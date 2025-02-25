Perú

Universidad Villarreal anunció fecha de su examen de admisión: conoce pagos, vacantes, requisitos y proceso de inscripción

De acuerdo con el calendario oficial, los pagos correspondientes al derecho de admisión estarán habilitados desde el martes 25 de febrero hasta el martes 8 de abril

Con una amplia oferta de
Con una amplia oferta de carreras profesionales, la UNFV fomenta el desarrollo integral de sus estudiantes - Créditos: Andina.

La Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) ha iniciado su proceso de admisión 2025, con un total de 4.118 vacantes disponibles en sus diversas modalidades de ingreso. El examen se llevará a cabo el domingo 20 de abril, y los postulantes deberán cumplir con un cronograma específico de pagos e inscripciones para participar.

Cronograma y costos de inscripción

Según el cronograma oficial, los pagos por derecho de admisión podrán efectuarse desde el martes 25 de febrero hasta el martes 8 de abril. Las inscripciones estarán habilitadas a partir del 27 de febrero y culminarán el jueves 10 de abril.

El proceso de admisión contempla diferentes modalidades de ingreso, con las siguientes vacantes asignadas:

  • Examen Ordinario: 3.032 vacantes.
  • Examen Extraordinario (diversas modalidades): 627 vacantes.
  • Centro Preuniversitario: 459 vacantes.

Para el Examen Ordinario, los postulantes deberán abonar las siguientes tarifas:

  • Egresados de colegios nacionales: S/450
  • Egresados de colegios particulares: S/650
La UNFV cuenta con una
La UNFV cuenta con una amplia oferta académica que incluye más de 60 carreras en diversas áreas como ingeniería, ciencias de la salud, educación, ciencias sociales y humanidades, destacando programas como medicina, derecho, ingeniería civil, psicología, administración y contabilidad, entre otros - Créditos: Andina.

En cuanto al Examen Extraordinario, los montos varían dependiendo de la categoría del postulante, que puede incluir:

  • Primer y segundo puesto de colegio.
  • Traslados internos y externos.
  • Segunda profesión.
  • Deportistas calificados.
  • Beneficiarios de los programas de reparación y víctimas del terrorismo (Leyes 28592 y 27277).
  • Personas con discapacidad.
  • Otras modalidades especiales.
La Universidad Nacional Federico
La Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) ha iniciado su convocatoria de admisión 2025, ofreciendo un total de 4,118 vacantes distribuidas en distintas modalidades de ingreso - Créditos: Andina.

Proceso de inscripción

Para postular, es necesario haber culminado satisfactoriamente la educación secundaria y seguir los procedimientos establecidos en el reglamento de admisión. La inscripción se realiza a través de la página web de la UNFV, en el que los postulantes deberán completar los formularios F-1 (datos académicos), F-2 (datos personales) y F-3 (número de carpeta y liquidación de pago).

Los requisitos para postular al examen ordinario incluyen:

  • Descargar digitalmente la Carpeta del Proceso de Admisión.
  • Realizar el pago por derecho de inscripción en la entidad bancaria o unidad recaudadora autorizada.
  • Presentar copia del documento nacional de identidad (DNI).
  • Contar con el certificado de estudios de secundaria original.
  • Los egresados de Programas No Escolarizados (PRONOES) o Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) deben acreditar la culminación de sus estudios con certificado de equivalencia visado por la UGEL.
  • Los beneficiarios de las Leyes 27277 y 28592 deberán descargar digitalmente sus documentos para completar su inscripción.

La rectora de la UNFV, Cristina Asunción Alzamora Rivero, dio la bienvenida a los nuevos postulantes y destacó los convenios nacionales e internacionales que permitirán a los ingresantes acceder a programas de movilidad académica e investigación.

“Estamos comprometidos en formar profesionales competitivos, emprendedores y con un fuerte sentido de responsabilidad social”, enfatizó la autoridad universitaria.

Los pagos correspondientes al derecho
Los pagos correspondientes al derecho de admisión estarán habilitados desde el martes 25 de febrero hasta el martes 8 de abril - Créditos: Andina.

¿Cuáles son las carreras de la UNFV?

  • Arquitectura
  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería Industrial
  • Ingeniería de Sistemas
  • Ingeniería Agroindustrial
  • Ingeniería de Transportes
  • Ingeniería en Acuicultura
  • Ingeniería Alimentaria
  • Ingeniería Pesquera
  • Ingeniería en Ecoturismo
  • Ingeniería Ambiental
  • Ingeniería Geográfica
  • Ingeniería Electrónica
  • Ingeniería Informática
  • Ingeniería Mecatrónica
  • Ingeniería de Telecomunicaciones
  • Economía
  • Matemática
  • Biología
  • Química
  • Física
  • Estadística
  • Derecho
  • Ciencia Política
  • Sociología
  • Trabajo Social
  • Ciencias de la Comunicación
  • Filosofía
  • Lingüística
  • Literatura
  • Historia
  • Antropología
  • Arqueología
  • Psicología
  • Educación Inicial
  • Educación Primaria
  • Educación Secundaria Especialidad: Matemática y Física
  • Educación Secundaria Especialidad: Filosofía y Ciencias Sociales
  • Educación Secundaria Especialidad: Lengua y Literatura
  • Educación Física
  • Educación Secundaria Especialidad: Computación e Informática
  • Educación Secundaria Especialidad: Inglés
  • Educación Secundaria Especialidad: Ciencias Histórico Sociales
  • Educación Secundaria Especialidad: Ciencias Naturales
  • Administración de Empresas
  • Administración de Turismo
  • Negocios Internacionales
  • Administración Pública
  • Marketing
  • Contabilidad
  • Medicina
  • Enfermería
  • Nutrición
  • Obstetricia
  • Odontología
  • Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica
  • Terapia Física y Rehabilitación
  • Terapia de Lenguaje
  • Radiología
  • Optometría

