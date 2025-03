Edificios del incendio en el Centro de Lima podrían colapsar y “ocasionar más daños materiales”, advierte comandante de Bomberos

Juan Carlos Morales, comandante general del Cuerpo de Bomberos, dijo que probablemente hasta el jueves trabajen para extinguir el incendio en el Centro de Lima. Canal N

El incendio que ha consumido cuatro edificios en el Centro de Lima está por cumplir un día desde su inicio, y aunque no se han reportado víctimas mortales, la situación sigue siendo crítica. La estructura de los inmuebles afectados está severamente debilitada, y su eventual colapso podría impactar gravemente a las viviendas aledañas.

A pesar de que las llamas continúan avanzando dentro de los edificios, el Cuerpo de Bomberos del Perú ha decidido actuar con cautela. Las operaciones de control se realizan mayormente desde el exterior para evitar exponer a los rescatistas a un posible desplome de la infraestructura. “El riesgo de colapso es real y nuestra prioridad es la seguridad de nuestros hombres”, señalaron fuentes bomberiles.

El Comandante General del Cuerpo de Bomberos, Juan Carlos Morales, confirmó que el fuego ha sido confinado, es decir, contenido dentro del área afectada sin riesgo inmediato de propagación. Sin embargo, aclaró que la emergencia aún no ha terminado. La debilitación de techos, vigas y paredes mantiene en incertidumbre el futuro de la estructura, y un derrumbe parcial o total sigue siendo un escenario posible.

Bomberos continúan luchando contra las llamas en un edificio sin medidas de seguridad, donde la falta de escaleras y rociadores de agua ha dificultado el control del incendio. Foto: Composición Infobae Perú.

Bomberos advierten posible colapso de las estructuras incendiadas

El incendio que ha consumido varios edificios de seis pisos en el Centro de Lima mantiene en alerta a los bomberos, quienes han advertido que la estructura podría colapsar en cualquier momento. A pesar de que el fuego ha sido confinado, el comandante Juan Carlos Morales señaló que el peligro no ha desaparecido, ya que las llamas continúan dentro de los almacenes y depósitos clandestinos que albergaban gran cantidad de material inflamable.

Las edificaciones siniestradas no contaban con licencia de funcionamiento ni certificación de Defensa Civil, y además carecían de instalaciones de prevención contra incendios, lo que ha facilitado la propagación del fuego y el debilitamiento de su estructura. Morales explicó que los accesos son demasiado angostos, lo que hace peligroso cualquier intento de ingreso.

“Nosotros no podemos entrar porque no hay garantía de que la estructura no colapse. Llegar ahí es muy difícil porque los caminos son estrechos y el fuego sigue activo en el interior”, detalló. Aunque el incendio ha sido parcialmente controlado, los bomberos continúan vigilando la zona ante la posibilidad de que el desplome de la infraestructura ocasione más daños en los alrededores.

“Ahorita lo tenemos confinado y controlado, pero eso no garantiza totalmente que la estructura no pueda colapsar, lo que podría ocasionar más daños materiales”, acotó.

Cámara térmica revela magnitud del intenso incendio en el Centro de Lima. (Foto: Canal N)

Paredes colapsan mientras el incendio sigue activo en el Centro de Lima

Las estructuras debilitadas por el incendio en el Centro de Lima comienzan a ceder. Durante la madrugada, se reportó el primer colapso en uno de los edificios más afectados, cuando una pared se desplomó a causa del fuego y el daño estructural acumulado.

Horas después, alrededor de las 6 de la tarde, una segunda pared cedió en medio del denso humo que cubre la zona. Imágenes registradas en el lugar muestran el momento exacto en que se escucha un estruendo y, en cuestión de segundos, el muro se viene abajo ante la mirada de los testigos.

El calor extremo y el prolongado tiempo de exposición a las llamas han comprometido seriamente la estabilidad de los edificios siniestrados, aumentando el riesgo de nuevos derrumbes. La intensidad del fuego, que aún no ha sido completamente controlado, ha debilitado las estructuras internas, dejando columnas, vigas y paredes en una condición precaria.

Imágenes muestran el derrumbe de la estructura del edificio comprometido con el incendio en el Centro de Lima. Canal N

Bomberos estiman que el incendio podría ser apagado por completo el jueves

El incendio que ha consumido varios edificios en el Centro de Lima sigue activo en su interior, y aunque las llamas han sido confinadas, las labores de extinción total podrían prolongarse hasta el jueves 6 de marzo, según estimaciones del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

El comandante de los bomberos explicó que, aunque se ha logrado evitar la propagación del fuego, aún se necesita más tiempo para sofocar completamente los focos activos. “Tenemos seis sectores trabajando con máquinas desde lejos para enfriar y evitar que esto se expanda más. Ya hemos logrado eso, pero para que se apague completamente y podamos ingresar, tomará al menos 24 horas más”, detalló.

El trabajo minucioso de los bomberos se debe a la alta temperatura y el colapso parcial de algunas estructuras, lo que impide el acceso directo a ciertas áreas. En el interior, aún quedan llamas consumiendo material inflamable, lo que dificulta las operaciones de extinción.

Vista aérea del incendio en un almacén clandestino en el Cercado de Lima | Andina