenta que a la altura del portón de Jicamarca, cuando sale el bus, aparece una unidad vehicular de color negro aparentemente escoltando el bus. Este vehículo acompaña al ómnibus a la altura del paradero San Carlos”, reveló.

Fuente: Exitosa TV

Por su parte, Charlie Velaochaga, chofer de Armonía 10, relató los detalles del atentado que acabó con la vida de Flores. “El tiroteo fue por la estación San Carlos, un poco más adelante. Tres (disparos) tiraron. El primero le cayó al finado en la parte de la espalda. Ese fue el tiro que dieron y acabó con su vida. Los que dispararon fueron dos personas en una sola moto”, añadió.

En la víspera, el jefe de la División Policial Lima Este I de San Juan de Lurigancho, Marcial Flores, confirmó la captura de Jesús Víctor Tapia Tello, conocido como ‘Gordo Pibe’, implicado en el asesinato del intérprete. Según la PNP, existen suficientes pruebas que lo vinculan con el crimen.

El ‘Gordo Pibe’, de 37 años, fue liberado en 2018 tras haber ingresado al penal de Lurigancho en 2013. Junto con otros miembros de la banda criminal ‘La nueva generación H’, estaría extorsionando a la agrupación Los Claveles de la Cumbia.

Sin embargo, días antes, Agustín Távara, manager de Armonía 10 de Walter Lozada, denunció en Amor y Fuego haber recibido un mensaje en el que un sujeto, autodenominado ‘El Monstruo’, se adjudicaba el crimen del ‘Russo’ y exigía 70 mil soles bajo amenaza de matar a otro cantante si no se cumplía su demanda.

El multitudinario adiós a Paul Flores ‘Russo’ de Armonía 10: marcha blanca, pedido de justicia y la presencia de artistas. (Walac Noticias)

Távara mostró un video inédito, enviado a su móvil después del atentado, en el que se observa a un motociclista que habría participado en el ataque armado. “Ese video es del bus de la otra Armonía 10, de la noche en que ocurrió el atentado. Ahí está la avenida, y si te das cuenta, en la parte superior de la imagen se ve el tren eléctrico, que está en la misma avenida donde sucedió el ataque. Después de eso, me pone: ‘Para que otros no se chanquen el pecho, nosotros hemos sido’”, narró.

‘El Monstruo’ es el alias del extorsionador Erick Moreno Hernández, uno de los criminales más buscados del país que, según el exjefe de la Brigada Especial Contra el Crimen (BRECC) de Lima Norte, Francisco Rivadeneyra, recibe protección de policías a cambio de dinero.

Medidas y protesta

Tras el crimen de Flores, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en Lima y Callao, mientras que la presidenta Dina Boluarte expresó que está “pensando seriamente” en proponer la aplicación de la pena de muerte para los sicarios y extorsionadores. “A estos malditos asesinos les digo... ningún sicario, ningún extorsionador, podrá manchar de sangre a familias que quieren a sus hijos”, afirmó ante un auditorio formado en su mayoría por niños.

Dina Boluarte insiste en la pena de muerte y la salida del Pacto de San José de Costa Rica | TV Perú

Posteriormente, bajo el lema #NoQueremosMorir, los artistas expresaron su preocupación por la constante amenaza que pesa sobre ellos y su público, situación que ha transformado sus vidas en un estado de miedo e incertidumbre. “Estamos cansados de convivir con el peligro. No solo los músicos, sino también el público y aquellas personas que se ven obligadas a entregar grandes sumas de dinero para seguir con vida. La música debe ser paz, no miedo. No nos callarán”, señalaron en un pronunciamiento conjunto.

Además, convocaron una marcha contra la inseguridad para este viernes 21 de marzo, que partirá desde la Plaza San Martín en Lima.