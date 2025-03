“El incendio en Barrios Altos aún no ha sido extinguido”: comandante de Bomberos afirmó que se quedarán “el tiempo necesario”

"El incendio aun no ha sido extinguido": Comandante de Bomberos pertenecerá en Barrios Altos. Video: Exitosa

El Comandante General de los Bomberos, Juan Carlos Morales, se pronunció sobre la situación actual del incendio en Barrios Altos, el cual ha mantenido a los bomberos en emergencia desde el 3 de marzo. Durante una entrevista en vivo para Exitosa, Morales informó que el fuego no ha sido completamente controlado debido a que aún existen focos activos bajo los escombros.

Morales explicó que el cuerpo de bomberos ha permanecido en el lugar para evitar que el incendio se reavive, pero destacó que no han podido retirar los escombros porque el foco del fuego se encuentra atrapado debajo de la estructura colapsada. “Todavía el incendio no ha sido extinguido en su totalidad”, señaló el comandante, al tiempo que explicó que las autoridades encargadas de retirar los escombros son el municipio de Lima y el Ministerio de Vivienda. Además, el jefe de los bomberos comentó que la situación ha generado un desgaste en su equipo, aunque subrayó que la moral de los bomberos se mantiene alta. “Nosotros no podemos dejar de mirar a los vecinos que confían mucho en los bomberos. Vamos a permanecer ahí el tiempo necesario”, expresó.

Morales también fue consultado sobre las críticas hacia la presencia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en medio de la crisis de seguridad. El comandante prefirió evitar posicionamientos políticos y explicó que el cambio constante de ministros en los últimos años ha sido un factor negativo para los bomberos, aunque reconoció que los cambios en la política no son un tema de su competencia. “En los últimos cinco años hemos visto 25 ministros del Interior (...) Pero ya ese es un tema netamente político que como bombero, no quisiera manifestar esa posición”.

En cuanto a los cuestionamientos sobre su presencia en un partido de fútbol de Alianza Lima durante la emergencia, Morales afirmó que ha sido malinterpretada por “gente malintencionada”: “O sea, ¿no puedo ir? La emergencia no la atiende el comandante, él la coordina, la controla, a pesar de que yo en la emergencia de Barrios Altos he estado todos los días”, concluyó.

Afectados recibirán bono de 500 soles para alquilar vivienda por 2 años

Incendio en Barrios Altos: Fuego se reaviva al interior de una de las estructuras. (Exitosa Noticias)

Mientras continúan los trabajos para extinguir completamente el incendio, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó que comenzará con la distribución del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencia (BAE) a las familias afectadas cuyas viviendas hayan colapsado o sean inhabitables, según el empadronamiento realizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

El MVCS, conforme al Decreto Supremo N°032-2025-PCM, otorgará un subsidio mensual de S/ 500 a los afectados, conforme a la emergencia declarada el 12 de marzo. Este subsidio, que se entregará por un período máximo de dos años, está destinado al alquiler de una vivienda con todos los servicios básicos en Lima Metropolitana. Para acceder a este bono, las familias no deben ser propietarias de ninguna otra vivienda en Lima Metropolitana. Además, se fiscalizará el uso adecuado de los fondos, y posteriormente se evaluará la posibilidad de ofrecer una solución habitacional definitiva a través del Programa Techo Propio.

Rehabilitación de la zona afectada

Vocero de la MML tras reavivación del fuego en Barrios Altos: "Incendio no se podrá controlar". (Exitosa Noticias)

En respuesta al incendio de gran magnitud, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento envió maquinaria pesada del Programa Nuestras Ciudades para apoyar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú en la extinción del fuego, que fue clasificado en grado 4. Una vez controlada la emergencia, un equipo conformado por 4 volquetes, 2 cargadores frontales y 2 bobcats se encargó de retirar más de 1500 m³ de escombros y materiales quemados. Este trabajo se llevó a cabo en aproximadamente 100 viajes realizados por los volquetes, con operarios trabajando en turnos dobles.

Concluida la fase de atención de emergencia, se ha comenzado con la rehabilitación de la zona afectada. Para ello, el MVCS ha coordinado con el Ministerio de Defensa (Mindef), la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Colegio de Ingenieros del Perú, quienes han ofrecido su apoyo en esta etapa de recuperación. Durante este proceso, se está comenzando la fase de demolición de las estructuras gravemente dañadas por el incendio.

El ministro Durich Whittembury señaló que se están considerando diversas alternativas y opciones junto a las entidades involucradas, especialmente en lo que respecta a la demolición de edificios y la protección de las viviendas cercanas para evitar más daños en la zona.