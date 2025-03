Michelle Soifer, el jugoso salario que cobraba cuando empezó ‘Combate’ y la fuerte razón de su despido

Michelle Soifer revela cuánto fue su primer sueldo en Combate y por qué la terminaron despidiendo. La Linares

En su reciente entrevista con La Linares, Michelle Soifer contó cómo ingresó a Combate, cuánto fue su primer sueldo y por qué la terminaron despidiendo. La cantante y chica reality relató que tras su salida de Alma Bella, un amigo productor tuvo la visión de llevarla al fenecido programa de ATV, conducido por Gian Piero Díaz y Renzo Schuller.

Michelle Soifer cuenta que se sorprendió tanto con el sueldo que entró que se llevó a comer ese día a toda su familia. Jamás pensó que ganar todo ese dinero y, además, aparecer en televisión. En esa ocasión, recuerda la cantante, le contó a todos que saldría en la pantalla chica.

“Cuando empezó a Combate no sabíamos cómo iba a ser. Yo conocí a una persona que fue muy importante para mi carrera, Osvaldo, y él me dijo: ‘Michi, hay un casting, un programa y me ha pedido que tú vayas. Pero tú no vas a hablar, yo voy a hablar’. Y yo: ‘Ok’. Me dijo: ‘Te vas a callar, tú no vas a hablar, déjame a mí negociar’. (En la reunión) Me senté a escuchar y los dos productores estaban negociando”, contó Michelle Soifer.

La cantante señaló que por un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche, donde tenía que entrenar y ensayar, su amigo pidió por ella 5 mil dólares mensuales. “En ese momento se me estaba cayendo la casetera. Yo dije, ¡qué!”, contó Michelle, resaltando que le sorprendió mucho el monto.

“No sé si llego a eso, pero déjame analizar”, respondió el productor, quien terminó aceptando la propuesta días después. “En mi vida me iba a imaginar que iba a empezar a ganar eso. Me llaman y me dicen: empiezas el lunes. Yo me fui ese día a La Alicia, un restaurante de Ventanilla, a comer con toda mi familia, a celebrar. Le avisé a la vecina, al vecino, a todo el mundo que yo iba a estar en televisión”, recordó frente a Verónica Linares.

Su primera compra fue una moto, para poder llegar desde su casa hasta las instalaciones de ATV, donde se grababa Combate.

¿Por qué despidieron a Michelle Soifer de Combate?

En otro momento de su entrevista con La Linares, Michelle Soifer contó también por qué la despidieron de Combate. Según detalló, una calletada a Miguel Arce le valió su estadía en el programa.

“Le tiré una cachetada por faltoso y la productora Marisol Crousillat me vio, pero eso fue en backstage, no fue en vivo. Lo que pasa es que habían estado insultando a Sheyla (Rojas), Yiddá (Eslava) y a mí en vivo, como no se escuchaba. Yenko. Miguel e Israel Dreyfus, los tres eran unos niños. Gritaban cosas feas (burlas). Eran crueles”, señaló Michelle Soifer, quien terminó repitiendo algunos comentarios que hoy en día lo toma como broma.

Sin embargo, en ese entonces, Michelle Soifer confiesa que le enojaron mucho. Al ver a Sheyla Rojas llorando, se enfureció más. “Me fui a buscarlos. Lo encontré a Yenko y le di una cachetada, le dije: ‘Nunca más insultes a una mujer’. Luego, me fui a buscar al otro, porque no me bastó con la reventada de cara que le di. Fui a buscar a Miguel Arce y le tiré un cachetadón”, detalló la chica reality, quien fue vista por la productora Marisol Crousillat.

Marisol Crousillat contó por qué sacó a Michelle Soifer de Combate.

Grande fue su sorpresa cuando le dieron la noticia de que estaba despedida. La productora le comunicó que no podía seguir en el programa tras golpear a uno de sus compañeros. Michelle Soifer señala que esa decisión le dolió mucho, pero significaría una puerta a más oportunidades. después de ello, participó en Vidas Extremas y luego fue convocada a El Gran Show, donde alcanzó el segundo lugar.

“Mucha gente piensa que yo soy bastante complicada, conflictiva, pero no, yo soy una persona muy luchona, muy trabajadora, tengo muchos sueños, muchas ganas de salir adelante, de hacer cosas. Hasta el día de hoy sigo teniendo esa chispa de querer más”, sentenció.

