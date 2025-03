La reacción de Verónica Linares al saber que Michelle Soifer invirtió 30 mil soles en su cabello: “¡Lo que necesito!”

Michelle Soifer asegura que gasta 30 mil soles en su cabello. La Linares

Verónica Linares tuvo en su programa La Linares a Michelle Soifer, quien terminó sorprendiendo a la conductora al revelar la cuantiosa suma de dinero que gasta por mantener su hermosa melena negra, muy característica en ella.

Todo comenzó cuando Verónica Linares le hizo una pregunta del público. “¿Usas extensiones en el cabello?”, fue la consulta, la cual Michelle Soifer no dudó en responder y hasta decir cuánto gastó para tener así su cabellera.

“Sí, uso extensiones, son mis extensiones. No me pesa, ya me acostumbre. Me encanta, yo uso el XL. Mi cabello honestamente hay un inversión de 30 mil soles mas o menos. Por la cantidad de metros de cabello que tengo”, dijo la cantante. “¿¡Qué!? ¿¡Qué estás hablando!? A ver”, gritó sorprendida Verónica Linares.

Tras ver bien el cabello de la invitada, expresó lo sorprendida que estaba. “Dios, 30 mil soles de pelo, ¡es justo lo que necesitamos para comprar equipos!”, dijo a su producción. “Ahora la rapamos”, agregó en son de broma.

Verónica Linares sorprendida con el dinero que gastó Michelle Soifer en su cabello. La Linares

Dicho esto, Verónica Linares continuó con su entrevista a Michelle Soifer, donde también habló de los inicios de su carrera, cómo entró a Combate y por qué la despidieron. Actualmente, la artista viene desarrollándose en la industria musical, en solitario.

¿Cuánto cobraba Michelle Soifer cuando ingresó a ‘Combate’?

En una reciente entrevista con Verónica Linares, Michelle Soifer recordó su paso por Combate, el famoso programa de ATV. La cantante y chica reality compartió detalles sobre cómo llegó al show, su sorprendente salario inicial y las circunstancias que llevaron a su despido.

Michelle reveló que tras su salida de Alma Bella, un amigo productor tuvo la visión de llevarla a Combate. Este productor, Osvaldo, le ofreció la oportunidad sin que ella tuviera que hablar durante la negociación. “Me dijo: ‘Michi, hay un casting, un programa y me ha pedido que tú vayas. Pero tú no vas a hablar, yo voy a hablar’. Y yo: ‘Ok’”, relató Soifer. En la reunión con los productores, su amigo negoció un sueldo mensual de 5 mil dólares por su participación, a pesar de la sorpresa de Michelle, quien confesó: “En ese momento se me estaba cayendo la casetera. Yo dije, ¡qué!”.

Michelle Soifer revela cuánto fue su primer sueldo en Combate y por qué la terminaron despidiendo. La Linares

El salario fue un gran estímulo para Michelle, quien celebró su nuevo trabajo llevando a su familia a un restaurante. “Me fui ese día a La Alicia, un restaurante de Ventanilla, a comer con toda mi familia, a celebrar”, recordó emocionada.

Sin embargo, no todo fue positivo en su paso por el programa. Soifer relató que su despido se debió a un incidente en backstage con Miguel Arce. Según Michelle, después de que Arce y otros miembros del programa hicieran comentarios ofensivos sobre ella y sus compañeras, su enojo la llevó a darle una fuerte cachetada a dos de ellos. “Le tiré una cachetada a Miguel. La productora Marisol Crousillat me vio”, explicó la cantante, remarcando que todo fue detrás de cámara y no en vivo.

Michelle Soifer pasó a Combate tras integrar Alma Bella.

¿Michelle Soifer tiene pareja?

Si bien es cierto se le ha visto en salidas con el cantante Gleyson Reñé, Michelle Soifer ha dejado claro que no tienen la intención de oficializar su relación. Tanto el artista como ella coincidieron en que no creen en los títulos y prefieren mantener su vínculo de manera privada.

“Así estamos bien. No nos gustan los títulos, así nomás. Yo creo que mientras seamos felices, no importa, es lo que queremos hacer”, expresó Michelle a América Espectáculos.

La pareja, que se muestra muy unida en redes sociales, no duda en mostrarse públicamente, pero sin necesidad de ponerse una etiqueta. Así están bastante tranquilos, indicaron.

Michelle Soifer. (Captura América TV)