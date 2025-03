Estudiantes de la UNFV acampan afuera de la universidad para asegurar matrícula y desatan críticas: “¿Tan atrasados están?”

Estudiantes de la UNFV pasan la noche acampando frente a la universidad para asegurarse un cupo en el ciclo académico 2025-1. | Fuente: TikTok/ Natalysk8

Los estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villareal (UNFV) se han visto en la necesidad de acampar fuera de la institución para asegurar su matrícula para el ciclo académico 2025-1. A pesar de las largas colas y las horas de espera, muchos jóvenes optaron por esta medida con la esperanza de conseguir un cupo en sus respectivas carreras.

Esta situación surge debido a la posible falta de acceso a la plataforma virtual de matrícula para muchos alumnos de la facultad de Contabilidad, quienes intentan asegurar un cupo en el horario que desean. Ante esta dificultad, los estudiantes se han visto obligados a recurrir a métodos tradicionales, como hacer largas colas y pasar la noche en la puerta de la universidad

“Todo sea por alcanzar cupo”

Un video viral compartido por la usuaria de TikTok, Natalysk8, mostró a estudiantes de la UNFV acampando frente a la universidad con bancas, frazadas e incluso carpas, con el único propósito de asegurarse un cupo en la matrícula. La grabación rápidamente se difundió, dejando en evidencia las extremas medidas que algunos jóvenes tuvieron que tomar para garantizar su lugar en el ciclo académico. En las imágenes, se puede ver a los estudiantes instalados en el frontis de la universidad, algunos pasando la noche allí para ser los primeros en acceder al proceso de inscripción.

Estudiantes de la UNFV acampan frente a la universidad para asegurar su matrícula para el ciclo académico 2025-1. Foto: Composición Infobae Perú/ Natalysk8

“‘Efe’ por los de Contabilidad”, comentó un usuario en los comentarios del video, lo que indica que este tipo de situación afecta principalmente a los estudiantes de esta facultad. La problemática destaca la deficiencia de las plataformas tecnológicas, ya que el sistema de matrícula digital, diseñado para facilitar el proceso, no ha sido efectivo para muchos estudiantes.

Reacciones de los usuarios

Las reacciones en redes sociales fueron numerosas, sorprendiendo a muchos que, en pleno 2025, los estudiantes deban recurrir a medidas tan extremas para obtener un cupo. Muchos usuarios lamentaron que una universidad pública de la capital aún no cuente con una plataforma virtual eficiente, como sí sucede en otras universidades nacionales y privadas.

“Ni nosotros los de San Marcos, ¿tan atrasados tecnológicamente están los de la Villareal?”, comentó uno de los usuarios, refiriéndose a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Otros añadieron que la situación resultaba inaceptable en tiempos en los que la digitalización debería facilitar este tipo de trámites. “Contabilidad de San Marcos es virtual y en todas las carreras creo, ojalá pronto lo actualicen”, expresó otro usuario.

Estudiantes de la UNFV pasan la noche en las afueras de la universidad para conseguir un cupo en la matrícula. Foto: Composición Infobae Perú / Natalysk8

Además, varios exalumnos también lamentaron la situación. “¿Qué? Pero eso no pasaba en el 2015, algo están haciendo mal”, dijo uno de ellos, señalando que este problema no ocurría en años anteriores. Otros aclararon que, si bien esto afectó a los estudiantes de contabilidad, en las otras facultades no se había presentado el mismo inconveniente.

En el 2024, estudiantes también acamparon para alcanzar cupo

El incidente en 2025 no es el primero en la UNFV. En abril de 2024, estudiantes de la facultad de contabilidad tuvieron que hacer largas colas para lograr matricularse en el turno de la mañana. En esa ocasión, una madre de familia explicó en una entrevista con Buenos días Perú que la razón principal por la que los estudiantes acudían tan temprano a la universidad era para asegurarse un horario en la mañana, ya que el turno vespertino representa un riesgo, especialmente para las estudiantes femeninas, debido a la inseguridad en la zona.

Estudiantes de la UNFV acamparon fuera de la universidad en abril de 2024 para asegurar su matrícula en el turno de la mañana. Capturas: Buenos días Perú

“Estamos esperando el cupo para el turno de la mañana, porque después los cupos son para la tarde, y esta zona es muy peligrosa para que las chicas estudien en la tarde”, comentó la madre a Buenos Días Perú, dejando en claro que la falta de vacantes en el horario preferido agrava la situación.